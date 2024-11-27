Нападение бродячих собак: кто виноват и что делать, а главное – почему это стало проблемой

Напала стая собак? Или еще не покусали, но уже слоняются вокруг, карауля момент: во время пробежки ранним утром или темным вечером, когда дети возвращаются из школы… Как ликвидировать угрозу – не палкой, а юридически? А если псы все же напали, кто и как должен ответить? Выяснял Zakon.kz.

Нападение собак – отнюдь не редкость. Только за прошлый, 2023 год в Казахстане отмечено более 11 тыс. таких случаев. Подчеркнем – речь о зафиксированных фактах атаки на человека. Но ведь не все обращаются.

Кроме того, псы кусают и себе подобных. А это повреждение чужого имущества: неосторожное (статья 204 УК) или умышленное (статья 203 УК), если собаку натравили. Но по порядку.

Когда собака – не друг человека

В КоАП есть статья 407-2, устанавливающая административную ответственность за нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными.

Если речь идет о бродячих животных, в частности, собаках, то их стаи (или одиночек) должна отлавливать государственная ветеринарная организация, созданная местными исполнительными органами. Поскольку сам факт существования таких особей рядом с жильем (даже без проявления агрессии) идет вразрез с Типовыми правилами отлова, временного содержания и умерщвления животных, утвержденных Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 18.05.2022. Цитируем:

"Отлову подлежат животные, находящиеся в общественных местах (улицах, дворовых территориях, парках, скверах, заброшенных зданиях, окраинах города, дачных массивах и прочих местах) без сопровождения владельца животного". Пункт 8 Типовых правил

И несоблюдение этого пункта подпадает как раз под действие упомянутой статьи 407-2 КоАП (а именно, пп.1) части 1 – нарушение требований к отлову), что влечет взыскание на должностных лиц: штраф в размере 20 МРП.

То есть, по шагам:

увидели подозрительные собачьи морды, позвонили в акимат, узнали там нужный телефон, позвонили еще раз, вызвали спецов, спецы приехали и отловили потенциальных агрессоров посредством силков, сетей, сачков, петлей и прочими "гуманными способами, исключающими нанесение травм и увечий животному".

Впрочем, если звери проявляют реальную агрессию, то допустимо и применение препаратов для их обездвиживания.

На практике, однако, едва ли вы дозвонитесь. Приходится испытывать толерантность псов на себе. И если бродячие животные таки напали, значит, настала пора вызвать полицию (рассмотрение правонарушений по статье 407-2 подведомственно органам внутренних дел, статья 685 КоАП).

После чего бездействующих спецов оштрафуют и заставят заняться своими обязанностями.

Аналогично и в случаях, когда граждане стали жертвой не бродячей, а домашней собаки, у которой есть законный владелец. Например, тот не нашел времени и выпустил питомца погулять самостоятельно. Однако самовыгул собак (кошек не касается) в населенных пунктах запрещен. Об этом говорится в посвященной правилам выгула статье 22 Закона РК "Об ответственном обращении с животными" (пунктом 3). И повторяется в Типовых правилах содержания и выгула домашних животных (пп.1) пункта 17).

А это, в свою очередь, нарушение уже пп. 4) части 1 статьи 407-2 КоАП, за что предусмотрен штраф на физических лиц в размере 10 МРП.

Или хозяин решил прогуляться в парке без поводка и намордника с питомцем, который по своей природе входит в Перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного. В списке 60 пород: 59 собачьих (овчарки, доги, мастифы и т.п.) и еще одна позиция, включающая "гибриды домашней кошки с дикими видами семейства кошачьих (каракалом, лесной и степной кошками, сервалом, рысью, и другими)".

Что тоже неправильно – в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Закона. Штраф тот же – 10 МРП.

Уточним, что правонарушением является уже сам факт выгула домашнего животного без соблюдения многочисленных правил – даже если не было нападения на человека (или на другое животное). Однако на практике эти требования игнорируются до тех пор, пока чей-нибудь бульмастиф или доберман реально кого-нибудь не цапнул. Все так же, как в случае с бродячими псами, которые беспрепятственно путешествуют полигамными семьями по городским дворам и паркам, пока кого-нибудь не загрызут.

Но, кстати, если нападение животного не ограничилось царапинами, а причинило серьезный вред, то это уже уголовное правонарушение, а именно, в зависимости от обстоятельств:

неосторожное причинение вреда (тяжкого или средней тяжести) здоровью, статья 114 УК;

умышленное причинение легкого вреда здоровью, статья 108-1 УК;

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, статья 107 УК;

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, статья 106 УК;

причинение смерти по неосторожности, статья 104 УК;

убийство, статья 99 УК.

Разумеется, субъектом преступления будет являться не животное, а владелец. Последнее означает не обязательно собственника, а именно владельца, то есть человека, который обладает властью над вещью, т.е. имеет "юридически обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание имуществом" (пункт 2 статьи 188 ГК).

Мы не случайно употребляем слова "вещь" и имущество", поскольку де-юре "к животным применяются общие правила о вещах, поскольку законодательством не установлено иное". Статья 124 ГК

А значит, атакующая собака – тем более, крупная и обученная – это такое же орудие преступления, как любой другой предмет, которым завладел преступник и посредством которого совершил правонарушение, будь то нож, топор или пистолет.

Если же существенный вред причинили напавшие бродячие собаки, то должностных лиц, которые их своевременно не отловили, можно привлечь по статье 371 УК за халатность. По части 1 – до года лишения свободы (альтернатива – штраф в размере до 1 тыс. МРП), по части 2, если есть такие тяжкие последствия как причинение смерти или тяжкого вреда здоровью – до 4 лет тюрьмы.

