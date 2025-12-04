В каких случаях водители велосипедов и электросамокатов обязаны быть в шлеме, а когда – нет

В редакцию обратился читатель, которого инспектор остановил за то, что он передвигался на велосипеде по велосипедной дорожке, не имея при себе защитного шлема. Является ли это нарушением правил дорожного движения? Чтобы получить официальный ответ, Zakon.kz отправил запрос в МВД.

Подчеркиваем: гражданин передвигался не по велополосе, а именно по велодорожке. Разница определена в Законе РК "О дорожном движении". В пп. 7) статьи 1 Закона сказано:

"Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть дороги, предназначенная для движения велосипедов и обозначенная соответствующим знаком. Велосипедная дорожка конструктивно отделяется от других дорог или от других элементов одной и той же дороги".

Например, бордюром. Тогда как:

"Велосипедная полоса движения – полоса проезжей части дороги, предназначенная для движения велосипедов. Велосипедная полоса движения отделяется от остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки и специальных знаков". Пп. 8) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении"

Т.е. велополоса считается проезжей частью. Соответственно, велосипедист, передвигаясь по ней, должен выполнить требование, которое предъявляется пп. 8) статьи 57 Закона РК "О дорожном движении" (и повторяется в пп. 8) пункта 171 Правил дорожного движения):

"Водителям электрических самокатов и велосипедов запрещается… при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема".

Как видим, запрет в равной степени распространяется на велосипеды и электросамокаты. Нарушение администрируется по статье 615 КОАП "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения" и влечет на первый раз штраф в размере 2 МРП.

Однако этот запрет, как следует из процитированных норм ПДД, не распространяется на ситуации, когда велосипедисты и самокатчики передвигаются по велосипедной дорожке, которая, в отличие от велополосы, не относится к проезжей части дороги.

Или, быть может, существуют какие-то положения по допуску ТС (а велосипед и электросамокат – тоже считаются транспортными средствами), о которых мы просто не знаем? И согласно им, шлем, пусть и не в застегнутом состоянии, должен быть всегда с собой?

В таком случае было бы оправданно, если бы сотрудники органов внутренних дел останавливали велосипедистов при отсутствии шлема, составляли протоколы и накладывали административное взыскание. Правда, не штрафовали согласно статье 615 КОАП, а предупреждали в соответствии со статьей 620 КОАП "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения" (при повторе в течение года – штраф в 3 МРП).

Поэтому Zakon.kz сделал запрос обладателю информации, т.е. в уполномоченный орган – Управление дорожной безопасности Комитета административной полиции МВД РК. Вопрос заключается в следующем:

"Обязан ли водитель велосипеда при передвижении по велосипедной дорожке иметь при себе защитный шлем – подчеркиваем, не в застегнутом состоянии, а чтобы просто был в наличии? Или такого требования в НПА нет?"

И получил официальный ответ, публикуем его полностью:

"В соответствии с подпунктом 8) пункта 171 дорожного движения РК водителям электрических самокатов и велосипедов не допускается при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема. При этом, данные требования не распространяются на случаи передвижения велосипедистов по велодорожке.

Таким образом, в указанном случае, если велосипедист двигался по предназначенной для него велодорожке, привлечение его сотрудником полиции к административной ответственности является неправомерным".

Можно, как говорили раньше, вырезать и сохранить. Ну, или сослаться при разговоре с инспектором на данную статью. Очевидно, что это в равной степени относится и к водителям электрических самокатов. А также и ко всем другим случаям, когда движение осуществляется не по проезжей части дороги.

Напомним, из содержания вышеупомянутой статьи 57 Закона РК "О дорожном движении" следует, что при отсутствии велосипедной дорожки водители велосипедов и электрических самокатов могут также передвигаться без шлемов по обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

При этом имеется ограничение в скорости и маневрировании, для велосипедистов выраженное, относительно – "не создавая опасности для движения пешеходов". А для водителей электрических самокатов абсолютно – со скоростью не более шести километров в час.