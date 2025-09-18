#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.34
640.73
6.53
Советы юриста

Как покупателям заставить продавцов соблюдать правила торговли: у вас – товар, у нас – КоАП

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 19:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Как быть потребителям, если продан некачественный товар, не указана цена, а в качестве оплаты требуют только безнал или, наоборот, наличные?.. В РК действует закон "О защите прав потребителей", но насколько он эффективен? Однако выход, как защитить нарушенные права, есть, пишет Zakon.kz.

Есть такой старый – еще советский – фильм: "Дайте жалобную книгу". Именно посредством этого инструмента в былые времена боролись с нарушениями в области розничной торговли и предоставления гражданам самых разных услуг. Инструкция о книге отзывов и предложений утверждалась приказом Минторга, книга была документом строгой отчетности, который вели во всяком государственном (а других и не было) профильном предприятии.

И на основании жалобы на плохое обслуживание вышестоящее начальство могло влепить выговор персоналу магазина или столовой. А то и уволить.

Действующим Законом РК "О защите прав потребителей" жалобные книги сейчас не предусмотрены. Так, в перечне обязанностей продавца, которые перечислены в статье 24 Закона, прямого требования предоставить книгу жалоб потребителям нет. Вот, кстати, эти 12 обязанностей:

  1. предоставить информацию о товаре (работе, услуге; ниже не будем повторяться) и продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках;
  2. обеспечить безопасность товара;
  3. обеспечить свободный выбор товара;
  4. обеспечить надлежащее качество товара;
  5. обеспечить обмен или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества;
  6. возместить в полном объеме убытки (вред), причиненные жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие недостатков товара;
  7. иметь в наличии контрольно-кассовые машины в порядке и случаях, предусмотренных налоговым законодательством РК;
  8. размещать в месте нахождения контрольно-кассовых машин информацию на казахском и русском языках о необходимости получения потребителем контрольного (товарного) чека и о его праве обратиться в орган государственных доходов (с указанием номера телефона соответствующего органа государственных доходов) в случае нарушения порядка применения контрольно-кассовых машин;
  9. обеспечить наличие у физического лица, непосредственно осуществляющего деятельность по продаже, нагрудной карточки (бейджа) с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии) и соблюдение им санитарных правил и гигиенических нормативов;
  10. при продаже товара выдать документ, подтверждающий факт приобретения товара, или договор, заключенный при приобретении;
  11. соблюдать заявленный режим работы;
  12. выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Законом и иными законами РК.

Итак, книга жалоб не обязательна. Это, однако, не значит, что у покупателей нет возможности пожаловаться на скверное обслуживание или негодный товар. Только в наш электронный век жалобная книга – не бумажная, виртуальная. Это набор самых разных информационных возможностей.

Правда, главный документ, регламентирующий защиту прав потребителей, – одноименный закон, к сожалению, недостаточно эффективен. Про этой причине уже не раз менялся, а очередной проект внесен в Парламент в 2023 году. Слишком громоздок действующий механизм защиты прав, в котором гражданский суд возможен лишь в качестве завершающего, третьего этапа споров потребителей с продавцами.

Но, помимо гражданско-правовой ответственности, есть еще и административная – штрафы государству за нарушения правил торговли. И вот принудить к порядку продавцов и производителей, припугнув обращением в "органы", вполне инструментально уже сейчас.

Некачественный товар или услуга

Если у потребителя возникли обоснованные претензии к качеству проданного товара или оказанной услуги, то он вправе требовать в зависимости от обстоятельств и выбора самого клиента замены или бесплатного ремонта товара, уменьшения цены, возвращения оплаты за товар либо возмещения вреда вследствие неправильно оказанной услуги (статьи 15 и 16 Закона РК "О защите прав потребителей").

Ответственность продавцов и производителей за самые разные нарушения (обмеривание, обвешивание, обсчет, обман или неисполнение вышеперечисленных требований) караются по статье 190 КоАП "Нарушение законодательства РК о защите прав потребителей" штрафами от 5 до 200 МРП, а в наиболее тяжелых случаях – с лишением лицензии либо приостановлением или запрещением деятельности на срок до трех лет.

Если товар (услуга) ненадлежащего качества не заменен, не отремонтирован и т.д. по списку, то обращаться с жалобой (а точнее, с заявлением) следует в уполномоченный орган, т.е. Комитет торговли Министерства торговли и интеграции РК. Можно через различные информационные системы, включая e-Gov.kz, либо в территориальные подразделения по горячим телефонам.

