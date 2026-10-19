Qarmet будет поставлять металл для производства казахстанских труб

Состоялось подписание договора о взаимных обязательствах по выпуску трубной продукции с использованием металлопродукции АО "Qarmet", сообщает Zakon.kz.

Участниками стали АО "Qarmet", ТОО "ТЭМПО-Казахстан" и ТОО "Павлодарский трубопрокатный завод". Документ подписан в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" по инициативе и при координации Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ.

Договор направлен на увеличение выпуска трубной продукции из казахстанского сырья и замещение импорта. Трубные заводы планируют производить трубы диаметром от 57 до 273 мм из стали Qarmet для обеспечения потребностей энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Общий объем инвестиций в МЭКС превышает 13 трлн тенге. В Qarmet подчеркивают, что средства, направляемые на модернизацию, должны максимально оставаться в экономике Казахстана – через заказы отечественным предприятиям, загрузку производственных мощностей и создание рабочих мест. Подписанный договор стал практическим шагом к расширению участия казахстанских производителей в Национальном проекте.

Фото: Qarmet

Мы заинтересованы, чтобы казахстанский металл превращался в казахстанские трубы и конструкции. Такая кооперация дает предприятиям стабильные поставки, а стране новые производства и меньшую зависимость от импорта. Мы готовы расширять сотрудничество и закладываем под это мощности, – отметил директор по стратегическому развитию АО "Qarmet" Турар Жолмагамбетов.