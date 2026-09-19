В День города и Всемирный день чистоты более 50 тыс. алматинцев вышли на общегородской субботник

В Алматы прошел масштабный общегородской субботник, приуроченный ко Всемирному дню чистоты и Дню города. В экологической акции приняли участие более 50 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Мероприятия прошли во всех районах в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан", инициированной главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Одной из основных площадок стал визит-центр "Аюсай", где собрались более тысячи человек. К участникам субботника присоединился аким Алматы Дархан Сатыбалды. Вместе с жителями, молодежью, волонтерами и представителями городских служб прошла посадка деревьев. На территории "Аюсая" высадили 100 хвойных деревьев – 50 сосен и 50 елей.

Фото: акимат Алматы

Работы одновременно развернулись по всему городу. Участники приводили в порядок парки, скверы, дворы, общественные пространства и зоны отдыха. В рамках субботника в Алматы высадили более 1 тыс. деревьев. К акции присоединились студенты, волонтеры, общественные организации, сотрудники коммунальных служб, предприятий и учреждений.

Фото: акимат Алматы

Общенациональная программа "Таза Қазақстан" направлена на формирование бережного отношения к окружающей среде и культуры чистоты. Как неоднократно отмечал глава государства, эта работа должна носить системный характер и становиться частью повседневной жизни.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Проведение Всемирного дня чистоты в День города объединило праздничную и экологическую повестку: десятки тысяч алматинцев приняли участие в благоустройстве города и его зеленых территорий.