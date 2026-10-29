Схема на 188 млрд тенге с участием работников банков: АФМ раскрыло масштабы обслуживания онлайн-казино

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) отчитался о проводимом расследовании в отношении группы лиц, обеспечивавшей функционирование незаконных интернет-казино, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, озвученным 29 октября 2026 года, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки.

Известно, что для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

Стоит отметить, что в схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.

Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.

В результате через электронные терминалы, как уточнили в АФМ, проведены операции на сумму свыше 188 млрд тенге.

Кроме того, для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд тенге.

"В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT". Пресс-служба АФМ РК

В итоге с санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин и криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.

Также отмечено, что в отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим – в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Алматы идет расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "R.O.I.", действовавшей под видом потребительского кооператива.