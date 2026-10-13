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События

Президент World Tennis Дэвид Хаггерти получил орден "Достық"

министр туризма и спорта РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 16:18 Фото: Минтуризма и спорта
В рамках проходящей в Алматы Генеральной ассамблеи World Tennis президент организации Дэвид Хаггерти был награжден орденом "Достық" II степени, сообщает Zakon.kz.

Государственную награду от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Награда присуждена Дэвиду Хаггерти за многолетний вклад в развитие международного спортивного сотрудничества, укрепление дружественных связей между странами и развитие мирового тенниса.

Во время торжественной церемонии аким Алматы Дархан Сатыбалды зачитал приветственное обращение главы государства к участникам Генеральной ассамблеи.

"Проведение этого авторитетного международного форума в Алматы свидетельствует о высоком доверии и уважении мирового сообщества к нашей стране. Для нас такое признание – большая честь. Уверен, что сегодняшняя ежегодная Генеральная ассамблея будет способствовать дальнейшему укреплению нашего партнерства и развитию этого вида спорта во всем мире", – говорится в обращении президента.

Дэвид Хаггерти возглавляет международную теннисную организацию с 2015 года. Ранее он занимал пост президента Теннисной ассоциации США (USTA). С 2020 года является членом Международного олимпийского комитета.

Во время церемонии награждения президент Федерации тенниса Казахстана, вице-президент World Tennis Булат Утемуратов в знак уважения и гостеприимства казахского народа надел на Дэвида Хаггерти традиционный чапан.

мероприятие в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 16:18

Фото: Минтуризма и спорта

Отметим, что в Генеральной ассамблее World Tennis, которая проходит в Алматы с 10 по 13 октября, принимают участие более 262 делегатов из 137 стран. В рамках встречи обсуждаются вопросы развития мирового тенниса, поддержки детско-юношеского спорта, совершенствования инфраструктуры, организации международных соревнований и укрепления сотрудничества между национальными федерациями.

Проведение масштабного международного форума в Казахстане способствует укреплению авторитета страны в мировом спортивном сообществе и открывает новые возможности для расширения международного сотрудничества.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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