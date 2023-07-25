Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как определить дефицит витаминов, рассказал алматинский врач

Как определить дефицит витаминов в организме Фото: pixabay
Врач общей практики городской поликлиники №11 Алматы Ергали Курмашев рассказал, как определить дефицит витаминов и вовремя понять, что организму не хватает питательных веществ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе филиала НАО ФСМС по Алматы 25 июля, у врачей есть свои способы выявлять дефицит питательных веществ. Дело в том, что если организму не хватает каких-либо витаминов, он начинает "отключать" определенные функции, пока не получит нужные вещества. Поэтому по тем или иным проблемам с самочувствием можно определить, чего не хватает вашему организму.

  • Выпадение волос – дефицит железа, цинка
  • Судороги в ногах – дефицит магния
  • Сухая кожа – дефицит витаминов А и Е
  • Выраженная усталость – дефицит железа, витамина Д
  • Очень легко возникают синяки, мелкие раны кровоточат – дефицит витаминов К и С
  • Частые простудные заболевания – дефицит цинка, витаминов С и D
  • Белые пятна на ногтях – дефицит цинка
  • Низкая плотность костей, плохое качество зубов – дефицит витамина С и кальция
  • Ухудшение чувствительности, онемение, покалывание в конечностях – дефицит витамина B12
  • Нарушения пигментации кожи (светлые пятна) – дефицит меди
  • Дряблая кожа – дефицит белка, коллагена, витамина С
  • Заеды в уголках рта – дефицит витамина B2


"Обнаружив эти признаки, пациенты могут обратиться к врачу в поликлинике по месту прикрепления и подтвердить дефицит витаминов. А также предупредить начало каких-либо заболеваний. При наличии показаний застрахованные пациенты смогут сдать необходимые анализы и пройти диагностику в пакете ОСМС", – пояснил врач общей практики Ергали Курмашев.

Ранее американские врачи выяснили, как можно улучшить здоровье сердца за выходные.

Айсулу Омарова
Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП
Спецоперация КНБ: задержанные подключались к базам ЕНТ и помогали получать высокие баллы
В Казахстане начал действовать закон о возврате незаконно приобретенных активов
В Казахстане начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления