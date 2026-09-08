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События

Шымкент выйдет на старт: 7,5 тысячи бегунов поборются за 20 млн тенге

забег, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 18:40 Фото: Shymkent Marathon
13 сентября улицы Шымкента на один день превратятся в беговую трассу международного уровня. Здесь пройдет SHYMKENT MARATHON 2026 – старт, который город принимает уже 11 лет подряд и который каждый год собирает участников со всего Казахстана и из-за рубежа.

В этом году организаторы ждут рекордные 7 500 бегунов, а призовой фонд соревнований составит 20 млн тенге.

Организаторы сделали ставку на то, чтобы марафон был по-настоящему массовым событием, а не забегом только для профессионалов. На выбор – пять форматов: 5 км, 10 км, полумарафон (21,1 км) и полная марафонская дистанция (42,2 км). Отдельно пройдут скандинавская ходьба и командная эстафета "Экиден", которая традиционно собирает офисные команды и компании друзей, решивших пробежать марафон вместе, а не поодиночке. Такая линейка дистанций позволяет выйти на старт и тому, кто впервые решился на пробежку, и тому, кто годами готовится к личному рекорду.

забег, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 18:40

Фото: Shymkent Marathon

Главная интрига дня традиционно разворачивается на "полной классике" – 42,2 км. Победитель абсолютного зачета увезет домой 1 млн тенге, "серебро" дистанции оценено в 800 тыс. тенге, "бронза" – в 600 тыс. На полумарафоне борьба идет за 600, 500 и 400 тыс. тенге соответственно. На десятке – за 200, 150 и 100 тыс. тенге. Даже самая "народная" пятикилометровка не осталась без интриги: 100, 75 и 50 тыс. тенге за три призовых места. Отдельно организаторы предусмотрели награждение по возрастным категориям на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км – победители получат сертификаты EVRIKA.

забег, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 18:40

Фото: Shymkent Marathon

Маршрут SHYMKENT MARATHON сертифицирован по стандартам World Athletics – это значит, что дистанция официально измерена, а любой результат, показанный на трассе, может быть засчитан спортсменам как официальный личный рекорд. Более того, в этом году организаторы впервые ввели отдельный приз за рекорд трассы: 400 тыс. тенге за новый рекорд на дистанции 42,2 км и 200 тыс. тенге – на "полумарафонке" 21,1 км. Так что у лидеров забега появился дополнительный стимул выложиться по максимуму. Бежать участники будут прямо по городским улицам: 13 сентября Шымкент на несколько часов сам станет частью большого спортивного события.

забег, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 18:40

Фото: Shymkent Marathon

Каждый зарегистрированный получит стартовый пакет: брендированную футболку, носки и множество подарков от партнеров. А на финише каждого, кто преодолел свою дистанцию, будет ждать памятная медаль SHYMKENT MARATHON 2026.

SHYMKENT MARATHON давно перерос формат спортивного соревнования – это городской праздник, который объединяет спортсменов, зрителей и просто жителей города, поддерживающих бегунов вдоль трассы. Организаторы называют это своей главной миссией: развивать массовый спорт и формировать в Шымкенте культуру бега. 13 сентября город ждет масштабный забег, атмосфера поддержки на трассе и тысячи людей, для которых этот день станет либо стартом новой спортивной привычки, либо очередной ступенью к личному рекорду.

забег, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 18:40

Фото: Shymkent Marathon

Регистрация открыта на официальном сайте shymkent-marathon.kz.

Генеральный партнер – Bank RBK.

Марафон проходит при официальной поддержке акимата г. Шымкент.

Организаторы – сеть гипермаркетов электроники Evrika, фитнес-клуб Royal Club Fitness и фитнес-клуб Kasiet Fitness.

Беги с любимым городом!

Партнерский материал.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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