С 30 августа новые правила для электросамокатов: кто шустрее, тем закон не писан

30 августа электросамокаты в Казахстане будут признаны официально, де-юре. Вступят в силу нормы, которые определяют их как транспортное средство и регламентируют правила эксплуатации. Вот только чтобы наказать нарушителя, прежде нужно доказать, что его ТС – электросамокат, пишет Zakon.kz.

Казалось бы, абсурд. Но именно такой порядок следует из Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения", принятого 29 июня 2023 года и который будет введен в действие через 60 дней после опубликования, то есть 30 августа 2023 года.

На электрическом самокате в театре абсурда

Так вот, поправки впервые в РК вводят обозначение для электрических самокатов: электрический самокат – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час.

И вот это последнее – самое главное.

То есть, если электросамокат имеет максимальную конструктивную скорость выше 25 км в час, то это уже не электросамокат, а… А что это, кстати? Закон ответа не дает. И что из этого следует? А вот что.

Еще раз повторимся: ранее в законодательстве не было такой дефиниции, как электрический самокат. То есть такого ТС в РК юридически не существовало. Хотя фактически они были, и в немалом количестве. Де-юре несуществующие электросамокаты де-факто заполонили тротуары, велодорожки и даже частенько вылезали на дороги. При этом нарушали ПДД, творили ДТП. Однако наказать за это самокатчиков как водителей не представлялось возможным. Формально они оставались пешеходами.

Чтобы прекратить этот театр абсурда (или самокатный цирк), и был принят вышеупомянутый закон. Однако разработчик (МВД) посчитал необходимым признать электросамокатами лишь аппараты с максимальной скоростью до 25 км в час. Ок, тем самым он сказал "а)". Но ведь надо было продолжить и "б)" для более скоростных аппаратов! Чего, однако, не последовало. И получается, что этих последних (а таких электросамокатов, способных развить скорость свыше 25 км в час, весьма немало), как не было юридически, так и нет!

А значит, их водители, как и раньше, остаются для закона неуязвимы. Напомним вкратце, так сказать, ПДД для электросамокатов (статья 57 Закона РК "О дорожном движении"):

ограничение скорости на тротуарах в шесть километров в час,

запрет на перевозку грузов и пассажиров,

на пешеходных переходах обязательно спешиваться,

по проезжей части можно передвигаться лицам старше 18 лет, со шлемом и светоотражающим предметом, имеющим водительские права.

Но если предположить ситуацию, что полицейский остановил водителя, нарушившего одно из этих правил, ему надо сначала доказать, что в деле фигурирует именно электрический самокат. Если же аппарат имеет предельную скорость выше 25 км в час, то это уже не электросамокат. И вообще, формально ни одно из известных казахстанскому законодателю транспортных средств! А значит, "нарушитель" – вовсе не нарушитель, поскольку и не обязан соблюдать эти правила. Они – не для него.

Зачем тогда, спрашивается, принимали закон?!

"Моторашки" вне закона – в том смысле, что им закон не писан

Впрочем, это не единственный изъян документа. Как известно, вне правового поля осталась и другая категория современных средств передвижения – электроскутеры (мотороллеры) с предельной скоростью более 50 км в час. К слову, именно к ним, на которых гоняют по улицам и тротуарам с нарушением правил и без регистрации лихие представители служб доставки, у общества больше всего претензий.

Напомним существующую ситуацию, зафиксированную в Законе РК "О дорожном движении".

Итак, законодательству известны такие традиционные ТС, как мопед и мотоцикл. Разница между ними – в первую очередь в мощности. Мопед имеет либо ДВС с объемом цилиндра до 50 кубических сантиметров, либо электрический двигатель с максимальной конструктивной скоростью не более 50 км в час. К мопедам, внимание, приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики, скутеры и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками (пункт 41 статьи 1 Закона РК "О дорожном движении").

Про мотоцикл просто говорится, что это двухколесное механическое ТС с боковым прицепом или без него, имеющее двигатель. Какой именно двигатель, не уточняется, но, очевидно, ДВС. Поскольку дополняется, что к мотоциклам приравниваются скутеры с объемом цилиндра, превышающим 50 "кубиков", и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками (пункт 42 статьи 1). Про электродвигатели, как видим, ни слова. Вероятно, в те времена, когда принимался закон – в 2014 году, законодателю технически трудно было представить такого кентавра, как электромотоцикл, который мог бы превысить скорость 50 км в час. Хотя…

Но как бы там ни было, для электроскутеров с предельной скоростью более 50 км в час места в действующей конструкции не нашлось. Притом, что, как уже рассказывал Zakon.kz, именно эти электроджигиты, которые с нарушением всех и всяческих правил рассекают по улицам городов, вызывают больше всего возмущения как автомобилистов, "подрезая" тех на поворотах, проносясь по встречной полосе и на красный свет светофора. Так и пешеходов – давя тех на тротуарах. Причина такой разнузданности – в безнаказанности, поскольку затруднительно администрировать нарушения водителей де-юре несуществующих транспортных средств, к тому же без госномера, поскольку регистрация им, понятное дело, тоже не требуется.

Логично было ожидать, что вышеупомянутые поправки в законодательство о дорожном движении, как и в случае с электросамокатами, исправило бы эти пробелы. Но нет! Об этих ТС законодатель даже не заикнулся. Чем он на самом деле руководствовался, трудно сказать.

После того, как закон уже принял Мажилис (10 мая), но еще не одобрил Сенат (26 июня), то есть в течение полутора месяцев, документ нещадно и справедливо критиковался. Столь приличный срок позволял надеяться, что закон будет доработан.

Однако депутаты пошли другим путем и заявили, что об электроскутерах (но назвали почему-то мопедами, хотя эксплуатация мопедов как раз законом урегулирована) в поправках умолчали намеренно. О них-де будет принят отдельный закон.

Позже депутат Екатерина Смышляева в соцсетях и в свободном изложении даже рассказала о предложениях разработчиков.

"Для мопедов выделяется целая новая статья. Права и обязанности водителей мопедов:

право управления мопедом предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, при наличии водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории;

водитель мопеда обязан при управлении мопедом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема;

водителю мопеда запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения;

на мопеде нельзя перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению (есть в правилах, но к обсуждению с учетом того, что на мопедах работают доставщики);

запрещена стоянка мопедов в местах, где запрещена остановка, на эстакадах, мостах, путепроводах, а также на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках;

на мопеде нельзя перевозить пассажиров сверх количества, предусмотренного конструкцией транспортного средства,

находящихся в состоянии опьянения, а также не достигших шестнадцати лет (ранее перевозка пассажиров была полностью запрещена);

мопедам запрещено двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, велодорожкам (они проходят фактически по тротуарам). В темное время суток необходимо иметь светоотражающие элементы на одежде".

Но, кстати, главный момент – относительно госрегистрации – еще не решен.

Возможно, последнее обстоятельство и помешало включить статью о мопедах-электроскутерах в пакет поправок вместе с электросамокатами. Как и найти определение для тех электросамокатов, которые могут превысить скорость 25 км в час.

В результате и первые, и вторые по-прежнему остались вне закона (в том смысле, что им закон не писан). Осталось дождаться 30 августа и посмотреть, как будут "работать" новые правила. И надеяться, что негативная практика заставит разработчиков учесть все нюансы и довести, наконец, новеллы до ума.