#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
События

В Шымкенте открыли новую транспортную развязку

развязка, дорога, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:43 Фото: пресс-служба акимата города Шымкент
В Шымкенте состоялось открытие новой транспортной развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Толеметова. В церемонии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков, сообщает Zakon.kz.

Строительство объекта началось в конце прошлого года во исполнение поручения главы государства по развитию транспортной инфраструктуры мегаполиса.

В рамках открытия запущено движение по эстакаде. Здесь завершены основные работы и нанесена дорожная разметка. Открытие эстакады стало важным этапом строительства объекта, призванного улучшить организацию дорожного движения на одном из загруженных участков города.

Аким города отметил, что развитие дорожной инфраструктуры должно идти в соответствии с растущими потребностями Шымкента. Современные транспортные решения призваны сократить заторы, повысить удобство передвижения горожан и улучшить сообщение между районами. Пресс-служба акимата города Шымкента

В настоящее время на нижнем уровне развязки продолжаются работы по обустройству кольцевого движения и правосторонних съездов, а также подземных пешеходных переходов.

Завершить все строительные работы, включая благоустройство прилегающей территории, планируется до конца текущего года. Реализация проекта позволит усовершенствовать организацию движения на данном участке и создать более комфортные условия для автомобилистов и пешеходов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
промышленные объекты
20:33, 20 июня 2026
В Шымкенте открыли четыре новых промышленных объекта на 21 млрд тенге
Военный колледж в Шымкенте
18:31, 03 сентября 2025
Министр обороны открыл военный колледж в Шымкенте
ключи, квартира, Шымкент
17:44, 23 июня 2026
В Шымкенте 30 семей отпразднуют новоселье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеиста сборной Казахстана на УТС
14:59, Сегодня
Объявлен состав женской сборной Казахстана по хоккею на чемпионат Азии
Болельщики &quot;Ордабасы&quot; на стадионе в Шымкенте
14:41, Сегодня
Более 33 тысяч зрителей посетили матчи 28-го тура Премьер-лиги
Нуркен Мазбаев руководит командой во время матча
14:17, Сегодня
Нуркен Мазбаев назвал слагаемые успеха "Улытау" в матче с "Окжетпесом" в КПЛ
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
13:53, Сегодня
Эсатов рассказал, что удалось ему донести до игроков "Каспия" в матче с "Алтаем" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: