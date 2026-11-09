616 млрд тенге на спорт приносят результаты: Токаев перечислил главных героев Азиад

9 ноября 2026 года на церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских пара игр глава государства отметил, что меры по развитию спорта в стране приносят результаты, сообщает Zakon.kz.

Государство, по словам Касым-Жомарта Токаева, неизменно уделяет внимание развитию спорта

"В прошлом году в Закон "О физической культуре и спорте" был внесен ряд важных поправок. В частности, был утвержден перечень приоритетных видов спорта. За последние 5 лет на развитие спорта в нашей стране направлено более 616 млрд тенге. В целом, можно сказать, что принимаемые меры приносят результаты", – сказал президент.

Он продолжил: наши спортсмены добиваются высоких результатов на мировой арене, внося весомый вклад в укрепление авторитета страны.

"В этой связи особого внимания заслуживает достижение Айсулу Сулейменовой, установившей рекорд Азии в беге на 100 метров на Пара играх. Айсулу Сулейменова достойно продолжает традиции казахских девушек, отличающихся силой духа и несгибаемой волей. Несмотря на выпавшие на ее долю жизненные испытания, она всегда устремлена вперед, служа примером для многих. Сегодня, будучи депутатом Курултая, она добросовестно исполняет свой гражданский долг и работает на благо страны. Казахская пословица гласит: "Күш – білекте емес, жүректе" ("Храбрость не в кулаках, а в сердце"). Действительно, когда высокие устремления сочетаются с непреклонным характером, нет недостижимых вершин. Именно поэтому самоотверженность и целеустремленность параспортсменов заслуживают особого уважения", – отметил глава государства.

Он перечислил достижения других спортсменов, достойно представлявших страну на международной спортивной арене

"Безусловно, имя нашего известного спортсмена Тамирлана Тлеулеса, выступившего на Азиатских играх, также войдет в историю отечественного и мирового спорта. Он завоевал первую в истории Казахстана золотую медаль по тхэквондо. Чемпионами стали и наши боксеры Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай, достойно отстоявшие честь страны. Гордостью Казахстана является Софья Берульцева. На Олимпийских играх в Токио Софья завоевала бронзовую медаль по каратэ, поддержав авторитет нашего государства. Четыре года назад на предыдущих Азиатских играх она удостоилась золотой медали. И в этом году на японской земле Софья вновь подтвердила свой высокий класс, став двукратной чемпионкой Азиатских игр", – указал Токаев.

Он также отметил находящегося в зале первого в истории Казахстана шестикратного чемпиона Азиатских игр Алексея Луценко.

"Летняя Азиада в Японии принесла ему две золотые медали – в индивидуальной и групповой велогонке. Блистательные успехи Алексея Луценко стали результатом многолетнего упорного труда, железной дисциплины и силы характера. Яркий пример профессионализма, мужества и несгибаемой воли к победе показывает двукратный чемпион Азиатских пара игр Давид Дегтярев. На прошедших состязаниях он установил новый рекорд Азии и поднялся на высшую ступень пьедестала. Пауэрлифтер Давид Дегтярев – один из самых титулованных атлетов нашей страны и всего мира: золотой медалист двух летних Паралимпийских игр, победитель трех чемпионатов мира. Достижения наших спортсменов высоко возносят флаг Казахстана на международной арене", – сказал президент.

Во время церемонии он также акцентировал внимание на амбициозных планах развития Казахстана. В 2027 году в стране развернется масштабное общенациональное строительство. Это не просто кратковременная кампания, а поистине "Народная стройка", проект исторического значения, реализуемый на благо всего общества.