Какие туристические механизмы защищают казахстанцев за границей

Ранее стало известно, что свыше 300 казахстанцев находятся за границей на фоне приостановки деятельности их туроператора TEZ.KZ. Однако туристов пообещали благополучно вернуть домой. Zakon.kz разбирался, какие именно механизмы сделали возможным беспроблемное возвращение.

Самих отдыхающих, как и их соотечественников, успокоили тем, что компания участвует в Системе гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма. А значит, людей возвратят на Родину за счет средств, накопленных туроператором в системе гарантирования.

"Обязательное условие для гарантированного возврата – наличие туркода. Туристы будут обеспечены обратным билетом в Казахстан согласно их датам прилета, указанным в турпродукте. С 2016 года каждый реализованный туроператором тур в обязательном порядке должен содержать тур-код – уникальное буквенно-числовое значение. Действие туркода начинается с момента пересечения границы Республики Казахстан и гарантирует оперативный возврат при невозможности исполнения/неисполнения своих обязательств туроператором", – добавили в Минтуризма.

Но что предусматривает эта система гарантирования?

Ее суть подробно изложена в главе 4–1 Закона "О туристической деятельности в Республике Казахстан".

Система представляет собой "совокупность правоотношений между гражданами Республики Казахстан, турагентами, туроператорами, туроператорами-фрахтователями, администратором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма и уполномоченным органом, обеспечивающих защиту прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма".

Субъектами выступают, соответственно, туроператоры, турагенты и администратор системы гарантирования в сфере выездного туризма – фонд "Туристік Қамқор".

К его председателю Инне Рей мы и обратились за разъяснением ситуации.

"Чтобы состоять в системе гарантирования, нужно иметь лицензию на туроператорскую деятельность на выездной туризм. Предоставить банковскую гарантию на определенную сумму и при формировании каждого турпакета 0,5 МРП отправлять на счет администратора системы гарантирования. Таким образом, в фонде накапливается ответственность туроператоров в виде банковской гарантии, накапливаются определенные средства, суммируется вся деятельность туроператора. Мы видим всю статистику: сколько человек выехали в данный момент, где они находятся, в какой стране, городе, отеле. Кроме того, сейчас существует мобильное приложение "ТУРКОД", – рассказала Инна Рей.

Спикер порекомендовала всем покидающим границы Казахстана согражданам скачать программу и, собственно, внести в нее уникальный тур-код – так можно оставаться на связи с фондом, получать консультации и задавать вопросы. Ну и, разумеется, "Туристік Қамқор" поможет уехать из чужой страны, даже если сделать это по каким-то причинам не сумеет сам туроператор.

Именно так, по ее словам, обстоит дело и с упомянутым TEZ.KZ. Сразу после поступления от них уведомления о приостановке деятельности проблема была решена: путешественники отдохнут, сколько положено, и вернутся по имеющимся на руках билетам. Проработка вопроса об ответственности туроператора – дело второстепенное, начнется только после возвращения всех без исключения туристов в Казахстан.

Дабы долгожданный отпуск не обернулся потерей нервных клеток, к выбору туроператора следует подойти обстоятельно. И заранее поинтересоваться, защищает ли вас система гарантирования прав на случай непредвиденных обстоятельств.