В каких городах казахстанцы чаще всего меняют свои имя и фамилию

Сегодня, 8 декабря 2025 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" предоставили интересную статистику, назвав топ-5 регионов Казахстана, где чаще всего жители меняют фамилию, имя и отчество (ФИО), сообщает Zakon.kz.

Так, по данным экспертов, за третий квартал 2025 года более 14 тыс. казахстанцев внесли изменения в свои фамилии, имена или отчества.

Чаще всего этой услугой пользовались жители:

Алматы – 2981.

Астана – 2459.

Карагандинская область – 849.

Актюбинская область – 741.

Восточно-Казахстанская область – 673.

