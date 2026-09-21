#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
446.56
512.34
5.3
События

Qazaqstan IGF 2026: Национальный форум по управлению интернетом пройдет в Алматы

Фото: Qazaqstan IGF, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 18:16 Фото: Qazaqstan IGF
В Алматы пройдет IV Национальный форум по управлению интернетом Qazaqstan IGF 2026. Крупное ежегодное мероприятие, содействующее развитию цифрового пространства и кибербезопасности, состоится 14 октября в IT-хабе SmArtPoint.

Традиционно Qazaqstan IGF объединяет представителей государства, бизнеса, IT-сообщества, гражданского сектора и академических кругов для построения открытого диалога по вопросам управления интернетом в стране.

В этом году ключевое внимание участников будет направлено на практическое применение Цифрового кодекса, безопасное использование искусственного интеллекта, защиту цифровых прав граждан и укрепление устойчивого развития интернет-инфраструктуры Казахстана.

Среди основных тем форума:

  • ответственное использование ИИ;
  • безопасность детей в интернете;
  • парламентская инициатива по реализации Цифрового кодекса;
  • регулирование цифровых активов в Казахстане;
  • презентация результатов "Рейтинга соблюдения цифровых прав 2026";
  • многостороннее управление интернетом как способ реализации Целей устойчивого развития ООН (ЦУР).

На отдельной сессии по подготовке кадров эксперты Школы киберправа презентуют курс "ИИ для юристов". Он поможет специалистам освоить навыки работы с алгоритмами для правового сопровождения IT-проектов.

Фото: Qazaqstan IGF, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 18:16

Фото: Qazaqstan IGF

Организаторами форума выступают Eurasian Digital Foundation и "Центр Цифровых Прав Казахстан" при поддержке Генерального секретариата ООН. В числе партнеров – Freedom Holding Corp., Комитет по информационной безопасности Минцифры РК, Maqsut Narikbayev University и Ассоциация BlockchainKZ.

Принять участие в Qazaqstan IGF 2026 можно очно в Алматы или онлайн, зарегистрировавшись на сайте igf.kz.

Мероприятие входит в глобальную сеть IGF, действующую в 106 странах под эгидой ООН. Инициатива направлена на развитие многостороннего диалога и поддерживает Цели устойчивого развития ООН в сфере инноваций, правосудия и глобального партнерства.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Национальный форум по управлению интернетом
15:12, 17 сентября 2025
В Алматы состоится Третий Национальный форум по управлению интернетом Qazaqstan IGF 2025
Состоялся в Алматы
16:39, 18 октября 2024
В Алматы состоялся второй Национальный форум по управлению интернетом Qazaqstan IGF 2024
Состоится в Алматы
16:38, 18 сентября 2024
В Алматы состоится второй Национальный форум по управлению интернетом Qazaqstan IGF 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Григорий Пономарёв
19:02, Сегодня
Названа причина смерти 31-летнего экс-чемпиона Fight Nights Григория Пономарёва
Кирилл Герасименко на Азиаде-2026
18:38, Сегодня
Расписание выступлений Казахстана на Азиаде-2026 на 22 сентября
Главная надежда Казахстана на Азиаде
18:17, Сегодня
Тяжелая атлетика на Азиаде в Японии: когда на помост выйдут казахстанские штангисты
Асель Канай
18:10, Сегодня
Казахстанская каратистка Канай прокомментировала поражение в финале Азиады-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: