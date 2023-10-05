Пограничная ситуация: расходы предпринимателей на СНТ ложатся на плечи потребителей

В редакцию Zakon.kz обратилась ИП Маргарита Т. С 1 апреля 2023 года ее и других предпринимателей в Казахстане обязали оформлять СНТ – сопроводительные накладные на товары. По ее мнению, СНТ – дополнительная нагрузка на бизнес, введены с нарушением процедуры, и потому должны быть отменены.

Если спросить случайного прохожего, что такое СНТ, он не ответит, говорит Маргарита Т. К слову, СНТ – это сопроводительные накладные, в которых содержатся сведения о товарах: что, откуда, куда и т.д. Но если спросить того же человека про цены в магазинах, то он охотно поддержит разговор. А ведь темы связаны.

"Огромная инфляция в стране является результатом многих факторов, в том числе и СНТ. Большую долю рынка продуктов питания занимают российские и белорусские производители. Импортеры с 1 апреля обязаны оформлять СНТ. Это те самые дополнительные затраты на доработку программ учета, оплату труда бухгалтера, оплату штрафов, если что-то пойдет не так, и прочие дополнительные барьеры, созданные чиновниками. Однако полноценного обоснования СНТ Минфин так и не предоставил". Маргарита Т., индивидуальный предприниматель

Хотя должен был, поскольку это новый инструмент, ужесточающий регулирование в отношении субъектов предпринимательства. И значит, в соответствии со статьями 82 и 83 Предпринимательского кодекса, прежде, чем вводить СНТ, уполномоченный орган (в данном ответственны и Минфин, и МНЭ) должен был провести так называемый анализ регуляторного воздействия.

"АРВ – это аналитическая процедура сопоставления выгод и затрат от вводимого регуляторного инструмента… позволяющая оценивать достижение целей государственного регулирования в последующем". Пункт 1 статьи 83 ПК РК

Zakon.kz ранее уже публиковал статью о том, что СНТ, которые заполняет покупатель, скажем, при импорте товара, фактически дублируют информацию, которые налоговые и таможенные органы могут получить из ЭСФ – электронных счетов-фактур, которые закон обязывает предоставлять для отчета продавца.

А значит, это дополнительная и лишняя нагрузка на бизнес – как финансовая, так и административная. При этом, напомним, в Послании народу глава государства сказал о необходимости сокращения форм налоговой отчетности на 30 процентов. Что еще необходимо для попадания в это число, как не то обстоятельство, что форма СНТ дублирует информацию, которая уже известна (из ЭСФ)?

Что же это за нагрузка?

Цена, которую общество заплатило за СНТ

Во-первых, накладные – накладны. Маргарита, например, занимается тем, что ввозит текстиль из льна в РК из Белоруссии. Из страны ЕАЭС – что важно.

"Предпринимательством занимаюсь около пяти лет. Весь бизнес помещается у меня в квартире. Меня полностью устраивает микроскопичность моего бизнеса, потому что изначальной мотивацией в 50 лет было не заработать миллионы, а найти дело, которым смогу спокойно заниматься и зарабатывать на хлеб с маслом". Маргарита Т.

Так вот, М. – сама и бухгалтер, и маркетолог, и копирайтер, и продавец, и швея – короче, ИП. Заполнять регулярно СНТ, вручную внося данные в форму – требует больших временных затрат. К тому же, чтобы пройти обучение по СНТ, нужно заплатить деньги. При этом не будем забывать, какой вообще социальный смысл закладывался, когда государство вводило для ИП налоговый режим по упрощенной декларации. Предпринимателей-физлиц хотели освободить от разного рода дополнительных расходов, чтобы стимулировать их заниматься бизнесом. Вот этот "бухучет с погружением" (или оплата услуг бухгалтера, если не желаешь заниматься этим сам) – и есть эти дополнительный финансовый и бюрократический пресс на бизнес.

А теперь масштабируем этот пресс в рамках государства. 25 ноября 2022 года на конференции Ассоциации налогоплательщиков Казахстана представитель КГД РК Ержан Мустафин в докладе по СНТ привел следующие цифры: за время пилотного проекта 68900 налогоплательщиков оформили 42 миллионов СНТ. (Здесь необходимо уточнить, что до того, как 1 апреля 2023 года оформление СНТ сделали обязательным, с 2020 года существовал соответствующий пилотный проект).

"У всего есть стоимость. Компании с собственными учетными системами понесли расходы на их доработку под СНТ в среднем в размере 1 миллиона тенге (данные опросов Высшей аудиторской палаты). По оценкам НПП, общие затраты бизнеса на настройку и доработку своих ПО составили около 170 миллиардов тенге. Оформление каждой СНТ тоже имеет денежное выражение - это или пропорциональная доля заработной платы штатного бухгалтера, или плата за услуги бухгалтерской компании. От представителей бизнеса я слышала такие расценки - заполнение одной СНТ с выгрузкой данных из 1С обходится в 7000 тенге. Я звонила в бухгалтерскую фирму, спрашивала, сколько будет стоить заполнение вручную одной СНТ на импорт при среднем количестве 100 товарных позиций в счете от поставщика? Мне назвали сумму 30000 тенге. Поэтому возьмем грубо усредненную стоимость заполнения СНТ 15000 тенге. И получим, что заполнение 42 миллионов СНТ, упомянутых г-м Мустафиным, обошлось бизнесу в 630 миллиардов тенге!"

Остается добавить, что эти расходы в конечном счете легли на плечи конечных потребителей, разгоняя инфляцию. Вот вам и связь СНТ и цен в магазинах.

Еще одна проблема – при малейшей погрешности в заполнении товар застрянет на границе. Кроме того, в этом случае предусмотрена административная ответственность в виде штрафов в соответствии со статьей 283-1 КоАП.

