Паспорт, иск в суд, "красивый номер" на авто, визит к нотариусу – каковы ставки госпошлины в РК

При обращении в суд, для нотариального удостоверения сделок и документов, а также получения некоторых разрешений от государственных органов надо оплатить госпошлину. Как меняются ставки 1 января 2026 года в связи с ростом МРП и вступлением в силу нового Налогового кодекса, пишет Zakon.kz.

Паспорт и диплом, "красивые номера" на машину, нотариальное заверение документов, иск в суд и разрешение на оружие – за все эти и многие другие "юридически значимые действия" в РК надо оплатить госпошлину.

Объекты взимания государственной пошлины и, соответственно, ставки регламентированы как действующим НК, который утратит силу 1 января 2026 года, так и новым Налоговым кодексом, который с того же дня вводится в действие.

Впрочем, порядок особо не меняется, за исключением нескольких моментов (которым мы уделим внимание в завершении статьи), как и размер ставок, указанных в кодексе в МРП, чего не скажешь о реальных суммах, которые вырастут в связи с повышением месячного расчетного показателя в новом году на 10%, с 3932 тенге до 4325 тенге.

Вопросам, связанным с оплатой госпошлины, посвящены статьи 662-672 нового НК. Если обобщить, государственную пошлину физические и юридические лица должны оплатить:

при обращении в суды;

за совершение нотариальных действий – удостоверение договоров, выдачу свидетельств и других действий, указанных в статье 34 Закона РК "О нотариате";

за документы и разрешения, предоставляемые государственными органами, уполномоченными в той или иной сфере (МВД, например, выдает удостоверение на право управления ТС), – другими словами, за то, что в НК именуется как "совершение прочих действий".

Итак, конкретно за что и сколько нужно отдать денег в качестве госпошлины в бюджет?

Ставки госпошлины при обращении в суд

Чтобы суд взялся за рассмотрение иска имущественного характера, обратившемуся необходимо оплатить государственную пошлину в размере 1% от суммы иска, но не более 10 тысяч МРП, если истец – физическое лицо, 3%, но не более 20 тысяч МРП – если юридическое (пп. 1) пункта 1 статьи 665 НК).

Это если спор связан с имуществом, к которому статья 115 Гражданского кодекса относит:

"Вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права, цифровые активы и другое имущество".

Тогда как если предметом спора являются "жизнь, здоровье, достоинство личности, честь, доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право на имя, право на авторство, право на неприкосновенность произведения и другие нематериальные блага" – иск имеет неимущественный характер.

Например, иск о возмещении морального вреда. Размер госпошлины при обращении с ним в суд, как следует из содержания пп. 7) пункта 1 статьи 665 НК:

"С исков об изменении или расторжении договора найма жилища, о продлении срока принятия наследства, об освобождении имущества от ареста и с других исков неимущественного характера или не подлежащих оценке – составит 0,5 МРП".

Однако если речь идет о компенсации морального вреда, причиненного именно распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, то госпошлина больше: с физлиц – 1 МРП, с юрлиц – 3 МРП.

Другие пункты и подпункты статьи 665 НК устанавливают следующие ставки госпошлины:

с исков о расторжении брака – 0,3 МРП;

с жалоб на неправомерные действия (бездействие) и решения государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права физических либо юридических лиц, – 0,3 МРП и 5 МРП соответственно;

с административных исков об оспариваемой сумме налогов, таможенных платежей и платежей в бюджет (включая пени) – 0,1% от оспариваемой суммы для ИП и фермеров (но не более 500 МРП), и 1% – для юридических лиц (но не более 20 тысяч МРП);

с заявлений о вынесении судебного приказа – 50 процентов от ставок государственной пошлины по искам имущественного характера;

с заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража и иностранных судов – 5 МРП;

с заявлений о повторной выдаче копий (дубликатов) судебных решений, приговоров, определений, прочих постановлений судов, а также копий других документов из дела, выдаваемых судами по просьбе сторон и других лиц, участвующих в деле, – 0,1 МРП за каждый документ, а также 0,03 МРП за каждую изготовленную страницу;

с заявлений о признании юридических лиц банкротами, применении реабилитационной процедуры – 0,5 МРП;

с заявлений о применении процедуры восстановления платежеспособности или процедуры судебного банкротства – 0,3 МРП.

