Штраф на 648 тысяч тенге: за что наказали казахстанского замакима

В Уральске заместителя акима оштрафовали на 648 тысяч тенге за нарушение законодательства о защите конкуренции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области (ЗКО) 2 ноября 2026 года рассказали, что нарушения были выявлены во время проверки деятельности местного акимата.

Стало известно, что городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог заключал с проектными организациями меморандумы. По ним компании уже бесплатно разрабатывали проектно-сметную документацию, а затем эти проекты планировалось реализовывать за счет бюджетных средств.

По мнению прокуратуры, такие действия привели к ограничению конкуренции.

"За допущенные нарушения заместитель акима города Уральска привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 163 КоАП РК в виде штрафа в размере 648 тысяч тенге". Пресс-служба прокуратуры ЗКО

Также сказано, что штраф уже взыскан в полном объеме.

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