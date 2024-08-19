Аппендикс вырезали, но скальпель забыли в животе: как наказать врачей за вред здоровью

Пациенту вырезали аппендикс, но при этом "забыли" в животе посторонний предмет. Анестезиологи не рассчитали дозу наркоза. Стоматологи сломали зуб во время его удаления. И еще 1001 хотя и анекдотическая, но реальная история. Как пациенту наказать эскулапов за ошибки, разбирался Zakon.kz.

Ответственность за причинение вреда здоровью в ходе лечения может быть как уголовная или административная, так и гражданско-правовая. Последняя наступает в случае, если пострадавший подаст на медучреждение в суд исковое заявление о возмещении вреда (такого рода деликтам и обязательствам из них посвящена глава 47 ГК) и выиграет процесс.

Кроме того, с 21 октября 2024 года вступят в силу новые правила, предусматривающие обязательное страхование профессиональной ответственности врачей, о чем Zakon.kz публиковал статью ранее. То есть, пациент, если экспертная комиссия признает факт нанесения вреда его здоровью или жизни, получит страховую выплату и без подачи иска.

Однако в данной статье поговорим не о возможных денежных компенсациях со стороны медучреждения, а об уголовной и административной ответственности допустивших врачебную ошибку медработников. Подчеркнем, именно ошибку. Хотя, вообще, самого такого понятия в законодательстве нет, речь идет о причинении вреда по неосторожности, вследствие небрежности или самонадеянности. Если же был умысел, это уже совсем другие составы преступлений, выходящие за рамки нашего рассказа.

За "медицинские" преступления смягчили наказание

И сразу следует сказать, что наказание (по УК) и взыскание (по КоАП) в РК постоянно смягчаются. Если нет признаков уголовно-наказуемого деяния, то есть, в нашем медицинском случае, причинения средней тяжести или тяжкого вреда здоровью, а также смерти, то правонарушение подпадает под статью 80 КоАП.

Если причинен легкий вред, то за "несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи" – штраф от 20 до 100 МРП. Если даже и легкого вреда нет, но налицо грубое нарушение стандартов и правил оказания медпомощи – штраф 10 до 70 МРП.

Но, к слову, о смягчении ответственности. Взыскание предусмотрено в данной ситуации лишь за грубое нарушение (добавлены в КоАП части 2-1 и 2-2 статьи 80). За простое, не грубое нарушение медработникам отвечать не придется – части 1 и 2 статьи 80 исключены теми же поправками от 28.12.2018.

При этом четкого руководства: какое нарушение считать грубым – в новеллах не содержится. Это вроде бы и объяснимо: только Стандарты организации оказания медпомощи в стационарных условиях в РК – алгоритм из 47 пунктов. Попробуй предусмотреть, нарушение какого из них и насколько следует считать грубым! Например, при тяжелых состояниях доктор должен осматривать пациента каждые 3 часа (пункт 15). А если врач пришел через 3 часа с четвертью, это грубое нарушение или нет? В общем, все на глаз, но от ответа зависит, между прочим, наступит ответственность или нет.

Однако перейдем все-таки к более серьезным кейсам. Когда по неосторожности медработников причинен вред здоровью средней тяжести (то есть минимум повлекший утрату трудоспособности на 21 день), это уже состав уголовного правонарушения – часть 1 статьи 317 УК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности посвящена часть 2 статьи 317 УК, причинению смерти – часть 3. Наказание, понятное дело, усиливается в зависимости от тяжести вреда.

Если за вред средней тяжести грозит штраф до 100 МРП или арест до 30 суток, то случаи причинения тяжкого вреда:

"Наказываются штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового".

Если же пациент погибнет вследствие ошибки медработника, то последнему грозит срок до 4 лет – и штрафом уже не отвертишься.

Немного нелогично, кстати, выглядит то обстоятельство, что заражение ВИЧ наказывается более сурово, чем причинение смерти – до 5 лет ограничения или лишения свободы. Ну и, в самом пиковом случае – при смерти двух и более человек – срок составляет до 6 лет, а запрет на профессию – до 3 лет.

Однако, что важно, эта действующая редакция статьи 317 УК – совсем свежая. Последние по времени поправки были внесены законом от 19.04.2024, и наказание ими смягчено. Любопытно, что на год по каждой части: два года тюрьмы вместо трех в старой редакции УК – за тяжкий вред, четыре вместо пяти – за смерть, шесть вместо семи – за смерть двух человек и более. За причинение же средней тяжести вреда здоровью штраф был снижен с 200 до 100 МРП и арест – с 50 суток до 30 (еще раньше он был уменьшен с 60 суток).