При этом с подаваемых в Конституционный суд РК обращений граждан государственная пошлина взимается в размере нулевой ставки. То есть госпошлину платить не надо.

Есть и другие категории, освобождаемые от оплаты госпошлины. Сюда входят истцы по трудовым спорам, авторскому праву и интеллектуальной собственности, по алиментам, по возмещению вреда, причиненного смертью или увечьем кормильца, ветераны ВОВ и других боевых действий, приравненные к ним по льготам, матери-героини, кавалеры некоторых орденов, лица с инвалидностью и т.д. (с внушительным списком можно ознакомиться в статье 668 НК).

Госпошлина при нотариальном заверении сделок

Чтобы придать юридическую силу некоторым договорам, необходимо заверить их у нотариуса (статья 154 ГК). В других случаях обязанности нет, но есть возможность – что называется, для собственного спокойствия. Но это – дополнительные расходы.

Скажем, для горожанина, решившего продать квартиру или дом (не родне и не компании), госпошлина за нотариальное удостоверение договора в 2026 году составит 30 375 тенге. А если авто – то 17 300 тенге.

Однако есть вопрос: а насколько необходимо удостоверение таких договоров нотариусом?

Подробно этой теме и вообще особенностям госпошлины за нотариальные действия посвящена статья, которую Zakon.kz публиковал ранее. Здесь же ограничимся перечислением (ставки приведены в пункте 1 статьи 667 нового НК):

за удостоверение завещаний – 1 МРП;

за выдачу свидетельств о праве на наследство – 1 МРП за каждое выданное свидетельство;

за принятие мер по охране наследственного имущества – 1 МРП;

за удостоверение договоров аренды, займа, задатка, лизинга, подряда, брачных контрактов, раздела имущества, находящегося в общей собственности, раздела наследственного имущества, соглашений по уплате алиментов, учредительных договоров – 5 МРП;

за удостоверение договоров ипотечного жилищного займа – 2 МРП;

за удостоверение договоров залога недвижимости, прав требования и ипотечных свидетельств по ипотечным жилищным займам – 2 МРП; за удостоверение иных договоров залога – 7 МРП;

за выдачу свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество на праве общей совместной собственности, – 1 МРП;

за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом – 0,5 МРП;

за удостоверение доверенностей на право пользования и управления автотранспортными средствами без права продажи – 1 МРП;

за удостоверение доверенностей на продажу, дарение, мену автотранспортных средств – 2 МРП;

за удостоверение прочих доверенностей – 0,1 МРП для физлиц и 0,5 МРП для юрлиц;

за удостоверение согласий, для которых законодательством РК предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение, – 0,5 МРП;

за свидетельствование верности копий и выписок из документов (за страницу) 0,05 МРП для физлиц и 0,1 МРП для юрлиц;

за свидетельствование подлинности подписи на документах, а также верности перевода документов с одного языка на другой (за каждый документ) – 0,03 МРП для физлиц и 0,1 МРП для юрлиц;

за свидетельствование подлинности подписей при открытии счетов в банках второго уровня (за каждый документ) – 0,1 МРП для физлиц и 0,5 МРП для юрлиц;

за передачу заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам – 0,2 МРП;

за выдачу нотариально засвидетельствованных копий документов – 0,2 МРП;

за выдачу дубликата – 1 МРП;

за совершение исполнительной надписи (дает право принудительно взыскать долг в упрощенном порядке, минуя суд) – 0,5 МРП;

за хранение документов и ценных бумаг – 0,1 МРП за каждый месяц;

за удостоверение договоров поручительства и гарантии – 0,5 МРП;

за совершение других нотариальных действий, предусмотренных иными законами РК, – 0,2 МРП.

Кроме того, в НК предусмотрен размер госпошлины за удостоверение, пожалуй, самых распространенных договоров – купли-продажи и других способов отчуждения недвижимости и автотранспорта.

Так, за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и т.п.) госпошлина составляет:

если одной из сторон является юридическое лицо – 10 МРП;

стоимостью до 30 МРП:

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 1 МРП;

другим лицам – 3 МРП;

стоимостью свыше 30 МРП:

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 5 МРП;

другим лицам – 7 МРП.

Если же сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счет средств, полученных по ипотечному жилищному займу, госпошлина составляет 2 МРП.

