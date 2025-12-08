#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Общество

В каких городах казахстанцы чаще всего меняют свои имя и фамилию

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 13:14 Фото: gov4c.kz
Сегодня, 8 декабря 2025 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" предоставили интересную статистику, назвав топ-5 регионов Казахстана, где чаще всего жители меняют фамилию, имя и отчество (ФИО), сообщает Zakon.kz.

Так, по данным экспертов, за третий квартал 2025 года более 14 тыс. казахстанцев внесли изменения в свои фамилии, имена или отчества.

Чаще всего этой услугой пользовались жители:

  • Алматы – 2981.
  • Астана – 2459.
  • Карагандинская область – 849.
  • Актюбинская область – 741.
  • Восточно-Казахстанская область – 673.

Не так давно специалисты рассказывали, что делать, если в главном документе казахстанца – свидетельстве о рождении – допущена ошибка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО
14:40, 15 августа 2024
В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО
Нужно ли менять отчество детям, если муж сменил имя
13:14, 18 июля 2024
Нужно ли менять отчество детям, если муж сменил имя
Могут ли казахстанцы дать ребенку двойную фамилию
13:13, 08 мая 2025
Могут ли казахстанцы дать ребенку двойную фамилию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: