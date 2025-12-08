В каких городах казахстанцы чаще всего меняют свои имя и фамилию
Сегодня, 8 декабря 2025 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" предоставили интересную статистику, назвав топ-5 регионов Казахстана, где чаще всего жители меняют фамилию, имя и отчество (ФИО), сообщает Zakon.kz.
Так, по данным экспертов, за третий квартал 2025 года более 14 тыс. казахстанцев внесли изменения в свои фамилии, имена или отчества.
Чаще всего этой услугой пользовались жители:
- Алматы – 2981.
- Астана – 2459.
- Карагандинская область – 849.
- Актюбинская область – 741.
- Восточно-Казахстанская область – 673.
Не так давно специалисты рассказывали, что делать, если в главном документе казахстанца – свидетельстве о рождении – допущена ошибка.
