Неприкосновенная крыша: можно ли изымать апартаменты и виллы как незаконно приобретенные активы

В Казахстане возвращают в госсобственность сомнительно нажитое на госслужбе имущество – незаконно приобретенные активы. Но как быть с квартирами и особняками? Ведь в РК есть исчерпывающий список оснований для лишения жилища, и такого как возврат активов, среди них нет, напоминает Zakon.kz.

Минувшим летом (12.07.2023) был принят Закон РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Под активами подразумеваются все имущество "необъяснимого происхождения" и прибыль от него, которым предприимчивым чиновникам удалось разжиться на государственной службе.

Напомним условия. Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК во взаимодействии со всеми правоохранительными органами и спецслужбами проверяет всех подозрительных. А именно, проверке подлежат лица, в прошлом и настоящем занимающие ответственную государственную должность или выполняющие управленческие функции в субъекте квазигосударственного сектора, совокупные активы которых не меньше 13-миллионого МРП – это 44,85 миллиардов тенге (в 2023 году).

Если активы имеют хотя бы "необъяснимое происхождение", то есть собственники не могут доказать в суде законность источников приобретения, активы обращают в собственность государства. При этом имущество могут забрать не только у самих чиновников и топ-менеджеров, но и у лиц, с ними аффилированных, родственников, супругов, в том числе бывших и вообще всех как-либо с ними связанных (пункты 5-8 статьи 2).

Приняв этот закон, внесли соответствующие поправки и в другие. Так, в Гражданском кодексе, в пункте 2 статьи 249 перечисляются основания для принудительного прекращения права собственности. Раньше таковых насчитывалось восемь, а после принятия закона добавилось девятое. Вот они:

Принудительное отчуждение у собственника имущества не допускается, кроме случаев:

обращения взыскания на имущество по обязательствам собственника; принудительного отчуждения имущества, которое в силу законодательных актов РК не может принадлежать данному лицу; реквизиции; конфискации; принудительного отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка; изъятия бесхозяйственно содержащихся памятников истории и культуры, культурных ценностей; национализации; продажи имущества с публичных торгов по решению суда в случае невозможности раздела общего имущества либо выдела доли из него в соответствии со статьей 218 ГК; обращения в доход государства имущества в соответствии с законодательством РК о возврате государству незаконно приобретенных активов.

Пока все логично. Однако жилище – это не просто имущество, и оно подлежит особому правовому регулированию. Поэтому в Законе РК "О жилищных отношениях", в пункте 1 статьи 29 перечень оснований для принудительного прекращения права собственности на жилище имеет другой вид. Таковых не девять, но всего пять.

Принудительное прекращение права собственности на жилище допускается в случаях:

обращения взыскания на жилище вместе с земельным участком по долгам собственника;

реквизиции;

конфискации;

принудительного отчуждения земельного участка, на котором расположен дом, для государственных нужд;

сноса аварийного многоквартирного жилого дома.

Из чего, например, следует, что по закону нельзя лишить человека дома на том основании, что это памятник культуры и истории. Во всяком случае, сначала требуется лишить дом статуса жилища. Скажем, из-за того, что не соответствует санитарным или противопожарным нормам. Конечно, это дело техники (и не только безопасности…), но тем не менее.

Однако мы обращаем внимание на тот факт, что законодатель не расширил список пунктом о возврате государству незаконно приобретенных активов, как он сделал это для имущества вообще. Что бы ни было причиной этого, но получается, что если незаконным активом является жилище, то есть отдельная жилая единица, будь то индивидуальный дом или квартира, предназначенная и используемая для постоянного проживания (пп.28) статьи 2 Закона), то его в доход государства обратить нельзя.

Правда, в перечне причин наличествует конфискация – принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем. Однако в законодательстве уточняется, что это санкция (дополнительная) за уголовное или административное правонарушение (статья 254 ГК, а также статьи 40 и 48 УК).

В то же время незаконными активами, которые подлежат возврату в собственность государства, может быть признано имущество лица, в отношении которого не вынесен приговор или даже вынесен оправдательный приговор (пп.1) и 2) пункта 2 статьи 26 Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов"). То есть такое изъятие нельзя называть конфискацией. Оно и понятно: необъяснимое происхождение – основание для изъятия и возврата, но, разумеется, не доказательство вины.

Поэтому-то законодатель и внес дополнение в Гражданский кодекс касательно имущества вообще. Но, повторимся, почему-то не сделал этого в отношении жилища в соответствующем законе.

Момент важный еще и вот почему. Понятно, что скрупулезное внимание законодателя к прекращению права собственности на жилище диктуется соображениями социального характера. Другими словами – чтобы не выгонять людей на улицу. Но дело в том, что жилищем по праву может называться не только единственное жилье, но вообще все и везде. И теперь из-за неурегулированности ситуации получается, что у проштрафившихся чиновников нельзя будет отобрать апартаменты и виллы "необъяснимого происхождения", даже если таких домов у них насчитываются десятки в разных концах света?