Отменят ли излишние формы отчетности – в частности, СНТ – в новом Налоговом кодексе

Казахстанцы много лет жалуются на излишние формы налоговой отчетности, пишет Zakon.kz. Ненужную нагрузку на бизнес признает и государство, обещая сократить ее, но воз и ныне там. Вот уже 8 лет в обществе идут споры, зачем нужны так называемые СНТ – сопроводительные накладные на товары.

С 1 апреля 2023 года предпринимателей в РК (правда, не всех, но об этом позже) обязали, помимо прочей отчетности, сдавать сопроводительные накладные на товар – СНТ. При том, что появление СНТ – не новость, о планах по их внедрению предпринимателям известно давно, и этому даже был посвящен пилотный проект.

В СНТ включаются сведения о товарах, которые пересекают границу государства: что, откуда, куда и т.д. Но дело в том, что СНТ, которые заполняет покупатель-предприниматель, скажем, при импорте товара, фактически дублируют информацию, которые налоговые и таможенные органы могут получить из ЭСФ – электронных счетов-фактур, которые закон обязывает предоставлять для отчета продавца.

А значит, это дополнительная и лишняя нагрузка на бизнес – как финансовая, так и административная. При этом, напомним, в Послании народу глава государства сказал о необходимости сокращения форм налоговой отчетности на 30 процентов. Что еще необходимо для попадания в это число, как не то обстоятельство, что форма СНТ дублирует информацию, которая уже известна (из ЭСФ)?

Однако, все-таки, как получилось, что отчеты фактически повторяют друг друга?

Спорам между бизнес-сообществом и налоговиками относительно целесообразности СНТ уже восемь лет

СНТ нет у наших партнеров по ЕАЭС: ни в России, ни в Белоруссии. Благополучно обходился без них ранее и Казахстан. И вот в 2015 году наша страна вступила во Всемирную торговую организацию. При этом являясь участником ЕАЭС. Одновременное нахождение Казахстана сразу в двух столь разных интеграционных организациях требовало корректировки законодательства. В частности, следовало урегулировать ввоз в Казахстан товаров из третьих стран и их дальнейшее обращение на территории ЕАЭС. Не будем сейчас вдаваться в подробности, скажем лишь, что в отношении некоторых товаров устанавливались особенные таможенные ставки.

16 октября 2015 года в казахстанском Боровом (п. Бурабай) страны ЕАЭС подписали посвященный этим вопросам документ. Так называемый Бурабайский Протокол устанавливал Перечень таких товаров и необходимость для них сопроводительных документов.

Подчеркнем это обстоятельство. Идею ввести СНТ налоговики мотивируют вступлением в ВТО и Бурабайским протоколом. Но дело в том, что в этом последнем не расшифровывается, посредством каких именно форм отчетности будет обеспечиваться прослеживаемость товаров из Перечня. Есть лишь упоминание (в пунктах 10 и 11 статьи 3) о неких "товаросопроводительных документах".

Возможно, был момент, когда в качестве таковых рассматривались сопроводительные накладные на товары, чем можно объяснить вообще появление на свет идеи о СНТ. Но неопределенность длилась недолго. 12 августа 2016 года в городе Сочи Евразийский межправительственный совет принял Решение в целях реализации Бурабайского Протокола, где (в пункте 1) устанавливалось, что в "качестве товаросопроводительного документа признается бумажная копия электронного счета-фактуры".

Казалось бы, все ясно – используем ЭСФ. А ссылка на Бурабайский протокол инициаторов внедрения СНТ из Комитета госдоходов, что называется, устарела. Однако (нонсенс!) при этом были подготовлены поправки с новеллами о СНТ в Налоговый кодекс – еще старый, ныне утративший в силу, от 10.12.2008. Так изначальная несогласованность, недоразумение превратилось в недоразумение государственного масштаба – юридическое и фактическое.

Бизнес-сообщество, прознав об инициативе налоговиков, стало бороться с ней, не желая взваливать на себя дублирующее бремя. И, надо сказать, в целом успешно. СНТ в старом НК так и не появились.

Однако идея не умерла. Норма о СНТ (пункт 63) статьи 1 и статья 176) все-таки села в тело нового Налогового кодекса, который был принят в 2017 году. А Минфин, пользуясь данным ему (пунктом 1-1 статьи 68 НК) правом осуществлять внедрение пилотных проектов в целях модернизации и совершенствования налогового администрирования, предложил эти самые пресловутые СНТ, что называется, обкатать. Приказами Министра финансов РК в 2019 году был утвержден соответствующий Перечень товаров, а в 2020 году – Правила и сроки реализации пилотного проекта.

Но не успели начать СНТ обкатывать в качестве пилота, пришли новости. 29 мая 2019 года страны ЕАЭС заключили в Астане Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Договор вступил в силу 3 февраля 2021 года.

В рамках Соглашения предусматривалось, что каждое государство ЕАЭС должно обеспечить включение в национальные системы прослеживаемости сведений о товарах и операциях, связанных с их оборотом. В НК включили новую статью – 176-1, где было сказано, что такой "национальной системой прослеживаемости является информационная система электронных счетов-фактур, которая обеспечивает сбор, учет и хранение сведений о товарах".

Таким образом, если раньше госорганы должны были требовать "бумажные копии электронного счета-фактуры", то теперь – непосредственно ЭСФ.

Фактически, как уже говорилось, СНТ не имели смысла и раньше. Но теперь наблюдался (и наблюдается до сих пор) еще и очевидный юридический казус. Статья 176 обязывает участников товарооборота оформлять СНТ. А непосредственно с ней соседствующая статья 176-1 обязывает ту же информацию о товарах предоставлять посредством ЭСФ. Противоречие именно что наглядно, очевидно.

Почему законодатель вместо того, чтобы редактировать статью 176 в связи с заключением Казахстаном международного договора, оставил старую норму без изменения, включив новую, посвященную тому же?

Вопрос открытый.

Обкатали пилот – и внедрили запрет

То, что СНТ – форма бессмысленная, излишняя и потому должна быть исключена из нового Налогового кодекса, вроде как очевидно. Но не все так просто. Даже если сопроводительных накладных на товары не окажется в проекте нового НК, это не облегчит жизнь казахстанцам здесь и сейчас. Документ в лучшем случае подготовят к концу этого года, затем будут обсуждать и в действие введут не ранее 1 января 2025 года.

Между тем, как уже говорилось, с 1 апреля 2023 года участников товарооборота именно что обязали сдавать сопроводительные накладные на товар – СНТ. Если прежде это были споры-разговоры или, в худшем случае, пилотный проект, участие в котором предполагалось добровольное, то теперь пилот завершили и по его результатам СНТ сделали обязательными. (Дата окончания пилотного проекта 1 апреля 2023 года была указана в упомянутом Приказе Министра финансов от 16.11.2020.)

Правда, не для всех. На стадии обкатки проект вызвал настолько мощную критику (против него выступили с петицией десятки тысяч бухгалтеров и предпринимателей), что для многих субъектов бизнеса СНТ исключили. Их оставили только для импортеров и экспортеров в пределах Евразийского экономического союза, а также в отношении некоторых товаров, производство и оборот которых регулируются отдельными законами: нефтепродукты, алкоголь и т.п.

Так сказать, лайт-версия. Только названным категориям предпринимателей от этого не легче.