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События

В Усть-Каменогорске открыли движение по новой транспортной развязке

развязка, дорога, Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 09:19 Фото: пресс-служба акимата ВКО
В областном центре Восточно-Казахстанской области открыли движение по одной из частей долгожданной транспортной развязки. Теперь автомобилисты могут проезжать по новому путепроводу в направлении улицы Каныша Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

В областном центре Восточно-Казахстанской области открыли движение по одной из частей долгожданной транспортной развязки. Теперь автомобилисты могут проезжать по новому путепроводу в направлении улицы Каныша Сатпаева.

В Усть-Каменогорске по новой транспортной развязке на пересечении проспекта Сатпаева, улиц Базовой, Жибек Жолы и Есенберлина проехали первые автомобили. Пока движение организовано в техническом режиме по одной части путепровода.

Решение об открытии участка принято с учетом обращений жителей и начала второй учебной четверти. В связи с этим аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поручил открыть техническое движение по одной части путепровода.

Новая транспортная развязка призвана снизить нагрузку на один из наиболее загруженных участков города. После ее полного ввода в эксплуатацию ожидается улучшение транспортной ситуации и сокращение времени поездок для автомобилистов.

Пока движение осуществляется в ограниченном режиме

На сегодняшний день проезд открыт по направлению к улице Каныша Сатпаева. На данном участке установлены необходимые дорожные знаки, а на разделительной полосе размещены дополнительные сигнальные столбики.

Для водителей действует ограничение скорости до 40 км/ч. Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и руководствоваться временной схемой движения.

Отметим, что недавно первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев посетил объект, где ознакомился с ходом строительства и завершающими этапами работ.

В настоящее время на проезжей части предстоит установить деформационные швы и завершить обустройство ливневой канализации. Эти элементы необходимы для обеспечения устойчивости конструкции к перепадам температур, а также для эффективного отвода дождевых и талых вод.

Поставка необходимых деформационных швов ожидается 8 ноября. Их монтаж будут проводить поочередно на каждой стороне путепровода. При этом полностью перекрывать движение не планируется: на время проведения работ автомобили будут направлять по временной схеме.

Когда развязку откроют полностью?

Согласно планам, техническое движение по второй части путепровода – в направлении улицы Есенберлина – намерены открыть до конца ноября. Однако сроки могут корректироваться в зависимости от погодных условий.

Полноценное движение в обоих направлениях после завершения монтажа деформационных швов ориентировочно планируется запустить в начале декабря.

Таким образом, один из важных инфраструктурных проектов Усть-Каменогорска поэтапно вводится в эксплуатацию. После полного открытия транспортная развязка позволит оптимизировать движение на одном из загруженных участков города и сделать ежедневные поездки жителей более комфортными.

Водителей призывают соблюдать временную схему организации движения, обращать внимание на дорожные знаки и не превышать установленное ограничение скорости.

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Айсулу Омарова
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