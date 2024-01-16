Как "цифровые" поправки в Трудовой кодекс изменили жизнь казахстанцев

Диплом и трудовая книжка, многочисленные справки, а еще флюорография… Всю эту бумажную канитель при трудоустройстве должна заменить электронная система, которой достаточно УЛ и ЭЦП. О цифровизации трудовых отношений рассказала к.ю.н. Наталья Гилева на портале "Правмедиа", пишет Zakon.kz.

Есть мнение, что действующий Трудовой кодекс РК, принятый в 2015 году, сделан в пользу работодателя и никак не защищает права работников. Наталья Васильевна Гилёва, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права КазНУ имени Аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК, провела вебинар "Как Трудовой кодекс РК защищает работников", чтобы развеять эти мифы. Разумеется, на конкретных примерах – отвечая на вопросы людей. Итак, что из себя представляет цифровизация трудовых отношений.

Единая система учета трудовых договоров

В 2020 году появилась Единая система учёта трудовых договоров. Утверждается, что это также в интересах работника. Почему?

Единая система учета электронных трудовых договоров (пп.35-1) статьи 1 ТК), во-первых, упрощает процедуру трудоустройства. Работнику не надо собирать разные справки и документы.

"Если раньше мы бегали, получая справки о судимости, из наркодиспансера, с места жительства… то сейчас этого ничего не надо. Система учёта интегрирована с другими базами". Наталья Гилёва

Работодателю нужен лишь ИИН кандидата, по которому он отправляет запрос в АИС, благодаря которой и формируется полный пакет данных о работнике.

Например, диплом об образовании. Эти данные также есть в соответствующей базе. Разумеется, речь об относительно недавно полученных дипломах. Те, что выдавались еще в прошлом веке, в системе отсутствуют. Аналогично и с другими документами: например, если медосмотр с рентгеном проводились давно, кандидату придется обновить данные.

Но упрощение – не единственный плюс. Во исполнение пп.41-5) статьи 16 ТК Минтруда разработало "Правила представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров"

После того, как работодатель заключил с работником трудовой договор, он в течение 5 рабочих дней обязан внести эту информацию в единую систему учёта трудовых договоров. И если в течение срока договора с работником, не дай Бог, произойдет несчастный случай, то, как раньше, работодатель уже не сможет "почистить" историю. Было ведь, что приказы и трудовые договора уничтожались, а по поводу получившего травму работника говорилось, что, мол, он просто мимо проходил и упал. И доказать ничего нельзя было. А теперь уже работодателю невозможно убрать запись из единой системы учёта трудовых договоров. Можно вносить изменения, удалить какую-то информацию, но не сам трудовой договор.

В общем, с появлением единой системы учёта трудовых договоров работнику стало проще доказывать и в госорганах, и в суде, и в согласительной комиссии, что он состоял в трудовых отношениях – и добиться правды. А также легче проверить исполнение работодателем предписанных ему судом или согласительной комиссией действий. Если, скажем, было решение согласительной комиссии восстановить человека на работе, то работодатель в течение 10 рабочих дней обязан внести информацию о восстановлении в единой системе учета трудовых договоров. И это легко проверить.

Заключение трудового договора посредством ЭЦП

"Заключение трудового договора, внесение в него изменений и дополнений могут производиться в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи". Абзац 2 пункта 1 статьи 33 ТК

Это дополнение вступило в силу с 1 июля 2021 года.

"Я считаю это плюсом. Во-первых, мы идём в ногу со временем, с информационными технологиями, во-вторых, у нас благодаря ковиду, если можно так сказать, развились информационные коммуникационные технологии в виде дистанционной работы". Наталья Гилёва

Есть работники, которые работают дистанционно, есть беременные женщины, которым компании дают одобрение временно поработать дистанционно, есть вахтовики, в общем, не всегда работники имеют возможность о общаться вживую с HR-специалистами, поэтому и появилось такое дополнение в статью 33. Ранее, напомним, договор заключался лишь на бумажном носителе, теперь же допустима и форма электронного документа, где обе стороны используют ЭЦП.

Но важно помнить, что если заключили трудовой договор с помощью электронной цифровой подписи, то в дальнейшем внесение изменений и дополнений в него, например, о повышении заработной платы, возможно только путём направления уведомлений, а затем подписания дополнительного соглашения также с использованием ЭЦП.

При этом уведомление обязательно, даже если идёт, например, массовое по компании повышение зарплат. И если работник не согласен с тем размером повышения, который предлагает работодатель, следует уведомить его об этом.

Напомним, ранее Zakon.kz уже публиковал статью, где эксперт по трудовому праву в рамках вебинара на портале "Правмедиа" рассказала, как правильно расторгать трудовой договор, если возникла такая необходимость.