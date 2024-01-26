Какие туристические механизмы защищают казахстанцев за границей
Самих отдыхающих, как и их соотечественников, успокоили тем, что компания участвует в Системе гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма. А значит, людей возвратят на Родину за счет средств, накопленных туроператором в системе гарантирования.
"Обязательное условие для гарантированного возврата – наличие туркода. Туристы будут обеспечены обратным билетом в Казахстан согласно их датам прилета, указанным в турпродукте. С 2016 года каждый реализованный туроператором тур в обязательном порядке должен содержать тур-код – уникальное буквенно-числовое значение. Действие туркода начинается с момента пересечения границы Республики Казахстан и гарантирует оперативный возврат при невозможности исполнения/неисполнения своих обязательств туроператором", – добавили в Минтуризма.
Но что предусматривает эта система гарантирования?
Ее суть подробно изложена в главе 4–1 Закона "О туристической деятельности в Республике Казахстан".
Система представляет собой "совокупность правоотношений между гражданами Республики Казахстан, турагентами, туроператорами, туроператорами-фрахтователями, администратором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма и уполномоченным органом, обеспечивающих защиту прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма".
Субъектами выступают, соответственно, туроператоры, турагенты и администратор системы гарантирования в сфере выездного туризма – фонд "Туристік Қамқор".
К его председателю Инне Рей мы и обратились за разъяснением ситуации.
"Чтобы состоять в системе гарантирования, нужно иметь лицензию на туроператорскую деятельность на выездной туризм. Предоставить банковскую гарантию на определенную сумму и при формировании каждого турпакета 0,5 МРП отправлять на счет администратора системы гарантирования. Таким образом, в фонде накапливается ответственность туроператоров в виде банковской гарантии, накапливаются определенные средства, суммируется вся деятельность туроператора. Мы видим всю статистику: сколько человек выехали в данный момент, где они находятся, в какой стране, городе, отеле. Кроме того, сейчас существует мобильное приложение "ТУРКОД", – рассказала Инна Рей.
Спикер порекомендовала всем покидающим границы Казахстана согражданам скачать программу и, собственно, внести в нее уникальный тур-код – так можно оставаться на связи с фондом, получать консультации и задавать вопросы. Ну и, разумеется, "Туристік Қамқор" поможет уехать из чужой страны, даже если сделать это по каким-то причинам не сумеет сам туроператор.
Именно так, по ее словам, обстоит дело и с упомянутым TEZ.KZ. Сразу после поступления от них уведомления о приостановке деятельности проблема была решена: путешественники отдохнут, сколько положено, и вернутся по имеющимся на руках билетам. Проработка вопроса об ответственности туроператора – дело второстепенное, начнется только после возвращения всех без исключения туристов в Казахстан.
Дабы долгожданный отпуск не обернулся потерей нервных клеток, к выбору туроператора следует подойти обстоятельно. И заранее поинтересоваться, защищает ли вас система гарантирования прав на случай непредвиденных обстоятельств.