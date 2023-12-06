Антиплагиат: как защитить от воров свою интеллектуальную собственность

С развитием интернета плагиат – присвоение авторства на чужую интеллектуальную собственность – стал массовым явлением. Компиляции подменяют оригинальное творчество в искусстве, СМИ, индустрии развлечений и т.д. Как авторам защитить свои произведения от посягательств, разбирался Zakon.kz.

Плагиат: меткое прозвище

Первоначально плагиаторы – в античности их называли "плагиарии" – воровали не сюжеты и мелодии, но бывших рабов, которым хозяева даровали волю. Оцените красоту образа: как господин освобождает раба, так и автор отпускает в мир свое создание. А плагиарий-плагиатор присваивает его себе.

Придумал метафору римский поэт Марциал, весьма претерпевший от разгула литературных воров. За имевшую успех рецитацию (выразительное чтение вслух) стихов на каком-нибудь знатном пире в Древнем Риме можно было и виллу получить в подарок от экзальтированной публики. Собственно, это был основной источник заработка тогдашней богемы…

Поэтому Марциал прямо называл их просто ворами (fur). Однако в стихе LII свитка I своих "Эпиграмм" он в их отношении однажды употребил то самое слово (plagiario, dat.pl.) – и хватило на века. Плагиат (англ. plagiarism, франц. plagiat), присвоение авторства – это теперь определенный вид нарушения авторского права.

Вот что значит меткое прозвище.

Плагиат: в Казахстане не существует

Итак, вы – творческий человек. Может, сочиняете музыку, рисуете, фотографируете, ваяете, создаете приложения для смартфонов, придумываете одежду, снимаете кино, пишите научные или журналистские статьи. И вдруг обнаруживаете, например, в интернете ваше произведение, которое кто-то присвоил – целиком или частями – и подписал своей фамилией. Что делать? Как в буквальном смысле постоять за себя? Ведь ваше творение – часть вашей души, вашего Я. Не говоря уже о деньгах.



Впрочем, за защитой права авторства в суд может обратиться не только сам автор, но и лицо, на которое автор возложил охрану личных неимущественных прав (пожизненно), наследники (без ограничения срока), а если никого нет, то государство в лице уполномоченного органа (в РК сейчас Минюст).

Закон РК "Об авторском праве и смежных правах" (пункт 1 статьи 7) объявляет объектами авторского права:

литературные произведения;

драматические и музыкально-драматические произведения;

сценарные произведения;

произведения хореографии и пантомимы;

музыкальные произведения с текстом или без текста;

аудиовизуальные произведения;

произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства;

произведения прикладного искусства;

произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства;

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

программы для ЭВМ; иные произведения.

иные произведения.

К слову, законодатель отдельно подчеркивает, что не являются объектами АП официальные документы, государственные символы и знаки, произведения народного творчества и, что особенно примечательно, сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. То есть новости.

Тогда как новостная аналитика – это уже, очевидно, объект авторского права.

Так вот, ответственность за плагиат в Казахстане бывает трех видов: дисциплинарная, гражданско-правовая и уголовная. Что касается первой, ее организации устанавливают самостоятельно. Например, вузы могут из-за недостаточной оригинальности не засчитать научную работу студента или аспиранта. Впрочем, это отдельная неоднозначная тема, к тому же, вопрос не права, а этики. Сейчас речь не об этом.

Итак, есть уголовная ответственность. То есть можно написать заявление в правоохранительные органы, и тогда (при наличии оснований) плагиатора будет преследовать государство.

Правда, надо иметь в виду – внимание – что в Казахстане де-юре нет... самого плагиата! В буквальном смысле – нет такой дефиниции в системе казахстанского законодательства: ни в Уголовном кодексе, ни в Гражданском, ни в КоАП, ни в специальных законах, например, в Законе РК "Об авторском праве и смежных правах". И даже в нормативных постановлениях ВС плагиату не посвящено ни строчки.

Не знаем, с чем это связано. Впрочем, УК, не употребляя само слово "плагиат", все-таки предусматривает ответственность за присвоение авторства – в пункте 1 статьи 198.

"Незаконное использование объектов авторского и (или) смежных прав, а равно приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта либо присвоение авторства или принуждение к соавторству наказываются штрафом в размере до 80 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов".

Но этой скупой фразой (и милостивым наказанием) тема плагиата в законодательстве РК и исчерпывается.

Проблема, то есть, не столько в отсутствии термина (присвоение авторства – и есть плагиат), а в том, что отечественным законодателем в достаточной мере не разработаны критерии, что считать плагиатом, а что – добросовестным использованием.

Как определить, что имел место плагиат, если в НПА не урегулировано, что это такое? При этом не будем забывать о презумпции невиновности: ведь вину плагиатора надо доказать, и любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого (статья 19 УПК во исполнение нормы Конституции РК, пункт 3 статьи 77). А как обойтись без сомнений при отсутствии внятных критериев?

Плагиат или добросовестное использование

В Законе РК "Об авторском праве и смежных правах" в статьях 17-26 приведены разные ситуации, когда допускается использование – в той или иной мере – произведения без согласия автора. Так, разрешены цитирование в объеме, оправданном целью, использование в качестве иллюстрации, перепечатка (воспроизведение) в СМИ произведений из других СМИ с указанием источника и автора и т.д. (весь многословный список приведен в статье 19 Закона).

Действительно, порой приведенных критериев достаточно, чтобы разобраться в вопросе. Например, статья перепечатана без указания источника и автора. Однозначный плагиат! Но бывают случаи и посложнее, и для них нужны правила более инструментальные.

