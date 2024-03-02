Когда деньги пахнут: что делать жильцам, если бизнес-объекты в доме отравляют воздух

Можно ли в нежилых помещениях многоквартирного дома, например, в подвале, устраивать производственные цеха? Что делать, если кто-то оборудовал СТО по покраске авто в подземном паркинге или этаже? Ведь любое производство – это неприятные запахи, которые проникают в квартиры, пишет Zakon.kz.

В редакцию обратились жильцы многоквартирного дома, в подземном этаже которого бизнесмены устроили СТО для кузовных работ и покраски автомобилей. Разумеется, краска воняет, химикаты через вентиляцию поднимаются во двор дома, а затем через окна проникают и в квартиры жителей. Это очевидное и систематическое нарушение правил общежития, делающее "невозможным для других проживание с ними в одном помещении или в одном жилом доме" (пп. 3) статьи 107 Закона РК "О жилищных отношениях").

Вопрос в том, что делать. Ведь эти правила (как основание для выселения) распространяются лишь на жильцов, да и то – не собственников. А как быть с бизнесом по соседству?

Разбираемся.

Данная ситуация – несколько необычная. По общему правилу, нежилые помещения в составе кондоминиума многоквартирного дома (МКД) можно использовать для бизнеса (пункт 1 статьи 34 Закона). Но в нем же уточняется:

"Изменение конструктивной части и функционального назначения паркинга, входящего в состав общего имущества объекта кондоминиума, или парковочного места либо кладовки запрещается". Пп.1) статьи 40 Закона РК "О нежилых отношениях"

То есть в подземном (как и в надземном) паркинге оборудовать СТО однозначно нельзя. Но в данном случае покрасочную мастерскую устроили не в подземном паркинге, а в подземном этаже. Это возможно, например, в домах еще советской постройки, когда на первом этаже жилого дома размещали продуктовый магазин (для пользования жителями всего окружающего района), а поблизости с ним – подземное помещение для склада, которое являлось продолжением подвала дома. В хранилище был отдельный заезд.

В связи с массовой приватизацией жилья у этих "овощехранилищ" (как их часто называют) появились собственники, которые устраивали в них разного рода производства. А благодаря наличию въезда возникал соблазн оборудовать СТО.

И таких бывших хранилищ, конструктивно составляющих единое целое с подвалом дома, на постсоветском пространстве немало. В Алматы, например, их нередко сооружали при строительстве так называемых "совминовских" домов. Но возвращаемся из истории в современность.

Устраивая в подземном этаже жилого многоквартирного дома СТО, например, покрасочную автомастерскую, ее хозяева нарушают сразу несколько норм закона. Считаем.

Закон РК "О жилищных отношениях" (пункт 2 статьи 34) требует от собственников квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки, помимо всего прочего, "соблюдения строительных, санитарных, экологических, противопожарных и других обязательных норм и правил".

Так вот, Правила пожарной безопасности (пп. 1) пункта 24) запрещают:

"Хранить и складировать в подвалах, цокольных этажах, чердаках, технических этажах, технических помещениях, вентиляционных камерах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоиде, взрывопожароопасные, горючие вещества и материалы".

Такими горючими материалами, несомненно, являются автомобильные краски, даже если это популярные акриловые эмали на водной основе. Горючими являются растворители и краски в сухом виде, а также будучи уже нанесенными на кузов и подсыхая (в течение длительного времени).

А Строительные нормы (СН РК 3.02-01-2023, пункт 6.3.1) допускают в цокольном, подвальном и подземном этажах жилых многоквартирных домов размещать лишь помещения:

санитарно-гигиенического назначения (душевая и ванная комната, санузел);

физкультурно-оздоровительного назначения (тренажерный и/или спортивный зал, раздевалка, бильярдная);

помещения хозяйственного назначения (постирочная, гардеробная и кладовые);

автомобильные стоянки;

бассейн и сауну.

При этом все они должны не ухудшать условия проживания жильцов с учетом пожарной безопасности и мер по снижению их негативного воздействия на жилую часть здания:

по допустимому уровню шума в вышележащих жилых помещениях; по допустимым параметрам микроклимата; по допустимому уровню загрязненности воздуха; по разделению потоков движения, в том числе жителей дома, посетителей.

В данном случае налицо нарушение подпунктов 2) и 3) – это негативное воздействие на микроклимат и загрязнение воздуха. А попросту – химическая вонь, которую жильцы чувствуют невооруженным носом, так сказать.

Как же можно призвать нарушителей к порядку?

Как минимум, привлечь их к административной ответственности по статье 410 КоАП за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф, правда, небольшой: 5 МРП – для ИП и 15 МРП – для юрлиц, являющихся субъектами малого предпринимательства. А за нарушение строительных норм в процессе эксплуатации здания (не при строительстве) в казахстанском КоАП и вовсе нет статьи.

Но для жителей ведь главным является не то, чтобы нарушителей оштрафовали, а чтобы те свернули свой опасный и незаконный в жилом доме бизнес. Чтобы добиться этого, следует использовать такой несложный алгоритм.

В Казахстане для обеспечения общей безопасности предусмотрен государственный контроль и надзор, в рамках которого госорганы могут, а в определенных ситуациях – и должны проверять бизнес. Среди методов есть и внеплановые проверки, основания для которых перечислены в пункте 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса. Одним из таких оснований (пп.3) являются "обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства РК при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств". Правда, сообщения не должны быть анонимными.

Итак, председатель КСК/ОСИ или кто-то из жильцов дома обращается с жалобой в местный департамент ЧС о нарушениях правил пожарной безопасности со стороны предпринимателей. Доказательством может служить… ну хотя бы вывеска расположенной в подвале СТО. Пожарная инспекция проводит внеплановую проверку и в соответствии с Законом РК "О гражданской защите" (пункт 4 статьи 38) выдает предписание об устранении выявленных нарушений.

Проблема – для СТО – в том, что по характеру его деятельности данные нарушения, что называется, "несовместимы с жизнью" этого СТО в подземном этаже МКД. Отсюда два варианта для незадачливых бизнесменов: либо менять дислокацию, либо, если останутся на месте, ЧС самостоятельно прикроет лавочку. Поскольку пожарные инспекторы (а Комитет противопожарной службы является ведомством МЧС) вправе осуществлять:

"Приостановление частично или полностью работы организаций, отдельных производств, производственных участков, агрегатов, запрещение эксплуатации зданий, сооружений… в случае неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений". Пункты 3 и 4 статьи 38 Закона РК "О государственной защите"

Ранее Zakon.kz публиковал статью, где рассказывалось, что делать, если соседи по многоквартирному дому портят другим жизнь, устроив в своей квартире "гостиницу на час" или ивент-агентство.