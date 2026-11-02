#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.87
508.33
5.65
События

Штраф на 648 тысяч тенге: за что наказали казахстанского замакима

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 17:47 Фото: Zakon.kz
В Уральске заместителя акима оштрафовали на 648 тысяч тенге за нарушение законодательства о защите конкуренции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области (ЗКО) 2 ноября 2026 года рассказали, что нарушения были выявлены во время проверки деятельности местного акимата.

Стало известно, что городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог заключал с проектными организациями меморандумы. По ним компании уже бесплатно разрабатывали проектно-сметную документацию, а затем эти проекты планировалось реализовывать за счет бюджетных средств.

По мнению прокуратуры, такие действия привели к ограничению конкуренции.

"За допущенные нарушения заместитель акима города Уральска привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 163 КоАП РК в виде штрафа в размере 648 тысяч тенге".Пресс-служба прокуратуры ЗКО

Также сказано, что штраф уже взыскан в полном объеме.

Ранее мы писали, что в популярной платформе TikTok распространяют ролики, в которых казахстанцам обещают списать кредиты и штрафы на сумму до 5 млн тенге. Для убедительности авторы используют государственную символику и предлагают перейти по ссылке в описании профиля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
17:25, 08 октября 2024
Акимов и замакимов массово наказали в Акмолинской области
грузовой поезд в Казахстане
10:48, 22 сентября 2025
Дочку "КТЖ" проверили и оштрафовали почти на 1,5 млрд тенге
Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон
16:04, 16 мая 2025
Казахстанка "защитила народ" и получила штраф в 118 тысяч тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана завоевала шесть медалей на турнире Moscow Karate Universe
17:23, Сегодня
Сборная Казахстана завоевала шесть медалей на турнире Moscow Karate Universe
Алекс Де Минаур бьет слева
16:50, Сегодня
Алекс де Минаур обратился к Карлосу Алькарасу после поражения в финале ATP 500 в Вене
Казахстанский боксёр Бек Нурмаганбет перед боем 31 октября в Саудовской Аравии
16:32, Сегодня
Казахстанцев нет в ТОП-100 лучших боксёров мира от BoxRec. Там Усик, 6 россиян и 2 узбека
Казахстанские арбитры получили назначения на матчи Юношеской лиги УЕФА
16:22, Сегодня
Казахстанские арбитры получили назначения на матчи Юношеской лиги УЕФА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: