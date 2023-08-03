Число зверя: что скрывается за требованием ставить на учет собак и кошек

С 1 сентября 2023 года домашним питомцам в обязательном порядке будет присвоен индивидуальный номер домашнего животного – ИНЖ, вроде ИИН для людей. Зачем он нужен и нужен ли вообще, а также в том, какие дополнительные проблемы ждут собак, кошек и их владельцев, разбирался Zakon.kz.

Закон РК "Об ответственном обращении с животными" был принят, напомним, с целью защитить животных от жестокого обращения, а людей, в свою очередь, приучить относиться к братьям нашим меньшим гуманней и ответственней: будь эти животные домашние, бездомные или вовсе дикие.

Собственно, и разрабатывать закон стали после ряда случаев варварского отношения к животным, получивших громкий резонанс в обществе.

Не факт, однако, что цели будут достигнуты. Дело в том, что закон влечет дополнительные расходы и хлопоты для тех владельцев, кто и до принятия закона вполне ответственно относился к тем, кого приручил. И наоборот, безответственных хозяев новые правила провоцируют на то, чтобы избавиться от ставшей обузой игрушки, пока эти правила не вступили в силу.

Но по порядку.

Усы, лапы, хвост и паспорт - вот мои документы!

Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят 30 декабря 2021 года. Но отдельные его нормы, а также сопутствующие НПА, будут введены в действие только сейчас, точнее, с 1 сентября 2023 года.

Речь, в частности, идет о статье 11 Закона, посвященной обязательному учету домашних животных. А также о приказе Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Об утверждении правил учета домашних животных – во исполнение Закона. И, наконец, о поправках в Кодекс РК об административных нарушениях, устанавливающих ответственность за нарушение правил учета (пп.2) пункта 1 статьи 407-2 КоАП).

Смысл новелл: владельцы должны будут зарегистрировать своих питомцев в едином национальном реестре, собак и кошек – в обязательном порядке, остальных животных, входящих в перечень – по желанию. Перечень исчерпывающий и помимо собак и кошек в него входят морская свинка, шиншилла, хорек, декоративная крыса, черепаха, хомяк и карликовая свинья. А еще обезьяны тех видов, которые не запрещены к содержанию (само слово, кстати, в официальном документе написано почему-то через твердый знак – обезъяна).

Новые правила, как уже говорилось, начинают действовать с 1 сентября, а обязанности по регистрации и ведению учета законодатель возлагает на ветеринаров – как государственников, так и частников. Схема такая: владелец животного обращается в ветеринарную клинику, где питомцу и присваивают число зверя – индивидуальный номер домашнего животного. Заявляется, правда, что зарегистрировать питомца можно и самостоятельно, через единую информационную систему учета животных (TANBA), пройдя авторизацию на соответствующем веб-портале, но пока, во всяком случае, эта опция недоступна...

В любом случае, животное нужно доставить в ветлечебницу, поскольку именно здесь ему произведут так называемое мечение – то есть сам физический процесс идентификации путем нанесения средств учета. В пункте 12 Правил говорится, что это может быть сделано с использованием:

болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта домашнего животного; чипов посредством их подкожного введения; браслетов или ошейников либо шлейки; электронной метки; бирки по центру уха домашнего животного, не задев при этом вены; татуировки.

Утверждается, что владелец сам выбирает метод (нет, однако, уверенности, что все они будут в наличии) и платит как за прибор учета, так и установку (кто бы сомневался, но к этой теме мы еще вернемся, поскольку момент принципиально важный).

После чего все персональные данные – от породы и окраски до присвоенного ИНЖ (список в пункте 13 Правил) – вносятся в базу данных, что отныне и составляет паспорт домашнего животного. Подчеркнем, что этот документ – именно электронный, хотя предполагается и получение из него выписки на бумажном носителе.