Впрочем, бурные возражения со стороны бизнес-сообщества против СНТ во время пилота сделали свое дело. В итоге СНТ для многих субъектов бизнеса отменили, оставив только для импортеров и экспортеров в пределах Евразийского экономического союза, а также в отношении некоторых товаров, производство и оборот которых регулируются отдельными законами: нефтепродукты, алкоголь и т.п. То есть, как уже говорилось, пилот завершили и по его результатам и по этим позициям СНТ с 1 апреля 2023 года сделали обязательными на постоянной основе (дата окончания пилотного проекта была указана в упомянутом Приказе Министра финансов от 16.11.2020).

Что и вызывает у ИП, занимающихся вроде М. импортом из ЕАЭС, недоумение: почему принято именно такое решение?

Аудиторы не нашли подтверждения эффективности СНТ

Когда налоговики предлагали внедрение СНТ, главными целями были объявлены прослеживаемость товаров, борьба с серым импортом, лже-импортом и прочим "смежным" мошенничеством. Но что в итоге получилось?!

По поводу прослеживаемости уже достаточно сказано: информация в СНТ дублирует ЭСФ. Но кроме того.

"Приказом № 278 от 15 марта 2023 года Министр финансов, отменив СНТ внутри Казахстана, признал несостоятельность и техническую неосуществимость проекта в масштабах страны, как было задумано изначально. То есть, по окончании пилота, с 1 апреля 2023 года импортеры, например, из Китая, ОАЭ и Турции освобождены от обязанности выписывать СНТ! Тем самым Минфин признал, что СНТ бесполезны в борьбе с теневой экономикой.

Но непонятно, почему СНТ отменили не для всех. И помимо категорий налогоплательщиков, давно исполняющих эту обязанность и не оспаривающих ее (биотопливо, алкоголь, нефтепродукты и др.), обязанность оформления СНТ оставили для импортеров и экспортеров из/в ЕАЭС.

Аргументируя тем, что:

"Пилотное применение позволило упростить процессы для налогоплательщиков и доработать ИС ЭСФ по полученным предложениям от бизнеса.

В части администрирования также получены положительные эффекты:

сокращены факты ввоза товаров со стран ЕАЭС в адрес фиктивных получателей (лже-импорт) в 49 раз с 10,2 тысяч фактов в 2019-2020 годах до 210 в 2021 году;

сокращена доля импортеров, не исполняющих обязательства по уплате НДС на импорт со стран ЕАЭС, которая до введения СНТ составляла более 20 процентов, после введения СНТ составила 3 процента".

К слову, эти цифры КГД представил в НПП "Атамекен" в целях подтверждения эффективности внедрения СНТ. Но как следует из официального ответа ГУ "Высшая аудиторская палата РК" на запрос представителю палаты Миянову Ф.А., эта информация "не нашла своего подтверждения в ходе государственного аудита".

"Лжеимпорт, серый импорт, то есть импорт по поддельным документам требует участия как минимум двух сторон-соучастниц – недобросовестных поставщика и импортера. Документы, включая договор, счет-фактуру и прочее, не будут отражать истинного характера сделки. Но СНТ полностью дублирует ЭСФ, поддельный в данном случае. Выявить лже-импорт может только непосредственная проверка груза". Маргарита Т., индивидуальный предприниматель

Или взять другой момент.

"СНТ якобы защищает импортеров от того, что мошенники оформят поставку на ничего не подозревающего импортера и потом растворятся вместе с грузом, оставив импортеру обязанность по уплате НДС. Я не сталкивалась лично с такими случаями и не очень верю в них. Но, допустим, такие случаи есть. Первый вопрос – сколько их относительно общего числа импортных операций? Второй вопрос: кто добровольно согласится платить НДС за каких-то мошенников, особенно если сумма НДС велика? Каждый из таких случаев, по идее, должен стать предметом расследования в рамках уголовного дела о мошенничестве, и обстоятельства каждого такого дела должны быть изучены с точки зрения выявленных уязвимостей и их устранения. То есть решение лежит в плоскости улучшения работы госорганов и их систем учета. Однако в очередной раз мы наблюдаем перекладывание проблемы "с больной головы на здоровую".

Несостоятельны, по мнению спикера, и аргументы налоговиков относительно того, что СНТ помогают бороться с серым импортом.

"Обязывая меня оформлять бесполезный отчет за 30000 тенге на каждую поставку товаров, Минфин создал для меня неоправданный административный барьер, вынуждая добросовестного и безрискового импортера прекратить предпринимательскую деятельность или уйти в серую зону, обратившись за услугами в логистические компании, которые предлагают аутсорсинг ВЭД. Так как оплата услуг такой компании за импорт товара производится в тенге внутри Казахстана, а фактический импорт осуществляется по документам, оформляемым компанией самостоятельно по известной только ей схемам, вероятность экономической контрабанды и уплаты НДС в неполном объеме возрастает (так называемые карго-перевозки). Тем самым Минфин достигает результата, который прямо противоположен заявленной борьбе с серым импортом".

Маргарита Т. рассказывает, что ее обращение с просьбой провести проверку законности СНТ было спущено в другие министерства, прошло через 50 должностных лиц в пяти ведомствах. В итоге в ответ она получила отписки от Минфина и МНЭ, на которые и жаловалась… Среди 50 должностных лиц в разных ведомствах не нашлось ни одного, который изучил бы вопрос и ответил по существу. Потому и обратилась в СМИ, а мы, в свою очередь, обратимся с журналистскими запросами в соответствующие госорганы, но надеемся, на этот раз реакция будет другая. Возможно, пресса поможет избавиться от пресса.