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Во время занятия физкультурой на школьника в Актау напала собака

ребенка покусали собаки Фото: скриншот видео
4 декабря во время занятий физкультурой в школе №5 города Актау на школьника напала и покусала бездомная собака, сообщает Zakon.kz.

Мать пострадавшего ребенка Джульетта Джамиева рассказала порталу "Лада", что инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

"Позвонили из школы, сказали, что собака укусила вашего ребенка. Я приехала, посмотрела камеры, видно, что собака бегала вокруг сетки поля. Там находилась учительница, но она не позвала охрану, чтобы собаку отогнать. Собака накинулась на ребенка, укусила за руку. Когда я ее спросила, почему она не позвала охрану, не предотвратила нападение собаки, учительница ответила, что она думала, что собака добрая", – рассказала Джульетта Джамиева.

По ее словам, ребенку не вызвали "скорую" и ей самой пришлось везти его в больницу.

"На ушке у собаки висела бирка, я попросила врача, может быть, не прививать ребенка? Он сказал, что не присутствовал на прививках у собаки, поэтому не может быть уверенным в отсутствии угрозы заражения. Ребенок прошел все необходимые процедуры", – сказала женщина.

Мама школьника подчеркнула, что на место происшествия она вызвала наряд полиции.


В городском отделе образования прокомментировали ситуацию с нападением бродячего пса на учащегося школы. Чиновники заверили, что будет проведена служебная проверка.

"По итогам проверки будут приняты соответствующие меры", – добавили специалисты отдела образования.

Ранее сообщалось, что в городе Алтай Восточно-Казахстанской области оставшаяся без присмотра овчарка набросилась на восьмилетнего ребенка и серьезно покусала его.

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