Остальные же случаи (обман, обвес и прочее) – в компетенции органов внутренних дел.

Нет ценника или цена указана неверно

Другая проблема. Заявленная продавцом цена товара – одна, а реальная, за которую берут деньги, – другая, больше. А то ценников и вовсе нет: вчера продукт стоил столько-то, а сегодня – на треть дороже. Что вы хотите – инфляция, разводят руками продавцы.

Но чем бы продавцы ни объясняли ситуацию, это в любом случае нарушение. Правила внутренней торговли содержат пункт 16:

"Продавец обеспечивает наличие четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара".

Манипуляции с ценами можно подвести под статью Кодекса РК об административных правонарушениях. Отсутствие или несоответствие ценника подпадает под пункт 4 статьи 193 КоАП. Вот как звучит эта норма:

"Реализация на территории РК без указания цены в тенге товара, оформленного ярлыком цен, выставленного во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта, либо реализация на территории РК товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену..."

Наказывается штрафом в 6 МРП для малого бизнеса, 10 – среднего, 30 – крупного. Уполномоченным органом, который рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных данной нормой (пунктами 4 и 5 статьи 193 КоАП), является все тот же Комитет торговли МТИ.

Здесь что важно? Цены сейчас растут регулярно. А значит, весьма вероятны рецидивы. В этих случаях наказание предусмотрено куда более серьезное. При повторном нарушении такого рода штраф составит от 65 (для малого бизнеса) до 200 МРП (для крупного).

Представим, что менять ценники ленятся в магазине у дома, где вы отовариваетесь каждый день. Зафиксировать повтор будет нетрудно. Почти 260 тысяч штрафа – весьма основательный довод, чтобы "убедить" недобросовестного продавца не нарушать правила честной торговли и ваши права как потребителя.

Нал или безнал

Наконец, еще одна ситуация. Продавцы ограничивают покупателей в форме платежа за товар или услугу. Например, желают только наличные деньги. Или, наоборот, требуют безнал.

Проблема в том, что четких правил на этот счет в Казахстане нет. Правда, в пункте 3 статьи 25 Закона РК "О платежах и платежных системах" сказано:

"Платежи и (или) переводы денег на территории РК осуществляются как с использованием наличных денег, так и без их использования (безналичные платежи) следующими способами:

  • передача наличных денег;
  • передача электронных денег;
  • перевод денег с использованием платежных документов;
  • выдача платежного документа, содержащего денежное обязательство или приказ о выплате денег;
  • использование средств электронного платежа".

То есть: и наличка, и платежные карты, и использование системы мгновенных платежей предусмотрены законодательством. А значит, вполне легитимны в любом заведении независимо от предпочтений продавца. Но дело в том, что это всего лишь возможные опции. В законодательстве нет прямо выраженной воли государства, чтобы продавец обеспечил покупателю выбор формы оплаты.

В частности, в упомянутой выше статье 24 Закона "О защите прав потребителей" такая обязанность (как и предоставление жалобной книги) отсутствует.

И хотя формально за отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты предусмотрена административная ответственность (статьей 206 КоАП), это касается далеко не всех. В частности, законодательством предписано осуществлять торговые операции в определенных сферах без использования наличных денег.

Решать, кого наказывать, а кого – нет, уполномочен Национальный банк РК, для чего физическое или юридическое лицо, которому отказали в приеме банкнот и монет, должно обратиться с заявлением в Нацбанк. То есть на месте убедить продавца принять наличные, если тот заартачится, не получится.

Да и "наказание" – всего лишь предупреждение. Впрочем, за обратное ответственность в КоАП вообще не предусмотрена: продавец клубники на базаре имеет полное право требовать оплату исключительно наличными.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Губенко
Читайте также
Перекупы смартфонов и другой техники: чем опасен их "бизнес" для покупателей
10:26, 17 июля 2025
Перекупы смартфонов и другой техники: чем опасен их "бизнес" для покупателей
Можно ли бесплатно и без разрешения брать воду из рек, озер, родников, колодцев и скважин
11:35, 11 сентября 2025
Можно ли бесплатно и без разрешения брать воду из рек, озер, родников, колодцев и скважин
За какие "новые" преступления будут наказывать в Казахстане с 16 сентября 2025 года
17:16, 09 сентября 2025
За какие "новые" преступления будут наказывать в Казахстане с 16 сентября 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: