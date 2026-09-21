Qazaqstan IGF 2026: Национальный форум по управлению интернетом пройдет в Алматы

В Алматы пройдет IV Национальный форум по управлению интернетом Qazaqstan IGF 2026. Крупное ежегодное мероприятие, содействующее развитию цифрового пространства и кибербезопасности, состоится 14 октября в IT-хабе SmArtPoint.

Традиционно Qazaqstan IGF объединяет представителей государства, бизнеса, IT-сообщества, гражданского сектора и академических кругов для построения открытого диалога по вопросам управления интернетом в стране.

В этом году ключевое внимание участников будет направлено на практическое применение Цифрового кодекса, безопасное использование искусственного интеллекта, защиту цифровых прав граждан и укрепление устойчивого развития интернет-инфраструктуры Казахстана.

Среди основных тем форума:

ответственное использование ИИ;

безопасность детей в интернете;

парламентская инициатива по реализации Цифрового кодекса;

регулирование цифровых активов в Казахстане;

презентация результатов "Рейтинга соблюдения цифровых прав 2026";

многостороннее управление интернетом как способ реализации Целей устойчивого развития ООН (ЦУР).

На отдельной сессии по подготовке кадров эксперты Школы киберправа презентуют курс "ИИ для юристов". Он поможет специалистам освоить навыки работы с алгоритмами для правового сопровождения IT-проектов.

Фото: Qazaqstan IGF

Организаторами форума выступают Eurasian Digital Foundation и "Центр Цифровых Прав Казахстан" при поддержке Генерального секретариата ООН. В числе партнеров – Freedom Holding Corp., Комитет по информационной безопасности Минцифры РК, Maqsut Narikbayev University и Ассоциация BlockchainKZ.

Принять участие в Qazaqstan IGF 2026 можно очно в Алматы или онлайн, зарегистрировавшись на сайте igf.kz.

Мероприятие входит в глобальную сеть IGF, действующую в 106 странах под эгидой ООН. Инициатива направлена на развитие многостороннего диалога и поддерживает Цели устойчивого развития ООН в сфере инноваций, правосудия и глобального партнерства.

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