Как определить дефицит витаминов, рассказал алматинский врач

Врач общей практики городской поликлиники №11 Алматы Ергали Курмашев рассказал, как определить дефицит витаминов и вовремя понять, что организму не хватает питательных веществ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе филиала НАО ФСМС по Алматы 25 июля, у врачей есть свои способы выявлять дефицит питательных веществ. Дело в том, что если организму не хватает каких-либо витаминов, он начинает "отключать" определенные функции, пока не получит нужные вещества. Поэтому по тем или иным проблемам с самочувствием можно определить, чего не хватает вашему организму.

Выпадение волос – дефицит железа, цинка



Судороги в ногах – дефицит магния

Сухая кожа – дефицит витаминов А и Е

Выраженная усталость – дефицит железа, витамина Д

Очень легко возникают синяки, мелкие раны кровоточат – дефицит витаминов К и С

Частые простудные заболевания – дефицит цинка, витаминов С и D

Белые пятна на ногтях – дефицит цинка

Низкая плотность костей, плохое качество зубов – дефицит витамина С и кальция

Ухудшение чувствительности, онемение, покалывание в конечностях – дефицит витамина B12

Нарушения пигментации кожи (светлые пятна) – дефицит меди

Дряблая кожа – дефицит белка, коллагена, витамина С

Заеды в уголках рта – дефицит витамина B2





"Обнаружив эти признаки, пациенты могут обратиться к врачу в поликлинике по месту прикрепления и подтвердить дефицит витаминов. А также предупредить начало каких-либо заболеваний. При наличии показаний застрахованные пациенты смогут сдать необходимые анализы и пройти диагностику в пакете ОСМС", – пояснил врач общей практики Ергали Курмашев.

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