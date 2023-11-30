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Навести порядок с защитой авторских прав призвал сенатор

Навести порядок с защитой авторских прав в Казахстане призвал сенатор Фото: pixabay
Сенатор Андрей Лукин в своем депутатском запросе 30 ноября заявил, что нужно повысить прозрачность, эффективность и справедливость в сфере использования прав интеллектуальной собственности, сообщает Zakon.kz.

Андрей Лукин отметил, что если в театрах, кафе, барах, ресторанах, торгово-развлекательных комплексах и других учреждениях воспроизводят песни и транслируют телепередачи, то учреждения считаются пользователями этих материалов. Это касается даже программ новогодних елочных представлений.

"Предприниматели должны уплачивать вознаграждение за публичное исполнение произведений и объектов смежных прав. Это обязательство также предоставляет основание для организаций, управляющих имущественными правами, на коллективной основе требовать заключения договора с оплатой вознаграждения".Андрей Лукин

По словам Андрея Лукина, в Казахстане зарегистрированы 14 таких организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе. Их ежегодные сборы в среднем превышают 1,5 млрд тенге. Но обладателям авторских прав из этой суммы достаются всего лишь 30%. Сенатор задался вопросом, куда идет оставшаяся часть средств.

"Казахстанским авторским обществом" в 2022 году собрано 425 млн тенге в виде вознаграждений авторам, из них 109 млн тенге выплачено по назначению. Тем самым данной организацией выплачено всего лишь около 26%. Данная проблема наглядно показывает отсутствие реальных инструментов контроля со стороны правообладателей над деятельностью организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, включая недостаточный контроль за движением финансовых средств, находящихся в их распоряжении".Андрей Лукин

Для решения этих проблем сенатор предложил рассмотреть предложения по взаимоотношениям между правообладателями и организациями, которые должны повысить прозрачность, эффективность и справедливость в процессе управления авторскими правами.

30 мая 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о сотрудничестве стран Содружества Независимых Государств в области защиты авторских прав.

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