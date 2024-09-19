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Сенат одобрил закон, ужесточающий требования для водителей мопедов

Восточная объездная дорога, машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 10:59 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената 19 сентября 2024 года рассмотрели в двух чтениях закон "О дорожном движении", ужесточающий требования для водителей мопедов и водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Депутат Евгений Больгерт рассказал, что задачи закона – обеспечение правового регулирования вопросов, возникающих в сфере организации движения отдельных видов транспортных средств, в том числе мопедов, и цифровизация дорожной безопасности. 

"Законом предусматривается внесение изменений и дополнений в три законодательных акта, в том числе в Уголовный кодекс Республики Казахстан и законы Республики Казахстан "О дорожном движении" и "О разрешениях и уведомлениях". В Уголовный кодекс предлагается поправка, касающаяся отнесения к понятию "другие механические транспортные средства" мопедов (пункт 8 статьи 3)", – отмечается в заключении профильного комитета.

В Закон "О дорожном движении" вносятся следующие поправки:

1. Вводится понятие "средней скорости" и предусматривается порядок ее расчета путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

"Ожидается, что введение данного понятия позволит снизить скорость водителей на всем участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, а также уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий по причине превышения скоростного режима. При этом "средняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути. В связи с чем ожидается, что риски обжалования таких предписаний будут существенно минимизированы", – отмечается в документе.

Сообщается, что время и место фиксации правонарушения при измерении "средней скорости" будут определяться камерами (как отрезок времени и участка дороги) по аналогии с имеющейся правоприменительной практикой.

2. Вводится обязательная государственная регистрация мопедов.

  • По действующей норме регистрации подлежат мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час. Согласно рассматриваемому закону, регистрации будут подлежат все мопеды;
  • предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории "А1", а наличие категории "А" и "В" будет также подтверждать право на управление мопедом.

3. В отношении лиц, привлеченных к административной ответственности по статьям 608 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения") или 613 КоАП ("Уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения") вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов для получения права управления транспортным средством в течение 7 или 8 лет, соответственно.

4. Введение разрешительного порядка деятельности оператора технического осмотра вместо действующего уведомительного порядка.

"Нормы, касающиеся государственной регистрации мопедов, перехода деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня первого официального опубликования Закона", – сообщается в документе.

Ожидаемые результаты при одобрении закона:

  • повышение безопасности дорожного движения на территории Республики Казахстан;
  • обеспечение правового регулирования эксплуатации мопедов;
  • уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий;
  • ужесточение регулирования деятельности операторов технического осмотра.

16 сентября 2024 года стало известно, что в Казахстане проводится комплексное обследование автомобильных дорог и дорожных сооружений.

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