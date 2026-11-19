Случаются события, на которые мы не можем ни повлиять, ни преодолеть. Они так и называются – обстоятельства непреодолимой силы. При доказанном форс-мажоре продавец, например, не несет ответственности перед покупателем, что не поставил товар. Что считается форс-мажором, объясняет Zakon.kz.

Заключена сделка. Одна сторона выполнила свои обязательства (покупатель оплатил товар, к примеру), а у второй что-то пошло не так. В результате продавец товар так и не поставил. Или поставил невовремя.

Значит, придется отвечать: возместить убытки тем или иным способом. Но лишь по общему правилу. Предусмотрены исключения.

Если стороны – просто граждане, заключившие сделку, не связанную с бизнесом, для того, чтобы избежать ответственности, надо доказать отсутствие вины. А вот если сделка связана с осуществлением предпринимательской деятельности, спасти может только т. н. форс-мажор.

Или, как формулирует пункт 2 статьи 359 Гражданского кодекса – если надлежащее исполнение обязательства "оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение и т. п.)".

Цена вопроса, как видим, немалая, тогда как определение в ГК явно недостаточное. Но на помощь приходит письмо Внешнеторговой палаты Казахстана от 4 августа 2016 года № 2245 "Об организации, уполномоченной свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), обстоятельства Hardship", где эти понятия раскрываются более подробно.

Итак, к форс-мажору относятся:

аномальная погода: ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, разрушения в результате молний и т.д.;

военные действия, объявленная или необъявленная война, беспорядки и революции, эмбарго, акты пиратства, саботаж;

решения и/или действия/бездействие государственных органов и т.п.;

бойкоты, забастовки и локауты в любой форме, замедляющие работу предприятия, влекущие остановку в работе;

стихийные бедствия техногенного характера: взрывы, пожары, разрушения машин, заводов, установок и т.д.

И даже ДТП. Если, конечно, в них виновны другие.

Кроме того, обстоятельства непреодолимой силы подразделяются на форс-мажор и обстоятельства Hardship. К последним относятся ситуации, когда существенное изменение обстоятельств, независящих от воли сторон, делает исполнение по контракту излишне обременительным. Но при этом надо иметь в виду, что сюда не входят обстоятельства, охватываемые т. н. предпринимательским риском.

Т.е., например, рост валютных курсов или отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг не подпадают под обстоятельства Hardship.

Ну, с катастрофами все понятно. Однако, как видим, причиной освобождения от ответственности могут быть и куда менее потрясающие вещи. Например, в государстве учрежден новый национальный праздник, и праздничный день, таким образом, является нерабочим. Для участников сделки это произошло неожиданно, в результате чего один из ее участников не успел вовремя исполнить обязательство. Это также будет считаться обстоятельством непреодолимой силы.

Правда, это необходимо будет доказать, и бремя доказывания лежит на том, кто ссылается на форс-мажор.

