Как на своей земле не нарушить права соседей: что про заборы написано

Поссорились два соседа из-за ограды, разделяющей их земельные участки. Или, бывает, одному не нравится, что другой слишком близко от забора построил дом и посадил дерево. Что, по его мнению, причинило вред. Грозит судом. Как такие ситуации регулирует законодательство, объясняет Zakon.kz.

Если коротко: правила существуют, но за их неисполнение само по себе нарушителю ничего не грозит. Поскольку за это не предусмотрены взыскания в КоАП. Если же дело дойдет до того, что сосед своими действиями нарушил права другого (причинил убытки, например), суд может принудить возместить их.

А может – и откажет: ведь истцу надо доказать и сам факт ущерба, и вину в том ответчика. Зависит, в общем, от обстоятельств. Рассмотрим их.

Какое расстояние должно быть между постройками

Но сначала о том, какие существуют нормы застройки приусадебных участков. Они содержатся в строительных правилах, а именно в двух документах.

Первый из них – СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов".

Находим в нем параграф 4.3 "Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон", где в пункте 4.3.6 сказано, что "в районах усадебной застройки и застройки территорий садоводческих и дачных товариществ расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров".

И далее расшифровывается, что отступ от границы смежных участков должен сделать каждый из соседей:

"Расстояние от границы участка не менее: 3 м – до стены жилого дома; 1 м – до хозяйственных построек".

Кстати, эти цифры актуальны лишь для периода с 2010 года. Для построек ранее этого времени СНиП РК 3.01-02-2001 (ныне утративший силу) не делает разницы между жилыми домами и хозяйственными постройками – в обоих случаях отступ от границ смежного усадебного участка не менее 1,5 метра (пункт 4.4.)

Затем в соответствии с письмом Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК от 12 октября 2010 года №01-4-07-1/7655 в СНиП была внесена поправка, и появились нынешние расстояния.

Несмотря на эти передвижения, все вроде бы четко. Для старых строений единый отступ – полтора метра. А сейчас: захотел построить гараж или баню, отступи от забора минимум метр, решил воздвигнуть дом – три метра. Но это лишь кажущаяся простота.

Ибо в другом действующем своде правил: СН РК 3.01-02-2012 "Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства" (пункт 5.3.2.6) сказано следующее:

"Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев".

Блокировка – это значит, что постройки примыкают друг к другу или имеют единую стену. Например, один хозяин соорудил на своем участке сарай, так что одна стена проходит прямо по границе участка, а сосед вплотную к нему пристроил гараж. Расстояние в предписанные 2 метра не соблюдено, но так, оказывается, тоже можно. При выполнении условия – "по взаимному согласию домовладельцев".

Мало того, сам забор, тем более высокий и глухой, также является хозяйственной постройкой. И потому может быть установлен по границе между соседними участками лишь по согласию сторон. Если такого нет (один хочет сетку Карла Рабица, другой – красного камня) – отступай на метр.

Ну и главный усложняющий момент. Допустим, согласие было достигнуто между прежними соседями. А затем один из хозяев продал участок. Да еще к тому же гараж так и не начал строить. И вот новый владелец видит прямо по границе участков стену соседского сарая, а с крыши вода стекает на его землю, где он планировал вырыть подвал. Или наблюдает забор, который ему не нравится.

Как не люб и сарайчик. Но все по правилам. И если хочешь переделок, надо заново договариваться с соседями.

Если же этого не сделать, тогда и могут случиться проблемы.

СНИП есть, а за нарушение наказания нет

Не с государством, однако. Собственно за нарушение строительных правил без последствий владельцев индивидуальных жилых домов или дачников в РК не штрафуют. Как уже говорилось выше, в административном законодательстве нет соответствующих норм.

Да, в КоАП есть статья 319, которая предусматривает за незаконное строительство штраф на физлиц в размере 50 МРП и даже принудительный снос объекта. Но лишь тогда, когда нет права на землю, на которой объект построен.

Однако если хозяин земельного участка не сделал положенный отступ, это не лишает его права на землю.

