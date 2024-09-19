Через год мопеды без номеров окажутся вне закона: какие еще казахстанцев ждут изменения в ПДД

В Казахстане меняются некоторые правила дорожного движения. 19 сентября 2024 года принятые парламентом законы с поправками отправлены на подпись главе государства. Подробно о новеллах: средней скорости, регистрации мопедов и отмене штрафа за не включенные ходовые огни – пишет Zakon.kz.

Вообще-то речь идет о пакете из двух законопроектов. Первый – "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности". Второй – содержит сопутствующие поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за нарушение новых норм.

Начнем с "цифровизации".

Для чего вводится понятие средней скорости

Средняя скорость будет высчитываться специальными приборами и средствами автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом. Новый порядок контроля скоростного режима предлагается ввести только на трассах республиканского значения.

Для чего в Казахстане утвердили национальный стандарт СТ РК 3825-2022 "Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением". Так вот, согласно национальному стандарту:

"Средняя скорость – скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования республиканского значения, пройденного транспортным средством на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено".

Важно уточнить, что как таковой новый вид ответственности за превышение средней скорости вводиться не будет. Действующая статья 592 КоАП уже предусматривает ответственность за превышение максимальной установленной скорости движения. Появляется дополнительный способ ее контроля на дорогах.

Просто теперь превышение скорости можно будет не только фиксировать в момент проезда арки с измерительным прибором, но и вычислять на определенном участке пути.

Причины нововведения законодатель приводит следующие.

"Как показывает анализ правоприменительной практики, превышение установленной скорости движения является основной причиной ДТП с тяжкими последствиями. Соответственно, введение средней скорости заставит водителей снизить скорость и уменьшит количество жертв ДТП".

В общем, новые правила приняты. Но пока они не введены в действие, обратим внимание на одну юридическую проблему. Вопросов даже несколько.

Во-первых, речь о презумпции невиновности. Нет ведь и не может быть уверенности в том, что водитель не воспользовался другим маршрутом, более коротким, свернув с трассы и затем вновь на нее заехав. Да, законодатель оговаривает, что нововведение будет использоваться только на тех участках трасс, где нет объездных путей. Но ведь понятно, что практически это нереально.

Далее, у любого правонарушения должны быть четко определенные, конкретные время и место. Последнее – особенно. Однако превышение максимальной скорости путем вычисления средней скорости таких координат не имеет. Почему это важно? Простыми словами: от этого зависит, кто будет наказывать.

Или, выражаясь юридически: кому будет территориально подсудно правонарушение, если участок дороги проходит через несколько административных единиц?

Допустим, правонарушение состоялось путем вычисления средней скорости на автобане Астана – Караганда. Если административное дело рассматривают в суде в Акмолинской области, возникает вопрос: почему не в суде в Карагандинской области? И наоборот: если в Карагандинской, то почему не в Акмолинской?

Образуется вилка: в какой бы области дело ни рассматривалось, обвиняемый вправе оспорить решение. И наверняка выиграть – из-за неверно определенной подсудности. Дело в том, что согласно Конституции РК (пп. 3) пункта 3 статьи 77), никому без его согласия не может быть изменена подсудность, предусмотренная законом.

Поэтому-то из-за наличия неразрешимых правовых противоречий – причем фундаментальных – в Казахстане до сих пор и нет ответственности за превышение средней скорости. Но это также вопросы практические, важные для администрирования правонарушений. То есть это проблемы, с которыми неизбежно столкнутся сами чиновники, когда закон вступит в действие.

И еще о том, что касается скорости. Новеллами предусмотрена еще одна мера для злостных нарушителей скоростного режима. За превышение скорости транспортных средств на 60 и выше км/ч от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП. Таким превышением будет, например, передвижение со скоростью более 120 км/ч по городу при разрешенных 60.

Все мопеды будут подлежать обязательной регистрации

Разного рода двухколесные (и даже трехколесные) ТС с электродвигателями, для которых в законодательстве до сих пор не было официального названия, отнесут де-юре к мопедам.

