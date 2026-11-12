В Туркестан прибыла республиканская рабочая группа для разъяснения Послания президента

В Туркестанскую область прибыла республиканская рабочая группа с целью разъяснения Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе".

В состав группы вошли депутат Курултая РК Дихан Камзабекулы, член Народного Совета Казахстана Абдулла Исматуллаев, вице-министр сельского хозяйства РК Назгуль Хатепова и вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев.

В рамках рабочей поездки представители республиканской группы посетили ряд социальных и общественных объектов города Туркестана, а также провели встречи с представителями гражданского общества, научного сообщества, студентами, жителями города и работниками сферы здравоохранения.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Первая встреча состоялась в Доме дружбы с представителями институтов гражданского общества. В мероприятии приняли участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, руководитель областного управления общественного развития Жанар Бектаева и председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов. Они рассказали о работе, проводимой в регионе в рамках Послания.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В ходе встречи были обсуждены стратегические задачи, обозначенные в Послании, вопросы укрепления общественного согласия и общенационального единства, повышения активности молодежи в общественной жизни и популяризации национальных ценностей. В мероприятии также приняли участие представители общественных организаций и институтов гражданского общества региона.

Выступая на встрече, депутат Курултая РК, ученый Дихан Камзабекулы остановился на приоритетных направлениях Послания:

"Идеологические направления, обозначенные в Послании главы государства "Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе", имеют большое значение. Ведь развитие страны измеряется не только экономическим ростом или модернизацией инфраструктуры. В первую очередь оно зависит от сознания граждан, общественных ценностей и общей ответственности. Сегодня нам необходимо образованное, трудолюбивое, патриотичное и инновационно мыслящее поколение. В этом контексте укрепление принципов честности, справедливости, уважения к закону, общественного согласия и ответственности является одной из стратегических задач. Особенно важно формировать у молодежи стремление служить своей стране, сохранять национальные ценности и осваивать современные технологии. На мой взгляд, идеологические инициативы, изложенные в Послании, должны находить отражение в повседневной жизни каждого гражданина. Ведь любовь к Родине измеряется не словами, а добросовестным трудом, качественным образованием, активным участием в общественной жизни и небезразличным отношением к будущему страны. Успешное развитие государства на новом историческом этапе начинается прежде всего с сознательного общества и гражданской ответственности, основанной на общих ценностях".

Затем рабочая группа посетила Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, где состоялась встреча с представителями научного сообщества и профессорско-преподавательского состава вуза. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы развития образования и науки, повышения научного потенциала, укрепления общественного согласия, модернизации аграрного сектора и эффективного использования водных ресурсов.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Далее представители рабочей группы встретились со студентами Международного университета туризма и гостеприимства в центре "Ұлы Дала елі". В ходе встречи были разъяснены приоритетные направления Послания главы государства. Участники обсудили вклад молодежи в развитие страны, гражданскую ответственность, национальное единство, а также вопросы эффективного управления сельским хозяйством и водными ресурсами. Студенты смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои предложения и мнения.