Неприкосновенные деньги: на что нельзя обращать взыскание по долгу и почему на пенсии – можно

Случилась неприятность: вы не смогли отдать долг или начислен штраф. Или возникла иная задолженность: по алиментам, например. На какие доходы должника можно обратить взыскание, чтобы забрать долг? А какие деньги неприкосновенны? О правилах и том, как их предлагают изменить, пишет Zakon.kz.

Вроде бы очевидно, что, если у человека есть деньги на счету или хотя бы доходы, а он не спешит возвращать долг, уплатить штраф или алименты, то погашать задолженность следует из этих средств принудительно. Но не все так однозначно.

Если это зарплата, то, конечно, можно. А вот разрешает ли закон обращать взыскание, например, на пенсии? На социальные пособия, стипендии и т. д.? Зависит от обстоятельств. Вот их мы сейчас и рассмотрим.

Неприкосновенные деньги

Если уж так вышло, что гражданин не исполняет обязательства перед кем-либо добровольно, это делается в принудительном порядке. Правила изложены в Законе РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

Разумеется, задолженность не может быть голословной; ее подтверждением является исполнительный документ. Перечень таковых приведен в статье 9 закона. И далеко не всегда ими являются исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов.

Например, в случае неуплаты административного штрафа в срок (то есть в течение 30 дней) исполнительным документом будет являться постановление уполномоченного должностного лица или предписание о необходимости уплаты штрафа (пп. 6) и пп. 11) пункта 1 статьи 9 закона).

То есть взыскать штраф из имущества должника можно в определенных ситуациях без суда. Вопрос, повторимся, в том, из какого имущества.

В пункте 2 статьи 55 закона говорится:

"Взыскание по исполнительным документам обращается, в первую очередь, на денежные суммы должника".

А в статьях 97 и 98 указывается, на какие суммы взыскание ограничено или вовсе запрещено. С этого момента подробнее.

Итак, в статье 97 закона уточняется, что на социальные выплаты по случаю утраты трудоспособности и потери работы, а также на стипендии учащихся взыскание может быть обращено только о взыскании алиментов и возмещении вреда, причиненного увечьем или смертью кормильца. И только по решению суда.

А вот на какие деньги взыскание запрещено совсем (список, приведенный в статье 98 закона, внушительный, но будет оправданным привести его полностью):

суммы, полученные должником в возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;

суммы, получаемые должником в виде пособия на детей по утере кормильца;

суммы, получаемые должником в виде пособия на детей с инвалидностью;

страховые суммы и единовременные пособия, выплачиваемые лицам при получении увечья (ранения, травмы, контузии) в период исполнения ими служебных обязанностей и выплачиваемые членам семей в связи с их гибелью (смертью);

деньги государственной исламской специальной финансовой компании, полученные ею от сдачи в аренду и продажи выделенных активов по выпущенным ею исламским арендным сертификатам (кроме как по требованиям, вытекающим из данных исламских арендных сертификатов);

пособия по случаю рождения ребенка, пособия на содержание несовершеннолетних детей, а также пособия, выплачиваемые пенсионерам и лицам с инвалидностью первой группы;

суммы, выплачиваемые потерпевшим на дополнительное питание, санаторно-курортное лечение и протезирование и на расходы по уходу за ними в случаях причинения вреда увечьем либо иным повреждением здоровья;

компенсационные выплаты за работу во вредных или экстремальных условиях, а также денежные суммы, выплачиваемые гражданам, пострадавшим от экологического бедствия или при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

материальную помощь, носящую единовременный характер, независимо от источника выплаты;

пособие на погребение;

специальные государственные пособия;

социальные выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет;

алименты на содержание несовершеннолетних детей;

пенсионные активы;

пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя);

единовременные пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения;

ежемесячные государственные пособия многодетным матерям;

ежемесячные государственные пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей;

адресную социальную помощь;

активы фонда социального медицинского страхования и средства целевого взноса, выделяемые на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи;

жилищные выплаты;

деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений;

деньги, находящиеся на банковских счетах в банках второго уровня в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищном строительном сберегательном банке, предназначенных для зачисления платежей и субсидий в целях оплаты за арендованное жилье в частном жилищном фонде;

деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса;

деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат;

деньги, находящиеся на банковских счетах, открытых по договору об образовательном накопительном вкладе;

деньги, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента;

деньги, находящиеся на текущем счете частного судебного исполнителя, предназначенном для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей;

деньги, находящиеся на банковском счете единого оператора в сфере государственных закупок, предназначенном для внесения потенциальными поставщиками или поставщиками денег в качестве обеспечительных мер;

деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов управляющего инвестиционным портфелем, по неисполненным обязательствам данного управляющего инвестиционным портфелем;

деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, по неисполненным обязательствам данного лица;

деньги, находящиеся на банковских счетах гражданина, в отношении которого возбуждено дело о применении процедуры или применена процедура в соответствии с Законом РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК";

деньги, находящиеся на текущем счете финансового управляющего для зачисления денег в процедуре судебного банкротства;

деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления материальной помощи, предоставляемой в соответствии с Социальным кодексом РК.

Пенсия приравнена к зарплате: хорошо или плохо

Из этого перечня делаем важный вывод: на пенсионные выплаты запрет на взыскания не распространяется. Уточним: не на пенсионные накопления граждан, а именно на пенсионные выплаты за счет бюджетных средств, куда входит базовая пенсия (статьи 205-206 Социального кодекса), пенсионные выплаты по возрасту (статьи 207-211 СК) и пенсия за выслугу лет для военнослужащих, работников спецслужб, правоохранительных органов и т. д. (статьи 212-216 СК).



Это подчеркивается и в статье 203 СК: "удержания из пенсии могут производиться в порядке исполнительного производства" (Удержать, правда, могут не более 50 процентов, но то же касается и зарплаты.)

Это не просто важный, а принципиально важный момент. В Казахстане насчитывается 2 млн 364 тыс. пенсионеров. И все они благодаря существующему порядку могут активно участвовать в экономической жизни. В частности, брать потребительские кредиты в банках второго уровня. То есть покупать товары в рассрочку.

Потому что банк при решении: давать или не давать кредит – смотрит именно на это. Есть ли у потребителя доходы, на которые в случае неуплаты кредита можно обратить взыскание, чтобы не потерять деньги.

Пенсия от государства в этом смысле приравнивается к зарплате. Конечно, пенсионеры получают в среднем меньше, чем работающие граждане, но это объяснимо. Хотя как сказать: максимальный размер пенсионных выплат по возрасту может достигать 55 МРП (пункт 2 статьи 211 СК), плюс базовая пенсия в 120 процентов от прожиточного минимума (в перспективе, согласно статье 206 СК) – то есть до 255 тыс. тенге. Для ветеранов же разных служб пенсия за выслугу лет может достигать и сумм в разы больше.

Но, повторимся, главное – это статус. Пенсионеры благодаря бюджетным пенсиям – полноправные участники экономического оборота. Чего не было бы, если бы на пенсии нельзя было бы обращать взыскания, как, например, на государственные спецпособия. Поскольку банки в этом случае, очевидно, не одобряли бы кредиты. А значит, прощай рассрочка.

А ведь многие крупные покупки большинству людей только в кредит или в рассрочку и по карману. В том числе – пенсионерам.

Почему мы обращаем на это особое внимание? Месяц назад в РК была запущена онлайн-петиция, где предлагается как раз запретить накладывать взыскания на пенсионные выплаты, то есть добавить этот вид денежных средств в список вышеупомянутой статьи 98 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

Аргументы приводятся эмоциональные, ни больше не меньше – чтобы пенсионеры в результате наложенных взысканий не остались "без части своей заработанной пенсии, но с реальным шансом на голодную смерть, не дожив до получения следующей пенсии".

Однако как бы не получить обратный результат, когда таким образом пенсионеров вытолкнут из экономического оборота. И это действительно снизит уровень и качество жизни пенсионеров.

Может, из-за этого противоречия и не подписываются люди под петицией (всего 12 подписей, а для рассмотрения госорганами нужно 50 тыс.)?

Напомним, ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что около 8,5 млн казахстанцев имеют задолженность. Из них около 1,6 млн человек не могут вовремя погасить свои долги. Общая сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет около 1,7 трлн тенге. В связи с чем в Казахстане сделают более требовательными правила кредитования населения. Так, например, потребительские кредиты ограничат 5 млн тенге для банков и 2 млн тенге для МФО.