Напомним, как определение звучит в действующем законодательстве, в пп. 41) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении":

"Мопед – двух- или трехколесное ТС, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час".

Законом "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" это последнее уточнение – относительно максимальной конструктивной скорости – исключается.

Что это меняет? Сейчас такие электромодели, развивающие больше 50 км в час, не относятся к мопедам. Но при этом и к мотоциклам тоже не относятся – что парадокс. Их для закона юридически не существует! Когда же новые нормы примут, все эти транспортные средства независимо от развиваемой скорости будут считаться мопедами.

Это повлечет юридические последствия.

Главное изменение: все мопеды, в том числе и с электродвигателями, отнесут к категории механических транспортных средств (в которую сейчас мопеды как раз не входят). За это отвечают поправки в пп. 38) статьи 1 и пп. 2) пункта 1 статьи 64 Закона. А значит, они будут подлежать обязательной государственной регистрации с выдачей соответствующих документов и номерных знаков – ГРНЗ, а также обязательным получением водительского удостоверения категории А1.

Правда, норма отлагательная. В течение шести месяцев после того, как закон вступит в силу (а это еще шесть месяцев после опубликования), мопедисты обязаны будут встать на учет. Это значит, что, если закон будет подписан и опубликован оперативно, примерно через год владельцы мопедов без номеров и водительских прав (категории А1) окажутся вне закона.

Ясность появилась и в отношении тех ТС, которые, являясь конструктивно электросамокатами, юридически таковыми в РК не считаются. Такие мощные, скоростные (свыше 25 км в час) аппараты надо будет регистрировать, получать на них номерные знаки… И вообще, юридически они ничем не будут отличаться от мопедов.



Напомним действующую формулировку (в пп. 57) статьи 1 Закона):

"Электрический самокат – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час".

Это значит, что более мощные и скоростные электросамокаты (которых, кстати, в РК немало) как были ранее, так и остаются до сих пор вне правового поля.

Если предположить ситуацию, что полицейский остановил водителя, нарушившего, например, одно из правил для электросамокатов (сформулированных в статье 57 Закона), ему надо сначала доказать, что в деле фигурирует именно электрический самокат. Если же аппарат имеет предельную скорость выше 25 км в час, то это уже не электросамокат. И вообще, формально ни одно из известных казахстанскому законодателю транспортных средств! А значит, "нарушитель" – вовсе не нарушитель, поскольку и не обязан соблюдать эти правила. Они – не для него.

Новыми правилами двусмысленность убирается. Скоростные (свыше 25 км в час) электросамокаты приравниваются к мопедам (поправка в пп. 41) статьи 1 Закона), где они подходят под формулировку "другие транспортные средства с аналогичными характеристиками". Аналогичны они, то есть, мопедам с электродвигателями.

Это значит, как уже говорилось, что водители этих мощных электросамокатов должны будут их регистрировать со всеми вытекающими.

И, что важно, хотя конструктивно это и электросамокаты, передвигаться по велодорожкам и тротуарам им будет запрещено наряду с водителями мопедов. В отличие от "правильных" электросамокатов (с максимальной конструктивной скоростью до 25 км в час).

Посмотрим, впрочем, как норма будет "работать" на практике. Как и вообще разделение электросамокатов на две юридически разные категории. Ведь внешне они ничем не отличаются (если, конечно, не превышают допустимую скорость).

Одним штрафом меньше

В некоторых случаях поправки изменяют меру ответственности за нарушение уже существующих норм. Например, по действующим правилам за невключенные ходовые огни (часть 1 статьи 602 КоАП – нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток) полагается предупреждение или штраф в размере трех МРП. На усмотрение инспектора.

Эту неопределенность предлагают исключить, оставив лишь предупреждение. Ведь любая такая вилка в законе – коррупционные риски. В общем, теперь, если забыл включить ходовые огни (или ближний свет (пункт 134 ПДД), или противотуманные фары вместо него (пункт 133 ПДД), можно не опасаться за свой кошелек. Но лишь на первый раз: за повторное в течение года нарушение штраф оставляют – 5 МРП.