Так, не определены правила цитирования (для целей именно данного закона). Но главное, правомерное цитирование должно определяться не только объемом, но и целью – созданием нового произведения, ключевой критерий которого – творческий элемент. Ведь можно представить и ситуацию, когда цитат в меру, но вся остальная статья – изложение чужого текста, только слова заменены на синонимы.

Конечно, судьям нелегко будет определить наличие этого самого творческого элемента, ну так ведь в вопросах авторского права все равно без заключения экспертов не обойтись.

Не исключено, что пригодится применение и количественных критериев. Кстати, существуют мифы, что в судебной практике общего права (у англосаксов, иными словами) используется цифра в 25 процентов допустимых заимствований в оригинальный текст. Иначе, мол, это плагиат. Возможно, отдельные суды и применяли в конкретных кейсах эту квоту, но общепринятой нормы нет.

Хотя у американцев с англичанами и прецедентное право, но в том-то и дело, что в творческих вопросах прецедентов быть по определению не может: всякое творение уникально.

Тем не менее какие-то количественные критерии – которые рассматривались бы не самостоятельно, а в совокупности с другими – предусмотреть, возможно, стоит. Хотя это вопрос, конечно, спорный.

Впрочем, это сама по себе очень спорная тема – что такое плагиат, а что – добросовестное использование. Но для разрешения этих споров и нужны подобные инструкции – в частности, соответствующая статья в законе об авторском праве. Но ее, как уже говорили, нет, а то, что есть – немного о другом.

При таких вводных статья 192 (пункт 1) УК - декларативна. Закон точность любит.

Плагиат как "кража одного тенге"

Наконец, есть еще одно затрудняющее обстоятельство. Представим, что некий мистификатор напечатал брошюру чужих стихов под своим именем в единственном экземпляре… и просто поставил на книжную полку. Можно ли считать это плагиатом? Ведь человек не обманывает никого, кроме самого себя и разве что своих гостей, а объект не введен в гражданский оборот.

Или взять другой случай: например, чужое фото выложено в блоге обвиняемого как своя работа (это как раз считается введением в гражданский оборот), но фальсификатор не получил никакой выгоды, а подлинный автор не понес ущерба. Во всяком случае, ему не нанесено вреда сколько-нибудь существенного.

Кстати, для справки: крупный ущерб в РК в области авторских прав – больше 1000 МРП. Значительный – больше 200 МРП. Незначительный размер – не более 10 МРП для организаций и 2 МРП для физических лиц.

Да, по казахстанским законам, чтобы признать факт присвоения авторства, не требуется, чтобы автору был нанесен вообще какой-либо ущерб – это нарушение именно личных неимущественных прав. Тем не менее в уголовном праве есть норма, сформулированная в пункте 4 статьи 10 УК:

"Не является уголовным правонарушением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности".

Например, кража одного тенге. Такой же "кражей одного тенге" может быть признан и вышеописанный "домашний плагиат". До тех пор, во всяком случае, пока присвоенное произведение плагиатор не попытается как-то монетизировать. Или пока не конкретизируют уголовную норму.

Плагиат и контрафакт

Более перспективно защищать себя от плагиата в гражданском суде. Все-таки деликт такого характера, когда главная цель – не наказать нарушителя штрафом государству или даже арестом (как в РФ, например), а заставить его "восстановить справедливость деньгами", лишив при этом незаслуженной славы.

Здесь уместно напомнить, что нарушение авторских прав может быть осуществлено в одной из двух форм: контрафакт и плагиат. Первая – это так называемое "пиратство" (бутлегерство), то есть извлечение выгоды из незаконного использования объекта авторского права. И вторая – плагиат, то есть присвоение авторства некоего созданного объекта; для того, разумеется, чтобы затем опять-таки извлечь выгоду, используя объект.

Эта цель – использование для получения выгоды (и, как следствие, нанесение ущерба автору) – непременное условие плагиата. Так плагиат понимается во всем мире, однако в Казахстане в выше процитированном пункте 1 статьи 198 о нанесенном ущербе ничего не сказано. Почему – вопрос к законодателю. Но плагиат без выгоды для одних и ущерба для других едва ли может вообще рассматриваться как деликт, правонарушение. Скорее, как некая мистификация, озорство, розыгрыш – тема, очевидно, не для суда.

В суд же автор обращается за восстановлением своих нарушенных прав: как имущественных, так и личных неимущественных. Но сначала требуется доказать, что было нарушено как раз одно из последних – право авторства, т.е. право считаться автором произведения (пп.1) пункта 1 статьи 15 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах"). То есть по законам РК – при вышеупомянутом отсутствии термина "плагиат" – именно так будет сформулировано наличие самого факта плагиата.

Что, пожалуй, самое трудное – учитывая вышесказанное о критериях добросовестного использования, в РК разработанных недостаточно. Но не будем повторяться.

Попутно следует зафиксировать нарушение еще одного личного неимущественного права автора, в частности, права на неприкосновенность произведения, включая его название (пп. 3) пункта 1 статьи 15). Ведь плагиатор зачастую ворует объект не как есть, а что-то меняя для маскировки – то же название.

Все эти нарушения – также основания для ответственности, например, возмещения морального вреда. И, кстати, с учетом нарушения неприкосновенности сумма его может вырасти (два нарушенных неимущественных права, а не одно). Как оправдываются опытные плагиаторы, лучше воровать вещь целиком, чем кусками. В случае, если попался, придется меньше платить за моральный ущерб.

Но, кроме того, когда будет признано присвоение авторства, вот тогда появится основание взыскать уже и материальный ущерб за нарушение имущественных авторских прав. В частности, заставить плагиатора возмести убытки, включая упущенную выгоду, выплатить компенсацию или даже отдать автору доход, полученный вследствие деликта (пп. 5), 6), 7) пункта 1 статьи 49 Закона).



