Биржанов: Закон о возврате незаконно приобретенных активов не направлен на добросовестных инвесторов

Еще в июне 2023 года был принят Закон РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов". О влиянии этого процесса на добросовестных инвесторов, фискальных мерах, направленных на противодействие выводу капитала, рассказал Zakon.kz вице-министр финансов Ержан Биржанов

– Несмотря на то, что закон о возврате государству незаконно приобретенных активов был принят еще в прошлом году, он до сих пор обсуждается в обществе. Ержан Ерикович, не затронет ли процесс возврата интересы добросовестных инвесторов?

– Хочу отметить, что закон не направлен на добросовестных инвесторов, в том числе, иностранных. Законом предусмотрены должные гарантии защиты прав добросовестных приобретателей активов, а также добросовестных кредиторов. Соблюдение прав национальных и иностранных инвесторов, субъектов предпринимательства и частных лиц гарантируется Конституцией Республики Казахстан, международными обязательствами и другим законодательством.

– Скажите, куда будут направлены активы, возвращенные в страну? И зачем для этих средств создается специальной фонд? Кто в конце концов будет контролировать процесс расходования средств?

– Правительством создана управляющая компания, ее задачей является принятие в собственность от имени государства возвращенных активов. Она будет обеспечивать сохранность и содержание, управление активами и их реализацию для пополнения Специального государственного фонда.

Что касается Спецфонда, то это денежный счет правительства. В дальнейшем поступившие средства будут направлены на реализацию социально-экономических и инфраструктурных проектов по всей стране. Распределение средств будет осуществляться с обязательным рассмотрением предложений государственных органов на Республиканской бюджетной комиссии.

Контроль будет осуществляться Высшей аудиторской палатой. Отчет о поступлении и расходовании денежных средств будет ежегодно доводиться до общественности. Одним словом, процесс расходования средств достаточно четко регламентирован законодательно.

При этом возможно, что в некоторых случаях возврат активов будет осуществляться путем прямого инвестирования в экономику Казахстана через строительство новых промышленных и социальных объектов. Это возведение школ и больниц, ремонт и строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры и другие. Все это в конкретных городах и селах.

– Какие существуют фискальные меры, направленные на противодействие оттоку капитала из страны?

– Одним из приоритетов внешнеэкономической политики Казахстана является тесное взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Казахстан активно внедряет стандарты ОЭСР. Приближение к этим стандартам способствует обеспечению прозрачности деятельности налоговых органов.

Министерство финансов инициировало участие Казахстана в проекте ОЭСР, направленном на борьбу с уклонением от налогообложения, – BEPS.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – это План мер по внедрению глобальных налоговых правил по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Напомню, Казахстан присоединился к Многосторонней конвенции и ратифицировал ее в 2020 году. Основной целью Многосторонней конвенции является обеспечение налогообложения прибыли в том государстве, где фактически осуществляется предпринимательская деятельность, и препятствование искусственному перемещению прибыли в низконалоговые юрисдикции с целью уклонения от уплаты налогов.

Также, кроме положений об обмене информацией в действующих 55 налоговых соглашениях, Казахстан ратифицировал Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам (Страсбургская конвенция). Она направлена в том числе на повышение эффективности практики обмена налоговой информацией. Кроме письменных запросов, в рамках Страсбургской конвенции предусмотрена возможность автоматического обмена налоговой информацией.

На сегодняшний день к данному международному договору присоединились 147 стран, в том числе 42 офшорные юрисдикции.

Кроме того, в течение 2023 года была проведена работа по законодательному наделению органов госдоходов функцией валютного контроля.

С 1 января 2024 года Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан стал одним из органов валютного контроля.

Кроме того, в целях усиления мер контроля за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны инициированы изменения и дополнения в трансфертное законодательство (5 новелл), которые получили положительную оценку ОЭСР.

Резюмируя вышесказанное, хочу отметить, что в рамках нового Налогового кодекса будет реализован переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками. Нами проводится работа по расширению превентивных методов контроля, направленных на предупреждение нарушений. Наша цель – разъяснять законы и упрощать исполнение налоговых обязательств для добросовестного бизнеса. Для противодействия компаниям, которые используют различные схемы уклонения от уплаты налогов, мы продолжим работу по совершенствованию администрирования, в том числе через систему управления рисками и другие IT-решения.