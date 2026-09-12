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События

Казахстан представил потенциал в ГМК на 28-й Международной конференции и выставке China Mining 2026

люди, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 13:14 Фото: Министерство промышленности и строительства РК
Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев по приглашению министра природных ресурсов КНР принял участие в Министерском форуме по международному сотрудничеству в горнодобывающей отрасли, а также в 28-й Международной конференции и выставке China Mining 2026.

Мероприятия прошли в городе Тяньцзинь, Китай.

China Mining является одной из крупнейших и наиболее влиятельных международных площадок в области геологии, минеральных ресурсов и горнодобывающей промышленности. Участие в ежегодном мероприятии приняли представители 65 стран, включая 35 министров, крупные промышленные корпорации, а также представители экспертного сообщества. Ключевая тема – "Взаимовыгодное сотрудничество, зеленое и интеллектуальное развитие".

В своем выступлении на церемонии открытия China Mining 2026 министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев акцентировал внимание на высоком уровне стратегического партнерства Казахстана и Китая, достигнутом благодаря тесным дружеским контактам и взаимопониманию между главами двух государств – Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином. Министр отметил устойчивый рост деловых и инвестиционных связей, углубление промышленной кооперации за последние годы.

На сегодня в РК работают порядка 11 тысяч предприятий с участием китайских партнеров. Среди крупнейших партнеров Казахстана – CNPC, Sinopec, CITIC Group, Zijin Mining, East Hope Group, Huawei, PowerChina, SANY, Fufeng, Lihua Group и ряд других компаний, реализующих проекты в нефтегазовой отрасли, горнодобывающем секторе, энергетике, инфраструктуре, сфере высоких технологий и др.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 13:14

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

"Казахстан предлагает возможность совместно создавать новые цепочки добавленной стоимости и современные производства. Мы приглашаем китайские и международные компании к сотрудничеству в геологоразведке, добыче и глубокой переработке минерального сырья. Особое внимание уделяем привлечению современных технологий, локализации производств. Важно вывести промышленное сотрудничество на новый уровень и реализовать проекты, отвечающие долгосрочным интересам наших стран", – подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Также на конференции выступил вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Хэ Лифэн. По итогам проведены двусторонние переговоры, в ходе которых Ерсайын Нагаспаев и Хэ Лифэн обсудили перспективы промышленного сотрудничества в рамках достигнутых на высшем уровне договоренностей.

На международной горнодобывающей выставке China Mining 2026 Казахстан впервые представил единый национальный стенд, объединивший горнодобывающие и геологоразведочные компании, отраслевые организации и перспективные инвестиционные проекты. Стенд совместно открыли министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев и министр природных ресурсов КНР Лю Гохун.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 13:14

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Кроме того, в рамках международной конференции состоялась панельная сессия Kazakhstan Day, посвященная инвестиционному потенциалу страны и перспективам создания новых производств. Ее работу открыл министр, выступив с докладом о создаваемых в РК условиях для инвесторов и работе по расширению геологической изученности территории, в том числе в рамках Государственного геологического изучения недр. В реализации программы участвует АО "Казгеология" – дочерняя организация АО "НГК "Тау-Кен Самрук".

На полях China Mining 2026 Ерсайын Нагаспаев провел двусторонние встречи с министром природных ресурсов КНР Лю Гохунем, министром горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго Луи Ватумом Кабамбой, председателем совета директоров Zijin Mining Group Цзоу Лайчаном, генеральным директором CARL Шу Чжиминем, председателем совета директоров China National Gold Group Co., Ltd., Чжоу Чжоу, а также руководством Aluminum Corporation of China (CHINALCO). Обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сфере геологии, недропользования, развития промышленной кооперации и реализации новых инвестиционных проектов.

По итогам переговоров достигнут ряд соглашений, направленных на взаимовыгодное партнерство.

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Айсулу Омарова
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