Регулировать ситуацию могли бы другие статьи главы 20 "Административные правонарушения в сферах архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищных отношений". Но субъектами правонарушений в них признаются лишь специалисты: проектировщики, застройщики, эксперты и т.д., а также представители местных исполнительных органов. И наказываются они за ошибки, допущенные в процессе технического и авторского надзора, а также приемки и ввода объектов в эксплуатацию.

Однако при строительстве индивидуальных жилых домов (не выше двух этажей) и хозяйственно-бытовых построек всего вышеперечисленного не требуется. Согласно пункту 2 статьи 60 и статье 74 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", человек сам строит дом по собственному упрощенному эскизу (без проектно-сметной документации), сам его у себя же и принимает. Получает исполнительную геодезическую съемку инженерных сетей – и узаконивает: участок с постройками на нем вносят в кадастр.

И если специалисты как-то проглядели нарушение строительных норм при согласовании и узаконивании, они за это ответственность понесут, когда (и если) вскроется, но вот сам собственник – нет.

Так что жаловаться на то, что сосед нарушает строительные нормы (мол, забор и сарай неправильно разместил на участке), бессмысленно. Не заставят снести и даже не оштрафуют! Смысл появляется, когда тем самым нанесен ущерб или нарушены иные права. Вернемся к приведенному примеру.

Итак, возник спор. Стена хозпостройки одного из хозяев расположена непосредственно на границе между участками, однако правил это не нарушает. Ведь когда-то один сосед не возражал, поскольку и сам хотел к ней что-то пристроить.

Но так ничего и не сделал, а участок с домом и всем остальным продал. И вот новый хозяин, чтобы вода не стекала с чужой крыши на его территорию, без согласования с соседями пристроил к сарайчику блокирующий забор, после чего кладка в пограничной стене начала от сырости разрушаться.

А это ущерб. Хозяева сарайчика требуют его возместить. Однако новый сосед не согласен, мотивируя тем, что забор находится на его земле, да и оппоненты сами нарушили нормативы. Короче, дело дошло до суда. Что тот решит?

Повторимся еще раз: само по себе нарушение строительных норм в данном случае не наказуемо. Другое дело – если у этих действий были последствия. Напомним, иск подан о возмещении убытков и принудительном сносе забора, ибо именно из-за него и причинен вред. И если судья увидит между ущербом истцу и нарушением ответчиком нормативов причинно-следственную связь, владельцу забора придется отвечать: снести и возместить.

Тот, конечно, вправе возмутиться. Как же так: мне ведь тоже нанесен ущерб! Скажем, водой залило погреб. Что ж, он может подать встречный иск (который, однако, не отменяет иск к нему). Но перспективы зависят от обстоятельств.

Ведь хозпостройка на границе участков возведена по взаимному согласию, как утверждает ее хозяин. И доказывать это согласие он не обязан: прежний сосед претензий не предъявлял, а новый – участок купил, значит, его статус-кво устраивал.

Другое дело, если старый хозяин выступит свидетелем и сообщит, что согласия не было, или оно было временным, или что-то еще, подрывающее позицию другой стороны.

Аналогично – и во всех других ситуациях, будь то споры из-за ограды или того, насколько близко от границы участков посажены деревья. Согласно строительным нормам и правилам (СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения", пункт 6.7.), минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от стволов:

высокорослых деревьев – 4 метра,

среднерослых (до 10 метров высотой) – 2 метра,

кустарников – 1 метр.

Ближе – это уже нарушение СНиП, но, как и в случае со зданиями и сооружениями, за него не предусмотрена административная ответственность, сколько ни жалуйся представителям государства. Выход – подать в суд на соседа, взрастившего, скажем, высоченный дуб прямо у забора, лишающего вас урожая (упущенная выгода), ибо закрывает солнце. Ну или использовать сей довод в качестве аргумента для компромисса.

С другой стороны, если на свой риск самому подпилить ветви, нагнувшиеся через забор на вашу сторону, в суд может подать уже сосед. Еще раз подчеркнем: в этой т.н. индивидуальной жилой зоне однозначных решений нет. Важно наличие сочетания: нарушение соседа – нанесенный ущерб. И конечно, какие ваши доказательства.