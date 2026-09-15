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Национальный рекорд по производству автомобилей назвал Токаев

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 14:48 Фото: akorda.kz
На открытии казахско-корейского круглого стола Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане с большим интересом следят за новой промышленной стратегией президента Ли Чжэ Мёна, включая такие инициативы, как Three Mega Projects и Seven Major SEED initiative, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении президент подробно остановился на программе экономической модернизации Казахстана и обозначил приоритетные направления углубления казахско-корейских отношений.

"Промышленное взаимодействие стало одной из самых прочных основ нашего экономического партнерства. Сегодня наш совместный портфель включает 51 проект в автомобилестроении, машиностроении, металлургии и других отраслях на общую сумму свыше 4 млрд долларов. Опыт корейских компаний убедительно доказал, что Казахстан является конкурентоспособной и надежной производственной площадкой", – отметил глава государства.

Он сообщил, что в 2025 году в стране было произведено около 170 тысяч автомобилей, что стало национальным рекордом.

"Значительная доля этого объема, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы, пришлась на долю компаний Hyundai и Kia. Кроме того, в Казахстане растет производство корейской бытовой электроники. В настоящее время бытовая техника Samsung выпускается на местных заводах, что еще больше расширяет присутствие корейских компаний. Наша цель – создать полностью интегрированную индустриальную экосистему, охватывающую локализованные компоненты, передовые материалы, электрооборудование и электронику, с ориентацией на обслуживание более широкого евразийского рынка. Приглашаю корейские компании воспользоваться этими возможностями и расширить свое производство в Казахстане", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве одной из перспективных сфер двустороннего сотрудничества в выступлении было обозначено строительство и городское развитие.

"Ваша страна обладает опытом мирового уровня в строительстве, инженерии и развитии инфраструктуры. Корейские компании славятся тем, что реализуют сложные проекты оперативно, качественно и с использованием передовых технологий. Казахстан в настоящее время вступает в важный этап инфраструктурного развития. Мы намерены значительно ускорить темпы строительства по всей стране – от транспортной и коммунальной систем до жилищного строительства и социальной инфраструктуры. Считаю это одним из ключевых приоритетов своей деятельности на посту президента. Мы планируем превратить Казахстан в одну большую строительную площадку, уделяя особое внимание таким социальным объектам, как больницы, детские реабилитационные центры, многофункциональные медицинские центры, современные школы, спортивные сооружения и транспортная инфраструктура", – сказал Токаев.

Это, по его словам, открывает значительные возможности для корейских корпораций.

"Мы рассчитываем на их активное участие в крупномасштабных проектах по всему Казахстану. Наше правительство сформирует конкретный перечень таких инфраструктурных проектов, нацеленных на создание новых взаимовыгодных предприятий и продвижение инвестиционных инициатив", – подчеркнул президент.

В своем выступлении он также отметил, что за последние три десятилетия Астана и Сеул построили прочные отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и искренней дружбе. Надежным фундаментом этого партнерства служат активный политический диалог и общее видение перспектив углубления многогранного сотрудничества.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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