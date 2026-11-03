Тысячи юных инженеров: проект Ozyq Urpaq масштабируется на 14 городов Казахстана

Проект по робототехнике Ozyq Urpaq продолжает масштабироваться, открывая новые возможности для школьников и преподавателей по всей республике, сообщает Zakon.kz.

В трех городах Казахстана – в Кокшетау, Атырау и Таразе – стартовал новый сезон проекта. 3 ноября состоялось официальное открытие пятого года его реализации. Проект ведет школа робототехники Robotek при генеральном спонсорстве Фонда Нурсултана Назарбаева.

Ozyq Urpaq направлен на повышение квалификации педагогов, развитие инженерного мышления школьников и трансфер передовых знаний в сфере электроники и программирования.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

В 2026-2027 учебном году проект охватит 15 школ: три в Атырау, шесть в Кокшетау и шесть в Таразе.

Сначала специалисты Robotek проведут обучающий курс для педагогов из регионов. В течение учебного года учителя будут получать методическую и техническую поддержку. Затем педагоги в рамках факультативных занятий по специально разработанной методике в течение полугода станут передавать полученные знания ученикам.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Планируется охватить факультативами более 750 детей в возрасте от девяти до 14 лет.

В марте 2027 года среди школ-участниц состоится итоговое соревнование по робототехнике. Команды продемонстрируют знания и навыки, приобретенные за время обучения, запрограммировав роботов для выполнения заданий на специальных аренах.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Соревнования станут отличной возможностью для школьников применить полученные знания на практике и продемонстрировать результаты своей работы.

В целом за четыре предыдущих года проект Ozyq Urpaq охватил 11 городов Казахстана и 55 школ, обучил более 4000 детей и подготовил 133 учителя по робототехнике. С новым сезоном география проекта расширится до 14 городов и 70 школ, общее число участников приблизится к 4800 детям, а количество подготовленных учителей – к 160.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Шаг за шагом проект Ozyq Urpaq расширяет свои горизонты, превращая увлечение робототехникой в реальные навыки будущего для тысяч казахстанских школьников. Впереди – новый сезон открытий, упорной работы и ярких побед.