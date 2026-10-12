В Шымкенте открыли новую транспортную развязку

В Шымкенте состоялось открытие новой транспортной развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Толеметова. В церемонии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков, сообщает Zakon.kz.

Строительство объекта началось в конце прошлого года во исполнение поручения главы государства по развитию транспортной инфраструктуры мегаполиса.

В рамках открытия запущено движение по эстакаде. Здесь завершены основные работы и нанесена дорожная разметка. Открытие эстакады стало важным этапом строительства объекта, призванного улучшить организацию дорожного движения на одном из загруженных участков города.

Аким города отметил, что развитие дорожной инфраструктуры должно идти в соответствии с растущими потребностями Шымкента. Современные транспортные решения призваны сократить заторы, повысить удобство передвижения горожан и улучшить сообщение между районами. Пресс-служба акимата города Шымкента

В настоящее время на нижнем уровне развязки продолжаются работы по обустройству кольцевого движения и правосторонних съездов, а также подземных пешеходных переходов.

Завершить все строительные работы, включая благоустройство прилегающей территории, планируется до конца текущего года. Реализация проекта позволит усовершенствовать организацию движения на данном участке и создать более комфортные условия для автомобилистов и пешеходов.