Также, помимо уголовной и административной ответственности, против виновных лиц можно подать гражданский иск с целью возмещения вреда имуществу (Параграф 1 главы 47 ГК), жизни и здоровью (Параграф 2 главы 47 ГК), а также морального вреда (Параграф 4 главы 47 ГК).

Безответственный гуманизм

Как видим, определенная управа на агрессивных животных в действующем законодательстве имеется. Вопрос в том, достаточная ли?

Дело в том, что ситуация в последнее время обострилась. А именно – с появлением нового закона "Об ответственном обращении с животными". Документ был принят 30.12.2021, но вступает в силу постепенно, а некоторые нормы будут введены в действие с 2025, и даже с 2029 года. Но уже в 2022 году, когда вступила в силу большая часть статей закона, обозначились проблемы, которых инициаторы реформ явно не предвидели.

Напомним, целью закона было защитить животных от жестокого обращения, а людей, в свою очередь, приучить относиться к братьям нашим меньшим гуманней и ответственней: будь эти животные домашние, бездомные или вовсе дикие. Гуманными соображениями объяснялся и новый вводимый алгоритм для регулирования численности бродячих животных, который назвали методом ОСВВ: отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск. То есть схема предполагала регулирование численности не умерщвлением особей, а их стерилизацией.

Но что-то пошло не так. Как всегда, впрочем, когда что-либо затевая, руководствуются лишь благими намерениями, не просчитывая возможных неблагоприятных последствий.

Новые правила влекут дополнительные расходы и хлопоты для владельцев (например, обязательная регистрация). Подчеркнем – для ответственных владельцев, тех, кто и до принятия закона вполне гуманно относился к тем, кого приручил. А вот менее ответственных хозяев новые правила провоцируют на то, чтобы избавиться от ставшей обузой игрушки. И, поскольку другого способа нет, собак и кошек стали просто выбрасывать на улицу.

Короче, стерилизация не дала эффекта. Число бродячих животных в населенных пунктах резко выросло. А с ростом их числа увеличилось и количество нападений на жителей. 19 апреля 2023 года в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития страны (!) на проблеме заострил внимание лично глава государства:

"Ко мне постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми никто из представителей власти не занимается, ссылаясь на соответствующий закон… Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя. Между тем количество жертв нападения бродячих собак увеличивается. Это недопустимо. Принимайте меры".

Меры приняли. В январе 2024 года в Мажилис поступил проект поправок в Закон РК "Об ответственном обращении с животными". В сравнительной таблице к нему, кстати, можно ознакомиться и с масштабом проблемы. Именно эти данные и упоминались в преамбуле:

"С начала текущего года (2023. – А.Г.), по имеющимся данным, в республике зарегистрировано более 11 тыс. случаев нападения собак на человека… имеются факты летальных исходов".

И далее предлагаются изменения в закон, которые должны исправить ситуацию. Коротко представим их.

Собачий "спецназ" и эвтаназия

Итак, главное. Действующим законом не разрешено умерщвление животных в целях регулирования их численности. В статье 15 Закона допускаются лишь пять оснований для умерщвления:

для прекращения физических страданий животных, если они не могут быть прекращены иным способом; при получении нежизнеспособного новорожденного приплода животных с явно выраженными признаками аномалий и уродств; при регулировании численности диких животных и производстве охоты, рыболовства и ведении рыбного хозяйства; в случае нападения животного (животных) на человека, животных и (или) иных случаях, когда животные представляют угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности; при ликвидации особо опасных и заразных болезней животных, представляющих опасность для здоровья человека и животных.

Поправками же хотят добавить еще две причины:

6) при регулировании численности бродячих животных, которые больны, проявляют немотивированную агрессию, необустроенны и не востребованы зоозащитными организациями, а также иными лицами по истечении пятнадцати суток после сдачи животного в пункт временного содержания животных;

7) при регулировании численности безнадзорных животных, которые не востребованы владельцем, больны, проявляют немотивированную агрессию, необустроенны и не востребованы зоозащитными организациями, а также иными лицами по истечении шестидесяти суток после сдачи животного в пункт временного содержания животных.

Как видим, для этого планируют построить упомянутые в законопроекте пункты временного содержания животных, в которых бродячих животных будут подвергать эвтаназии – именно так будет происходить умерщвление в соответствии с поправками в статью 25 Закона – через 15 суток, если их не заберут сердобольные физические и юридические лица. А тех, кто потерялся или кого бросили хозяева, – через 60 суток.

Нормально, да? Сначала спровоцировать рост беспризорных животных непродуманным, мягко говоря, законом. А затем – "применить эвтаназию". К слову:

"Эвтаназия животного (далее – эвтаназия) – медикаментозное умерщвление животного, исключающее причинение животному боли и физических страданий". ПП.4) статьи 1 Закона РК "Об ответственном обращении с животными"

Впрочем, посмотрим еще, как пойдет дело с организацией этих самых временных приютов.

Другой важной мерой планируется создание своеобразного спецназа против стай бродячих собак. Цитируем новый предлагаемый пп.6-1) в пункт 1 статьи 9 Закона:

"Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы в области ответственного обращения с животными организуют меры экстренного реагирования с привлечением службы отлова на случаи агрессии бродячих и безнадзорных животных, скопления их в стаи".

Как говорят разработчики, "население часто жалуется на невозможность дозвониться до организации, осуществляющей деятельность по отлову бродячих животных" (что правда). И вот – ответ.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о том, что у казахстанских собак и кошек, и особенно у их владельцев, с 1 сентября 2023 года началась новая жизнь, когда вступили в силу правила учета домашних животных.