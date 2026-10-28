Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – видео

Сегодня, 28 октября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принимали участие депутаты Курултая, члены правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция выступления президента началась в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.

О том, что Касым-Жомарт Токаев планирует выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана, стало известно 20 октября 2026 года. Об этом рассказал сам президент.

С полным текстом Послания главы государства народу Казахстана-2025 можете ознакомиться здесь.