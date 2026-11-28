В рамках 35-летия Независимости РК при организации акимата города Шымкента проходит этнофестиваль "Достық", сообщает Zakon.kz.

В праздничной программе, собравшей представителей различных этносов и популяризаторов национальной культуры, приняли участие 15 этнокультурных центров. Они представили свое искусство, традиции и обычаи, музыку и гастрономические особенности.

Выступая на мероприятии, заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек остановился на значимости этнофестиваля и отметил, что этнокультурные объединения в городе являются фундаментальными структурами, укрепляющими единство и согласие в обществе. В сохранении национального единства и общественного согласия в стране роль этнокультурных объединений велика. Сохранение единства страны и наличие общественного согласия – результат сплоченности. Со стороны этнокультурных объединений в городе ведется масштабная работа.

Фото: акимат Шымкента

На традиционном фестивале для жителей и гостей города были организованы этнографическая выставка, мастер-классы, книжные выставки, а также ярмарка, где представлены национальная одежда, изделия ремесленников, произведения современного искусства и народные музыкальные инструменты. Посетители познакомились с культурным наследием разных этносов и увидели, как традиции сохраняются и развиваются в современном обществе.

Фото: акимат Шымкента

Особый интерес вызвала площадка, посвященная национальным обрядам и искусству. Гости фестиваля узнали об особенностях саятшылыка – искусства охоты с беркутом, а также посмотрели показательные выступления по национальным видам спорта. Для желающих сделать памятные снимки подготовили фотозоны в национальном стиле.

Фото: акимат Шымкента

Еще одна часть программы была отведена гастрономической зоне, где представили национальные блюда разных этносов. Посетители смогли ближе познакомиться с кухней, культурой и бытом каждого народа.

Руководитель шымкентского учреждения "Қоғамдық келісім" Абдез Рахманулы отметил, что подобные мероприятия способствуют укреплению межэтнического согласия и сохранению культурного наследия.

"У каждого народа своя история, язык, традиции и искусство. Такие фестивали позволяют знакомить жителей с этим культурным многообразием и укреплять взаимное уважение. Особенно важно, чтобы молодое поколение знало свои корни и с интересом относилось к традициям других народов", – сказал он.

Фото: акимат Шымкента

Фестиваль раскрыл этническое многообразие Шымкента и стал площадкой, объединившей разные культуры. Через музыку, национальные блюда, ремесла и традиционное искусство участники и гости ощутили атмосферу единства и уважения к культурному наследию разных народов.