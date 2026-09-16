Какие правила должны соблюдать кафе и магазины в жилом доме: котлеты – отдельно, жильцы – отдельно

Шум, кухонные запахи, фургоны с продуктами во дворе дома и толкотня персонала, их принимающего... Все это ухудшает жизнь людей, проживающих в многоквартирных жилых домах, в которых расположены кафе, рестораны, магазины. О требованиях, которые те обязаны соблюдать, рассказывает Zakon.kz.

И во многих современных ЖК, и в некоторых многоквартирных жилых домах (МЖД), которые были построены еще полвека назад, первые этажи предусмотрены не для проживания, а для различных коммерческих объектов: как правило, питания и розничной торговли.

Это разрешено действующими нормами, а именно:

приказом Министра здравоохранения РК от 17 февраля 2022 года "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания";

приказом Министра здравоохранения РК от 4 августа 2021 года "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией".

Однако данные санитарные правила содержат ограничения, чтобы бизнес, который по замыслу должен улучшать жизнь граждан, не создавал им при этом бытовых проблем. И кстати, требования к "объектам общественного питания" более строгие, чем к "магазинам у дома", точнее, в самом доме. Вот с первых и начнем.

Что самое главное, бросающееся в глаза у входа? Или, если следовать правилам – у входов, которых должно быть, как минимум два:

"На объектах питания, расположенных в жилых зданиях, предусматриваются входы – производственный (служебный) и для посетителей, изолированные от жилой части здания. Устройство входов для приемки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции со стороны двора жилого здания не допускается". Пункт 9 Санитарно-эпидемиологических требований к объектам общественного питания

Т.е. принцип таков: деятельность кафе или ресторана должна быть по возможности максимально отделена от жилой части дома. Так сказать, котлеты – отдельно, жильцы – отдельно. Доставка продуктов – а это ежедневный процесс, связанный с движением машин и персонала – должна осуществляться ни в коем случае не со двора, где и расположены в таких домах подъезды.

Это вопрос не только комфорта для жителей, но и общественной безопасности: меньше скорость распространения какой-нибудь пищевой инфекции, случись таковая.

В идеале, как следует из текста все того же пункта 9, "приемка сырья и пищевой продукции предусматривается с торца жилого здания (или) из подземных туннелей". Ну, а в крайнем случае – "со стороны улиц и автомобильных дорог".

Однако мы ведь нередко наблюдаем иную картину: когда вход в ресторан для посетителей расположен со стороны улицы, а служебный – со двора. Чтобы, наверное, персонал с коробками глаза клиентам не мозолил. Но ситуация объяснима и по другой причине.

Если в новых ЖК, учитывая данные правила, выполнение требований осуществляется на стадии строительстве, то в старых зданиях, возведенных еще в советское время, иная картина. Тогда на первом этаже некоторых МЖД размещали продуктовый магазин, т.н. "стекляшку" – для пользования жителями всего окружающего района. Но именно магазин, а не кафе или ресторан. Таковые на этом месте образованы позже.

А к магазинам, как уже говорилось, действуют другие требования – не столь строгие. Хотя для загрузки и приемки пищевой продукции также необходимо устройство самостоятельных входов или "загрузочных окон".

И даже есть условие:

"Отсутствие вредного воздействия на человека факторов среды обитания и здоровье человека и соблюдение допустимых уровней шума в помещениях жилых зданий и на территории жилой застройки". Пункт 9 Санитарно-эпидемиологических требований к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией

Однако служебные входы все-таки не запрещается устраивать со двора жилого дома. Аналогичные требования действовали и в прежние времена, но изменение деятельности – магазинчик переоборудовали в ресторанчик – привело к тому, что последний теперь функционирует не по правилам.

Итак, подытожим:

владельцам кафе и ресторанов служебный вход (для приемки сырья и пищевой продукции) запрещено располагать во дворе МЖД, но только с торца или с улицы;

служебный вход (для приемки сырья и пищевой продукции) запрещено располагать во дворе МЖД, но только с торца или с улицы; хозяевам магазинов служебный вход (для приемки товаров) допустимо располагать также и со двора, при этом, однако, обеспечив отсутствие вредных воздействий от деятельности на жильцов.

Если бизнес нарушает эти правила, то есть методы повлиять на него. Статья 425 КоАП предусматривает административную ответственность за "нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека".

Жаловаться нужно в уполномоченный орган – в местный департамент Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, руководитель которого (и заместители) вправе рассматривать административные дела и налагать штрафы по части 1 статьи 425 КоАП:

на физических лиц – в размере 20 МРП (в 2026 году – 86 500 тенге);

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 160 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 210 МПР;

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1600 МРП (6 миллионов 920 тысяч тенге).

Не так уж и мало, но, к сожалению, статьей 425 КоАП не предусмотрена более серьезная ответственность в случае повтора правонарушения (в данном случае – неустранения причин).

Что касается специфических кухонных запахов, сопровождающих приготовление еды и отмывание затем посуды и оборудования с помещениями, то санитарными требованиями (пп. 4) пункта 43) предусмотрено, чтобы осуществление выбросов из системы вентиляции (т.н. местных отсосов) происходило "на высоте не менее 2 метров над кровлей".

Выше крыши, короче говоря. Принцип (печной трубы) понятен. Но при этом тут же сделана оговорка – "если расстояние до ее выступа менее 10 метров". Т.е. правилами допускается и другое решение – отводить трубу не вверх, а в сторону. Такое возможно, например, в тех же домах еще советской постройки, когда на первом этаже жилого дома размещали не только магазин, но и поблизости с ним – подземное помещение для склада, которое являлось продолжением подвала дома. В хранилище был отдельный заезд.

И таких бывших складских помещений, конструктивно составляющих единое целое с подвалом дома, в стране немало. В Алматы, например, их нередко сооружали при строительстве так называемых "совминовских" домов в 70-80-е годы XX века.

Так вот, труба проводится через систему подвалов и выводится на поверхность земли в 10 метрах (этого расстояния, по действующим правилам, получается, достаточно) от стены МЖД – во двор, разумеется. Так короче и дешевле. А граждане вынуждены дышать выбросами, которые местная роза ветров разносит по окнам и балконам. И ведь все по букве – а в данном случае – еще и духу закона...

Впрочем, недавно в Курултае заявлено о назревшей необходимости усилить технические, санитарные и эксплуатационные требования к коммерческим объектам, размещенным внутри жилых домов. Может быть, в рамках этой работы будут изменены и правила, о которых выше шла речь.