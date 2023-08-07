Обучение детей с пяти лет: что должны знать дошкольники, а также их родители

1 сентября учебный год начинается не только для школьников. С возраста 5 лет в РК предусмотрено обязательное дошкольное обучение ребенка. Предшкольная подготовка объявлена бесплатной, но платить за детей все же придется. О проблемах дошкольного образования и воспитания пишет Zakon.kz.

Какова должна быть оплата за детсад? По каким нормам обязаны кормить дошкольников? Какие требования к детским игрушкам? Как следует перевозить малышей? На эти и все другие вопросы есть ответы, однако нормативное регулирование дошкольного обучения разбросано по 70 НПА, изложенным на 10 тысячах страниц печатного текста. Разобраться родителям в этих нормах в беседе с Zakon.kz помогает юрист Сакен Айсин.

Дошкольное образование – какое оно должно быть

"Разумеется, что ориентироваться в этом море информации родителям непросто. Да и воспитатели нередко вспоминают о жизненно важных и многочисленных правилах стандарта дошкольного обучения только во время проверок, аттестации или, что еще хуже, после какого-либо происшествия", – говорит кандидат юридических наук Сайкен Айсин, юрист филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования по Акмолинской области.

Вот, например, такой вопрос: как должна по закону разрешаться ситуация с оплатой в организации дошкольного образования? Согласно пункту 2 статьи 30 Закона РК "Об образовании", дошкольное обучение осуществляется с пяти лет в виде предшкольной подготовки детей к обучению в школе. Предшкольная подготовка в государственных организациях образования является бесплатной и обязательной. И даже если малыш не ходит в детский сад, предшкольная подготовка должна быть осуществлена с 5 до 6 лет (когда уже пора в школу) в предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, а если ребенок не посещает и их, то в семье!

Основные проблемы дошкольного обучения детей, таким образом – две. Первая заключается в том, что объявленная государством обязательность должна сопровождаться бесплатностью. Всегда, а не только в государственной системе дошкольного образования. Иначе как добиться исполнения требования? А если у родителей нет денег на оплату? Лишать их сразу родительских прав – слишком кровожадно, не находите?

Второй момент – законодатель обязывает обеспечить предшкольную подготовку даже в семье (если ребенок не посещает детсад или подготовительный класс в школе), но как это сделать практически? В результате, несмотря на "умные" нормы, многие дети идут в школу неподготовленными. То есть проблема дошкольного образования дополняется здесь проблемой начального образования.

Что касается оплаты за детсад в последний год перед школой, то здесь, на первый взгляд, все очевидно. В Типовых правилах деятельности дошкольных организаций, утвержденных приказом Министра просвещения РК 31 августа 2022 года, в п.17 говорится, что размер ежемесячной оплаты, взимаемой с родителей или законных представителей в государственных дошкольных организациях, созданных в организационно-правовой форме коммунальных государственных казенных предприятий, и частных дошкольных организациях с размещенным государственным образовательным заказом составляет 100 процентов затрат на питание независимо от возраста воспитанника.

"Другим источником финансирования организаций дошкольного образования является сам государственный образовательный заказ, который, понятно, оплачивается из бюджета", – говорит Сайкен Айсин.

И значит, раз предшкольная подготовка по закону бесплатна, то, стало быть, упомянутыми 100 процентов затрат на питание оплата детсада и ограничивается? Не совсем.

"Дошкольные организации могут предлагать детям питание, которое превышает установленные постановлением Правительства РК нормы. В меню, например, могут добавлять красную рыбу и экзотические фрукты. Кроме того, дополнительными могут быть не только продукты, но и услуги, например, образовательные – не входящие в основную программу дошкольного обучения – хореография, скажем, или иностранный язык. Подобные моменты допускаются законодательством". Сайкен Айсин

Вот и получается, что вроде бы закрепленная в правилах формула: "Платить в детсаду следует лишь за питание" – на практике приобретает совсем другие значения.

Что касается учредителей тех частных дошкольных организаций, в которых не размещен государственный образовательный заказ, то они могут устанавливать размер оплаты целиком по своему усмотрению.

Чем и как в детсадах должны кормить малышей

И этот момент также подробно описан в НПА. Нормы питания дошкольников – сколько им положено мяса и фруктов, сахара и соли, и даже дрожжей – приведены в Приложении 3 к постановлению Правительства РК от 12 марта 2012 года "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь".

Какую информацию и документы детсад вправе требовать от родителей

Еще одна из современных проблем дошкольного образования – в отношении персональных данных.

"При приеме ребенка администрация детского сада вправе запросить у родителей минимальное количество документов, исчерпывающий перечень которых изложен в нормативных актах (заявление, удостоверение личности одного из родителей, паспорт здоровья, справка о состоянии здоровья ребенка). Однако руководители детских садов порой пытаются получить и другую информацию - неприемлемую и излишнюю, а также охраняемую Законом РК "О персональных данных и их защите". Сайкен Айсин

Например, это могут быть данные о пенсиях и пособиях, получаемых семьями воспитанников. Справки или паспорта вакцинации ребенка и его родителей (что особенно практиковалось в период пандемии, но не утратило актуальности и сейчас). Или даже данные родственников воспитанников – помимо одного из родителей.

К оправданию воспитателей, делают они это зачастую не по собственной воле, а по требованиям государственных органов, которые выходят за рамки своих полномочий. И вместо того, чтобы обратиться с официальным запросом в компетентные инстанции, требуют предоставить им в рабочем порядке (т.е. по телефону голосовыми или текстовыми сообщениями в открытые чаты WhatsApp) информацию, которой они не должны располагать – персональные данные о воспитанниках и их родителях".

К слову, все персональные данные делятся на две категории: общедоступные и ограниченного доступа. Сам закон "О персональных данных и их защите" не приводит перечня тех и других. Однако имеется ответ Министра внутренних дел РК от 7 декабря 2019 года на вопрос от 26 ноября 2019 года № 582584 (dialog.egov.kz). Где говорится, что персональные данные, доступ к которым ограничен законодательством РК – это "установочные данные лица (фамилия, имя, отчество, год, дата рождения, национальность), сведения о месте жительства (место регистрации), индивидуальном идентификационном номере (ИИН), документах, удостоверяющих личность (номер) и другие сведения".

Полный же список НПА, регулирующих актуальные проблемы дошкольного образования и воспитания (в том числе и научные), подготовленный Сайкеном Айсиным, читатель может найти по ссылке, в конце статьи, которую Zakon.kz публиковал ранее.