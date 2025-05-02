Как срубить сухие ветки или больные деревья во дворе, не нарушив закон

Дерево засохло во дворе многоквартирного дома, и в любой момент есть угроза, что упадет, придавив машины, а то и самих жителей. Или просто хочется освежить ландшафт, посадив молодые здоровые деревца вместо больных. Как сделать все по правилам, не нарвавшись на штраф, рассказывает Zakon.kz.

Город немыслим без деревьев, которые и от зноя защищают, и создают хорошую атмосферу во всех смыслах. Поэтому зеленые насаждения находятся под охраной законодательства, которая в Казахстане с каждым годом усиливается. В 2023 году был принят Закон РК "О растительном мире", а в следующем, 2024 году – приказом Министра экологии и природных ресурсов утверждены Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов.

Поэтому просто так проблемное дерево не спилишь. К слову, для определения санитарного состояния объекта используют следующую шкалу:

здоровые – без признаков ослабления с нормальным развитием и без повреждений;

– без признаков ослабления с нормальным развитием и без повреждений; ослабленные – деревья и кустарники с незначительными повреждениями или с однобоким развитием кроны, до 10% сухих сучьев или поврежденные на 25% вредителями и болезнями;

– деревья и кустарники с незначительными повреждениями или с однобоким развитием кроны, до 10% сухих сучьев или поврежденные на 25% вредителями и болезнями; угнетенные – часто суховершинные деревья, с наличием механических повреждений, (например, дупел) сухих веток до 50% или наполовину поврежденные вредителями и болезнями;

– часто суховершинные деревья, с наличием механических повреждений, (например, дупел) сухих веток до 50% или наполовину поврежденные вредителями и болезнями; усыхающие – очень развит процесс отмирания (более 50%), суховершинные;

– очень развит процесс отмирания (более 50%), суховершинные; аварийные (сухостой) – полностью усохшие (погибшие) деревья или кустарник, подлежащие первоочередной вырубке, создающие угрозу падения на проезжие части дорог, тротуары, здания, линии электропередач и т.п.

Разумеется, сами определять состояние дерева граждане не вправе, это должны делать специалисты уполномоченного органа (управлений экологии и окружающей среды местных акиматов). Порядок вырубки установлен в главе 6 вышеупомянутых правил и в аналогичных документах, утвержденных для административных единиц (областей, столиц, городов республиканского значения) соответствующими маслихатами.

И кстати, он применим не только тогда, когда деревья представляют угрозу. Вырубка деревьев осуществляется в случаях (пункт 37):

обеспечения условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией; обслуживания объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций; ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерного благоустройства и инженерных сетей; благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений; санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности здоровью и жизни людей, а также влекущих ущерб имуществу физическому и юридическому лицу; произрастаний деревьев и кустарников на землях общего пользования.

Алгоритм действий таков:

физическое или юридическое лицо обращается в акимат;

специалист управления предварительно выезжает "на место вырубки для точного определения количественного, породного состава, состояния и месторасположения деревьев в соответствии с реестром зеленых насаждений и заполнением им акта обследования зеленых насаждений по форме";

если вердикт положительный – вырубить, то обратившемуся дается такое разрешение, который при этом обязан предоставить гарантийное письмо о компенсационной посадке взамен вырубленных деревьев по форме.

После чего можно рубить и непременно увозить как само дерево, так и "порубочные остатки (опилки, ветки, листья, кора)": все это "складировать и хранить на месте производства работ не допускается". Как видим – за свой (физического или юридического лица) счет. Конечно, если санитарная вырубка производится по инициативе местной власти, то и работы, и расходы – на государстве.

Однако санитарная обрезка во всех случаях осуществляется только специалистами (пункт 42 правил). Если же гражданин или юрлицо сами возомнили себя профессиональными садовниками, то будут наказаны.

Статьи, предусматривающие ответственность за незаконное повреждение и уничтожение деревьев и кустарников, есть и в Уголовном кодексе (статья 340), и в КОАП (статья 381-1). Какую норму применят, зависит от размера ущерба. Но, кстати, в данном случае уголовное наказание и административное взыскание не сильно отличаются.

По части 1 статьи 340 УК – штраф до 160 МРП либо арест на срок до 40 суток, с конфискацией имущества. По части 1 статьи 381-1 КОАП – штраф на физических лиц в размере 50 МРП, а малого бизнеса – 150 МРП, и при этом, заметьте, также "с конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя, явившихся орудием совершения нарушений".

Заморочки ботаников

Вот так. Но в данном алгоритме есть исключение. Уполномоченный орган не дает разрешение на вырубку зеленых насаждений, занесенных в Красную книгу, или, правильнее сказать, в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034 (пункт 38 правил).

Возвращаемся к примеру с засохшим деревом во дворе многоквартирного дома, которое в любой момент может упасть. Если это, скажем, карагач, он же Вяз приземистый, или ель Шренка (тянь-шаньская), то за разрешением на вырубку обратиться можно.

А вот, например, Дуб обыкновенный – в Красной книге РК. И даже дикие яблоня с урюком. Точнее – яблоня Сиверса и Абрикос обыкновенный. Это эндемики Тянь-Шаня – при этом именно нашего, казахстанского, северо-западного.

В горах вокруг Алматы их полно – и даже на улицах самого города – что создает иллюзию обилия. Но поскольку нигде в мире они больше в дикой природе не растут, то считаются редкими видами. Трогать их категорически нельзя, и даже если полностью засохнут, только государственные органы могут инициировать их утилизацию.

За ослушание грозит уже совсем другое наказание, по статье 339 УК – до 3 лет лишения свободы. Ну или нехилый штраф до 3 тысяч МРП, т.е. почти 12 миллионов тенге.

Защита природы – это прекрасно. Но...

Если взять дуб, то подавляющая часть территории Казахстана – вовсе не естественная среда обитания этого дерева. В частности, в Алматы он посажен людьми (начиная со знаменитого лесовода Эдуарда Баума). Но из-за того, что в маленьком уголке в Западно-Казахстанской области действительно произрастает в дикой природе популяция дуба, этот вид внесли в Красную книгу. Разумеется, для всей страны.

Такой вот казус. Нет, дерево, бесспорно, красивое, статное. Но – привезенное извне. При этом не менее статные наши тянь-шаньские ели (уточним, как раз эндемики!) – в Красную книгу не внесены.

Вроде бы всё это – заморочки ботаников. Однако на самом деле краснокнижный статус некоторых деревьев влечет серьезные практические последствия. Ведь вырубить их можно лишь в случае угрозы безопасности. А если, допустим, нужно построить инженерный объект? Выделен подходящий, с точки зрения экономики и инфраструктуры оптимальный участок, но там – загвоздка – растет яблоня и урючина, а то и целая их рощица. И все они, разумеется, краснокнижные: других дичек на востоке и юге Казахстана по определению нет!

Проблема не решаема: доходит до того, что место для строительства переносят. Ну, или не переносят – находят другие, скажем так, неформальные способы решения проблемы... Что лучше: абсурд или коррупция?

Понятно, что, в отличие от того же дуба, яблоня Сиверса – наш уникум и эндемик, от которой, как показало исследование структуры ДНК 2500 культурных сортов яблонь, все они и произошли. Это научный факт, как и то, что в горах Заилийского и Джунгарского Алатау сосредоточены крупнейшие в мире ресурсы дикорастущих яблонь, требующие особой охраны.

Но ведь то – в горах. Очевидно, что близ населенных пунктов произрастают не плюсовые (то есть наилучшие в генетическом отношении) экземпляры, и экологическая политика в их отношении должна быть гибче.