Сюда же будут вноситься в ходе жизненного цикла данные о ветеринарных обработках, а также регистрироваться важнейшие события в жизни домашнего животного (пункт 5 Правил):

рождение;

импорт;

находка безнадзорного (не меченого) домашнего животного;

мечение;

умерщвление;

смерть;

исчезновение;

выявление признаков болезни по результатам клинического осмотра;

ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация, отбор проб, обработка против паразитов, аллергические исследования, лабораторные исследования);

передислокация (открепление от места содержания, к географическим данным которого прикреплено домашнее животное, и прикрепление к другому месту содержания);

изменение владельца;

карантин домашнего животного;

обременение домашнего животного.

Чип спешит на выручку

Все это выглядит мило-сентиментально и, возможно, даже небесполезно, если бы не одно обстоятельство. За услуги (а чипирование - это медицинская услуга плюс оплата товара) придется платить владельцам. Причем их никто не спрашивал, желают ли они получать эту услугу – просто поставили перед фактом.

Но, заметьте, перед каким фактом? Плати или... Или, если не желаешь, выгоняй собаку или кошку на улицу! Возможно, законодатель не учитывал такого поворота, такого риска, но это произошло. Немало хозяев сейчас действительно избавляются от домашних животных (пока за это не грозит никакого наказания). Можно, конечно, обзывать их нехорошими словами, только оказавшимся вдруг бездомными животным от этого не легче. Да, виноваты, конечно, сами безответственные хозяева. Но... также и авторы нормы, спровоцировавшие их на такой поступок.

В конце концов, у каждого свои причины. У какой-нибудь сердобольной пенсионерки, приютившей с десяток кошек, возможно, нет денег на дополнительные расходы. А у кого-то деньги, может, и есть, но они не лишние, и он попросту не желает обеспечивать выручку неким регистраторам, в их числе и "физическим или негосударственным юридическим лицам, осуществляющим лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии" (как формулирует законодатель в пункте 2 стать 11 Закона).

А теперь представьте себе, сколько в стране домашних собак и кошек, и, соответственно, какой это гигантский рынок – их обязательное чипирование. Это огромные деньги и, что важно – деньги верные. Вы все еще по-прежнему верите, что целью учета была защита прав животных?..

Идентификация по схеме "пес его знает"

Закон, впрочем, есть закон. И раз общество позволило его принять, значит, будь любезно соблюдай (пока, во всяком случае, правило не отменили). Другой вопрос, как привлекать людей к ответственности, если они его не соблюдают.

Вышеупомянутая норма, зафиксированная пп.2) пункта 1 статьи 407-2 КоАП, грозит нарушителям правил учета штрафом: физическим лицам – в размере десяти, должностным лицам - в размере двадцати, юридическим лицам - в размере тридцати МРП. Но есть, что называется, нюансы.

Понятно, что выявить нарушение и затем привлечь владельца к ответственности можно будет лишь в ветклинике. Иначе как? Ходить участковым по подъездам и прислушиваться, где "сказали" мяу или гав? Или дознаваться у зверей на прогулке, кто их хозяин? Собака еще, может, и вильнет хвостом, а кот так и бровью не пошевелит (или что там у него).

Итак, человек, придя к ветеринару с заболевшим, но незарегистрированным питомцем, должен будет, во-первых, заплатить штраф, во-вторых, оплатить чипирование и лишь после этого лечить животное. И тоже за деньги, разумеется. Накладно.

Рискнем предположить, что число обращений в ветклиники снизится. Официально. А вот загруженность врачей – вряд ли. Если клиент заартачится платить втридорога, убеждены, ему обязательно предложат альтернативный, более дешевый вариант: в обход кассы и правил. Ветеринары же, как справедливо формулирует законодатель (а мы его уже цитировали) – в конце концов, ИП или ЮЛ, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области ветеринарии. И как бизнесмены, они отлично понимают, что лучше не включать барбосов и мурок в регистрационную базу, чем лишиться базы клиентской...

Интересно, кстати, а норма насчет учета проходила антикоррупционную экспертизу перед тем, как ее принимали?