Но все эти цифры приведены для недвижимости, расположенной в городах. В сельской местности иные расценки:

если одной из сторон является юридическое лицо – 1 МРП;

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 0,5 МРП;

другим лицам – 0,7 МРП.

Государственная пошлина за удостоверение договоров отчуждения автомототранспортных средств составляет:

если одной из сторон является юридическое лицо – 7 МРП;

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 2 МРП;

другим лицам – 5 МРП.

Госпошлина за совершение "прочих действий"

Так, по-казенному, именуется в НК выдача документов и разрешений, осуществляемая государственными органами, уполномоченными в той или иной сфере (МВД, например, выдает удостоверение на право управления ТС). Этим "прочим действиям" также ранее была посвящена статья Zakon.kz, с которой можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Здесь не слишком подробно повторим (чтобы у читателей была возможность в одной статье найти все основное о госпошлинах; детали – факультативно).

Итак, за какие "юридически значимые прочие действия" предусмотрена госпошлина в новом Налоговом кодексе (в пункте 3 статьи 667 НК):

за выдачу (переоформление) удостоверения охотника (дубликата удостоверения охотника) – 2 МРП;

за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия – 0,1 МРП;

за выдачу физическим (юридическим) лицам заключения на ввоз и вывоз в РК или из РК гражданского, служебного оружия и патронов к нему – 0,5 (2) МРП; за перевозку внутри страны – 0,1 (2) МРП;

за выдачу разрешения на хранение оружия и патронов – 0,5 (1) МРП; за хранение плюс ношение – столько же;

за выдачу разрешения на приобретение гражданского, служебного оружия и патронов к нему – 0,5 (3) МРП.

Отдельного внимания заслуживают госпошлины, связанные с осуществлением гражданами права управления транспортными средствами. В новом НК все размеры остались такими же, как и в действующем кодексе, а именно за выдачу:

водительского удостоверения – 1,25 МРП;

свидетельства о государственной регистрации ТС – 1,25 МРП;

государственного регистрационного номерного знака на автомобиль, если иное не установлено настоящим подпунктом, – 2,8 МРП; за дубликат 2 единиц ГРНЗ – 2,8 МРП, 1 единицы – 1,4 МРП.

Это цена за обычные номера. Если же лицо пожелало выбрать т.н. "красивый номер", цены возрастают: от 10 до 285 МРП.

Следующая подкатегория – это, так сказать, "миграционные пошлины" (статья 666 НК): виза на право въезда и выезда для иностранцев и лиц без гражданства составляет 7 МРП, многократного въезда и выезда – 30 МРП. Выдача разрешения на постоянное проживание в Казахстане – 4 МРП.

Оформление документов о приобретении гражданства РК, восстановлении в гражданстве, выходе из гражданства – 1 МРП. Оформление приглашений на въезд по частным делам, согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз РК – 0,5 МРП за каждого приглашаемого. Госпошлина за оформление документов на выезд из РК на постоянное место жительства – 1 МРП.

И наконец, документы, удостоверяющие личность. Среди которых:

паспорт – 4 МРП (24 страницы – для детей до 16 лет), 8 МРП (36 страниц), 12 МРП (48 страниц);

удостоверение лица без гражданства – 8 МРП;

вид на жительство иностранца в РК – 0,2 МРП.

К слову, именно в этом массиве и произошли немногие изменения в правилах в связи с вступлением в силу нового Налогового кодекса. Так, удостоверение личности надо обновлять через каждые 10 лет. И до сих пор всякий раз, как и получая его первый раз, гражданин должен выкладывать по 0,2 МРП.

По новым же правилам госпошлина за УЛ отменяется – при выдаче удостоверений личности гражданина РК "впервые и по истечении срока действия" (пп. 8) пункта 1 статьи 664 нового НК).

Какие еще новшества? Выдача таких видов документов, удостоверяющих личность, как свидетельство о рождении и удостоверение беженца, госпошлиной не облагалась и ранее, в новом же НК к ним добавились удостоверение личности моряка и мореходная книжка.

Другим документом, при выдаче которого до сих пор требовалась оплата госпошлины, был профессиональный диплом (пп. 20) пункта 1 статьи 609 пока еще действующего НК). Новым Налоговым кодексом госпошлина за выдачу диплома не предусмотрена.