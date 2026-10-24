В Алматы состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Республики

Во Дворце Республики состоялся торжественный праздничный концерт, посвященный Дню Республики. В мероприятии приняли участие известные казахстанские артисты, творческие коллективы и выдающиеся деятели искусства, сообщает Zakon.kz.

Концертная программа объединила музыку, хореографию, поэзию и современные сценические постановки, подарив зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На сцене выступили народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, Рамазан Стамгазиев, Тамара Асар, Дастан Оразбеков, Медеу Аrynбаев, Мейрамбек Беспаев, Газизхан Шекербеков, Берқұт и Айша, группа "МузАрт лайф" и другие известные исполнители. В их исполнении прозвучали песни, посвященные родному краю, родной стране и Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В концертной программе нашли отражение темы любви к Родине, единства и сплоченности народа, ценности независимости и сохранения национальных традиций. Яркие музыкальные номера и впечатляющие сценические постановки пробудили в зрителях чувство патриотизма и создали атмосферу настоящего праздника.