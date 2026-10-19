Qarmet будет поставлять металл для производства казахстанских труб
Участниками стали АО "Qarmet", ТОО "ТЭМПО-Казахстан" и ТОО "Павлодарский трубопрокатный завод". Документ подписан в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" по инициативе и при координации Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ.
Договор направлен на увеличение выпуска трубной продукции из казахстанского сырья и замещение импорта. Трубные заводы планируют производить трубы диаметром от 57 до 273 мм из стали Qarmet для обеспечения потребностей энергетической и коммунальной инфраструктуры.
Общий объем инвестиций в МЭКС превышает 13 трлн тенге. В Qarmet подчеркивают, что средства, направляемые на модернизацию, должны максимально оставаться в экономике Казахстана – через заказы отечественным предприятиям, загрузку производственных мощностей и создание рабочих мест. Подписанный договор стал практическим шагом к расширению участия казахстанских производителей в Национальном проекте.
Мы заинтересованы, чтобы казахстанский металл превращался в казахстанские трубы и конструкции. Такая кооперация дает предприятиям стабильные поставки, а стране новые производства и меньшую зависимость от импорта. Мы готовы расширять сотрудничество и закладываем под это мощности, – отметил директор по стратегическому развитию АО "Qarmet" Турар Жолмагамбетов.
Еще одним направлением работы стало сотрудничество Qarmet с РОЮЛ "Союз строителей Казахстана". Стороны договорились о продвижении казахстанского металлопроката среди строительных компаний страны.
Значительный потенциал для замещения импорта сохраняется на рынке строительной арматуры. Его объем в Казахстане составляет порядка 1,5 млн тонн в год, из которых около 1 млн тонн приходится на импорт. При этом на арматуру приходится около 17% себестоимости строительства жилья, поэтому доступность отечественной продукции имеет существенное значение для строительной отрасли.
Для увеличения предложения на внутреннем рынке Qarmet построит новый сортопрокатный цех мощностью 540 тыс. тонн арматуры в год. Проект позволит нарастить выпуск, расширить ассортимент металлопроката и заместить часть импортных поставок.
Наряду с поставками металлопроката Qarmet заинтересован в участии в МЭКС по машиностроительному направлению – через Qarmet Machinery. Компания рассматривает возможности производства и поставки оборудования и комплектующих для модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. Развитие этого направления позволит расширить номенклатуру казахстанской продукции, используемой в Национальном проекте.
Эти инициативы укрепляют производственную цепочку – от выплавки стали до выпуска готовых труб, строительного металлопроката и продукции машиностроения, повышая промышленный потенциал страны.