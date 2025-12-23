За какие документы и разрешения надо платить государственную пошлину – и каковы ставки

Паспорт и диплом, "красивые номера" на машину, нотариальное заверение документов, иск в суд и разрешение на оружие – за все эти и многие другие "юридически значимые действия" в РК надо оплатить госпошлину. Какие ставки остались прежними, а какие – изменятся с Нового года, пишет Zakon.kz.

Объекты взимания государственной пошлины и, соответственно, ставки регламентированы действующим Налоговым кодексом. В связи с новым НК, который вводится в действие с 1 января 2026 года, некоторые правила меняются (хотя большинство остаются прежними). Итак, за что и сколько нужно отдать денег в качестве госпошлины в бюджет?

Данной теме посвящены статьи 662-672 нового НК. Если обобщить, государственную пошлину физические и юридические лица должны оплатить:

за совершение нотариальных действий – удостоверение договоров, выдачу свидетельств и других действий, указанных в статье 34 Закона РК "О нотариате";

при обращении в суды;

за документы и разрешения, предоставляемые государственными органами, уполномоченными в той или иной сфере (МВД, например, выдает удостоверение на право управления ТС), – другими словами, за то, что в НК именуется как "совершение прочих действий".

Удостоверение личности и диплом – без госпошлины

Начнем, пожалуй, с последнего пункта. Тем более что здесь как раз ожидаются перемены с 1 января 2026 года. Согласно действующему (хотя и доживающему последние дни) Налоговому кодексу, госпошлина, помимо всего прочего, взимается за выдачу документов, удостоверяющих личность, за исключением удостоверения беженца (пп. 10) пункта 1 статьи 609 НК).

В новом НК список исключений расширен следующей фразой: "за исключением выдачи удостоверений личности гражданина РК впервые и по истечении срока действия" (пп. 8) пункта 1 статьи 664 нового НК).

Как следует из Закона РК "О документах, удостоверяющих личность" (пункт 4 статьи 9), УЛ надо обновлять через каждые 10 лет. И до сих пор всякий раз, как и в самый первый раз, гражданин должен выкладывать по 0,2 МРП – согласно ставкам, утвержденным в пп. 3) статьи 615 действующего НК. А в случае утраты 2 раза за год – 1 МРП.

С Нового года же, если не терять удостоверения личности, его выдача будет освобождена от пошлины. Для иных случаев указанные выше ставки не изменились.

Как и при выдаче всех основных документов, удостоверяющих личность, к которым относятся (пп. 2) пункта 3 статьи 667 нового НК):

паспорт – 4 МРП (24 страницы – для детей до 16 лет), 8 МРП (36 страниц), 12 МРП (48 страниц);

удостоверение лица без гражданства – 8 МРП;

вид на жительство иностранца в РК – 0,2 МРП.

Напомним, что выдача таких видов документов, удостоверяющих личность, как свидетельство о рождении и удостоверение беженца, госпошлиной не облагалась и ранее, в новом же НК к ним добавились удостоверение личности моряка и мореходная книжка.

Еще одним документом, при выдаче которого до сих пор требовалась оплата госпошлины, был профессиональный диплом (пп. 20) пункта 1 статьи 609 действующего НК). Новым Налоговым кодексом госпошлина за выдачу диплома не предусмотрена.

Важный момент: при необходимости внести изменения в документы, удостоверяющие личность, госпошлина составит 0,1 МРП.

"Миграционные" пошлины

Прежними остались государственные пошлины для разрешения на пересечение границы РК, которым посвящена статья 666 нового НК. Виза на право въезда и выезда для иностранцев и лиц без гражданства составляет 7 МРП, многократного въезда и выезда – 30 МРП.

В уходящем 2025 году, напомним, размер месячного расчетного показателя в РК – 3932 тенге. С 1 января 2026 года МРП вырастет на 10% – до 4325 тенге. Так что хотя ставки не изменились, суммы-то выросли. И если сейчас мультивиза стоит 117 960 тенге, то с Нового года она подорожает до 129 750 тенге. Но далее в тексте будем указывать размеры госпошлин только в МРП, как и в НК: чтобы не перегружать цифрами текст, да и значения перевести в реальные суммы несложно.

Выдача разрешения на постоянное проживание в Казахстане – 4 МРП. Оформление документов о приобретении гражданства РК, восстановлении в гражданстве, выходе из гражданства – 1 МРП. Оформление приглашений на въезд по частным делам, согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз РК – 0,5 МРП за каждого приглашаемого.

Госпошлина за оформление документов на выезд из РК на постоянное место жительства – 1 МРП.

Остается добавить, что за проставление апостиля на официальных документах, совершенных в РК, надо будет оплатить госпошлину в размере 0,5 МРП за каждый документ.

Охотникам и водителям

За какие еще "юридически значимые прочие действия" предусмотрена госпошлина в новом Налоговом кодексе? Таковые перечислены в пункте 3 статьи 667 НК:

за выдачу (переоформление) удостоверения охотника (дубликата удостоверения охотника) – 2 МРП;

за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия – 0,1 МРП;

за выдачу физическим (юридическим) лицам заключения на ввоз и вывоз в РК или из РК гражданского, служебного оружия и патронов к нему – 0,5 (2) МРП; за перевозку внутри страны – 0,1 (2) МРП;

за выдачу разрешения на хранение оружия и патронов – 0,5 (1) МРП; за хранение плюс ношение – столько же;

за выдачу разрешения на приобретение гражданского, служебного оружия и патронов к нему – 0,5 (3) МРП.

Отдельного внимания заслуживают госпошлины, связанные с осуществлением гражданами права управления транспортными средствами. В новом НК все размеры остались такими же, как и в действующем кодексе, а именно за выдачу:

водительского удостоверения – 1,25 МРП;

свидетельства о государственной регистрации ТС – 1,25 МРП;

государственного регистрационного номерного знака на автомобиль, если иное не установлено настоящим подпунктом, – 2,8 МРП; за дубликат 2 единиц ГРНЗ – 2,8 МРП, 1 единицы – 1,4 МРП.

Это цена за обычные номера. Если же лицо пожелало выбрать т.н. "красивый номер", цены возрастают порой в сто раз. Упомянутый выше подпункт – это пп. 7) пункта 3 статьи 667 НК. Цифр и букв там много, так что все перечислять не будем, можно пройти по ссылке выше. Скажем об общем принципе:

"зеркальные" ГРНЗ (типа 525 с любыми литерами) – 15 МРП;

то же, но с одинаковыми буквами (NNN) – 72 МРП;

с любыми цифрами, но одинаковыми буквами – 57 МРП;

нулевые "зеркалки" (020) плюс 707 и 077 – 57 МРП;

они же с одинаковыми буквами – 114 МРП;

всего девять пар чисел (типа 100 и 111, 200 и 222… и так до 999) – 137 МРП;

эти же с одинаковыми литерами (например, 999 ZZZ) – 194 МРП;

девять цифр от 001 до 009 плюс 777 – 228 МРП;

та же "великолепная десятка" с одинаковыми буквами образует вершину этой занятной пирамиды – 285 МРП.

Если же владелец машины просто решил взять какой-то номер по своему усмотрению, но при этом тот не совпадает ни с одним из перечисленных (ничем не замечательный набор, скажем, 476 ABK, но вот захотелось почему-то) – 10 МРП.

Но, кстати, одними лишь вышеперечисленными платежами решивший стать автолюбителем гражданин не отделается. Ко всему ему придется оплатить госпошлину за совершение нотариальных действий – чтобы удостоверить договор отчуждения автомототранспортного средства:

если одной из сторон является юридическое лицо – 7 МРП;

детям, супругу (супруге), родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 2 МРП;

другим лицам – 5 МРП.

Впрочем, этой теме – государственным пошлинам за удостоверение договоров и других нотариальных действий – Zakon.kz посвятит отдельную статью.