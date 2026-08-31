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События

Almaty Summer Fest собрал более 250 тыс. зрителей

концерт в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 17:27 Фото: акимат Алматы
В Алматы завершился первый сезон Almaty Summer Fest, организованный при поддержке акимата города. В течение лета на площадке Театра традиционного искусства "Алатау" в Алатауском районе прошли 13 концертов под открытым небом.

Часть программы была посвящена государственным праздникам и творчеству выдающихся деятелей культуры. В рамках проекта прошли мероприятия ко Дню домбры, Дню столицы, Дню Абая, а также музыкальный вечер, посвященный дню рождения Шамши Калдаякова.

концерт в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 17:27

Фото: акимат Алматы

На сцене выступили Дос-Мұқасан, Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Мадина Садуақасова, Қайрат Нұртас, MuzArt, Жанар Дугалова, Мирас Жүгінісов, Kalifarniya, Turar, Alem, Bayansulu, Садраддин, Ерке Есмахан, Нұржан Керменбаев и другие исполнители.

концерт в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 17:27

Фото: акимат Алматы

Отдельное внимание было уделено экологической тематике. Во время концертов продвигались ценности акции "Таза Қазақстан", а после завершения мероприятий зрителей призывали сохранять чистоту территории.

концерт в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 17:27

Фото: акимат Алматы

Всего за лето в проекте приняли участие более 300 артистов, прозвучало свыше 1 тыс. песен. Концерты посетили более 250 тыс. зрителей, а общий охват публикаций о фестивале в социальных сетях превысил 50 млн просмотров.

концерт в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 17:27

Фото: акимат Алматы

Almaty Summer Fest был направлен на расширение доступности культурных мероприятий и организацию летнего досуга жителей и гостей города.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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