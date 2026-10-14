Марафон покупок в Halyk Market: что выгодно покупать в октябре и когда

В октябре Halyk Market запустил "Марафон покупок", объединив в одной кампании самые выгодные предложения месяца: скидки, повышенные бонусы, специальные промокоды для покупок в рассрочку. У каждой акции свои сроки, поэтому размер выгоды во многом зависит от даты покупки.

Основная часть предложений стартовала 12 октября, некоторые начнутся позже и будут действовать до конца месяца. Разбираемся, на какие даты стоит обратить внимание и кому подойдет каждая из акций.

Если конкретный товар сложно выбрать, с поиском может помочь AI-ассистент Halyk Market.

Фото: Halyk Market

Apple: скидка 30 тыс. тенге по промокоду

С 12 по 18 октября в Halyk Market действует промокод на 30 тыс. тенге на продукцию Apple у официальных продавцов.

Промокод применяется при сумме корзины от 500 тыс. тенге. Покупку можно оплатить картой или оформить в рассрочку до 24 месяцев.

Для тех, кто уже собирался обновить технику Apple, ключевой момент здесь именно срок: воспользоваться предложением можно только в течение недели.

Подробнее: Промокод 30 тыс. тенге на Apple

Фото: Halyk Market

Товары из Китая: 20% бонусов до конца месяца

Для международного ассортимента действует отдельное предложение.

С 8 по 31 октября при оплате картой Halyk на товары из Китая начисляется 20% бонусов, максимум 10 000 бонусов на одного клиента.

Период акции длиннее, чем у большинства других октябрьских предложений, поэтому можно спокойно выбрать нужные товары и оформить заказ до конца месяца.

С 20 октября для направления также предусмотрена рассрочка.

Подробнее: Товары из Китая

Фото: Halyk Market

15 октября: 30 тыс. тенге на покупку в рассрочку

Еще одна дата, которую стоит отметить в календаре, 15 октября.

Только в этот день действует промокод KUZGI, который дает скидку 30 тыс. тенге при покупке от 500 тыс. тенге в рассрочку до 24 месяцев.

Если товар уже выбран и рассрочка рассматривается как способ оплаты, стоит обратить внимание именно на эту дату.

Фото: Halyk Market

10% бонусов с 12 по 18 октября

В этот же период, с 12 по 18 октября, при оплате картой Halyk начисляется 10% бонусов.

За период акции один клиент может получить до 30 тыс. бонусов.

В отличие от предложения на Apple эта механика рассчитана на более широкий ассортимент, поэтому может быть интересна тем, у кого в списке сразу несколько покупок.

Подробнее: 10% бонусов в Halyk Market

Фото: Halyk Market

Шины: сезонная скидка до 50 тыс. тенге

Отдельное предложение адресовано автомобилистам и совпадает с периодом подготовки автомобиля к зиме.

С 12 по 26 октября на шины у официальных продавцов Halyk Market действует скидка 5%, максимальная сумма скидки составляет 50 тыс. тенге.

Предложение доступно как при оплате картой любого банка, так и при покупке в рассрочку от 3 до 24 месяцев.

Фото: Halyk Market

Товары из Турции: скидка 50% и дополнительные бонусы

В октябре Halyk Market отдельно продвигает товары из Турции.

С 1 октября на товары партнера Trendyol предусмотрена скидка 50%. Отдельно с 22 по 31 октября будут действовать 20% бонусов, максимум 10 тыс. тенге.

Фото: Halyk Market

Марафон покупок: розыгрыш призов по 100 тыс. тенге.

Для тех, кто хочет не только воспользоваться предложениями, но и испытать удачу, с 12 по 26 октября проходит розыгрыш в рамках "Марафона покупок". Итоги подведут 2 ноября.

Проверьте свой список желаний в Halyk Market. Возможно, именно сейчас подходящий момент превратить его в заказ.