Как видим, постепенно идет гуманизация в этом вопросе. Правда, как нетрудно предположить, ее темпы не удовлетворяют медицинскую общественность. Напомним, что при обсуждении упомянутых поправок (Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения") законодатель предлагал вовсе исключить из УК статью 317. На том основании, что эти нормы дублируют (частично) уже существующие.

А именно, следующие статьи УК:

104. Причинение смерти по по неосторожности;

114. Неосторожное причинение вреда здоровью;

117. Заражение венерической болезнью;

118. Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);

119. Оставление в опасности.

Избыточная строгость и зарегулированность законодательства в данном вопросе, говорилось в сопроводительной таблице к законопроекту:

"Способствует снижению мотивации врачебных кадров в совершенствовании профессиональных навыков вследствие высоких рисков при выполнении медицинских манипуляций и ведет к их оттоку из отрасли. Тем самым, в отрасли возможно снижение количества компетентных специалистов, что в целом не может не отразиться на системных показателях, таких как заболеваемость, ухудшение демографической ситуации, смертность населения. А эти факторы в свою очередь, с учетом пп. 2) и 4) пункта 1 статьи 6 Закона РК "О национальной безопасности Республики Казахстан" относятся к основным угрозам национальной безопасности".

Однако статью 317 УК все-таки не исключили – лишь немного смягчили наказание. Насколько это логично? Так, например, в УК есть статья 104 "Причинение смерти по неосторожности". Однако существование такой статьи не стало препятствием для формулирования отдельной нормы в части 3 статьи 345 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

В том случае это сделано для усиления наказания (с 3 лет лишения свободы по статье 104 до 5 лет по статье 345) как раз для распространенных, к сожалению, случаев ДТП со смертельным исходом. С той же целью – усиления ответственности (теперь: с 3 до 4 лет) – разработана и статья 317 УК.

Медицинский инцидент – не уголовное правонарушение

Другое дело, насколько справедливо ставить в один ряд естественные профессиональные риски в работе медиков и повышенную опасность ТС?



Напомним, в уголовном праве существует понятие обоснованного риска. В частности, в УК РК есть статья 36:

"Не является уголовным правонарушением причинение вреда… при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями…".

Данное оправдание применяется в деятельности разного рода спецслужб, охранном бизнесе, в военном деле, в спорте (негласно, правда) и, разумеется, в медицине. В развитие этого понимания вышеупомянутым законом с поправками в законодательство добавляется следующая дефиниция:

"Медицинским инцидентом является событие, связанное с оказанием медицинской помощи в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи и с использованием технологий, оборудования и инструментов, обусловленное отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента".

Ключевые слова здесь – "соответствие со стандартами". Если врач соблюдал правила, а пациент все равно при (после) операции умер, то это "отклонение от нормального функционирования организма". Медицинский инцидент – не врачебная ошибка (это понятие, впрочем, в новеллах решили не использовать), не страховой случай, а просто… событие, объективный характер которого не позволяет считать его уголовным правонарушением.

Короче, никто не виноват.

Так что доказать вину – даже в форме неосторожности – в медицине непросто в силу, если угодно, природы этой деятельности. Даже если речь идет о таких анекдотических примерах, что приведены в начале статьи.

Предположим, криворукие хирурги-интерны "забыли что-то" в брюшной полости в ходе аппендэктомии. Скорее всего, симптомы ошибки появятся еще до выписки, и дело закончится повторной операцией (реальный случай). Срок нетрудоспособности продлится на неделю, максимум – две, а этого недостаточно для уголовного дела по статье 317 УК. Как, впрочем, и по любой другой.

Из этого не следует, конечно, что в отношении горе-врачей нельзя добиться справедливости. В случае причинения какого-либо вреда лучше проконсультироваться с адвокатом на тему, есть ли судебные перспективы уголовного дела. И если да – подать заявление в правоохранительные органы.

Помимо всего прочего, у этого шага будет еще одна цель. Хотя заявление вы подадите на действия физических лиц, то есть врачей, наверняка в том, чтобы замириться, будет заинтересовано и медучреждение. Зачем им подмачивать репутацию? Как они там будут между собой разбираться "по деньгам", неважно: главное, что медики – в соответствии со статьей 32 УПК и частью 1 статьи 68 УК – в ходе примирения загладят причиненный вред.