Искусственный интеллект, выучи казахский язык – момент, уже выучил

С 22 февраля 2025 года вступили в силу новые правила, способствующие использованию ИИ для генерации контента на казахском языке, пишет Zakon.kz. Такая возможность появилась с созданием большой языковой модели. Еще одна цель – "приведение употребления государственного языка к единообразию".

Поправки вносятся в закон "О культуре". Благодаря чему в законодательстве впервые появляются такие понятия как, например:

"Большая языковая модель казахского языка – искусственная нейронная сеть, обученная на больших объемах текстовых данных для последующей обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке". Пп. 3-2) статьи 1 Закона РК "О культуре"

Новелла связана со стремительным развитием ИИ во всем мире в последнее время. А следование мировым трендам решили совместить с общими мерами по развитию и укреплению статуса государственного языка. В связи с чем в закон внесли также нормы о словарном фонде казахского языка и о Национальном словарном фонде казахского языка (не путать).

"Словарный фонд казахского языка – совокупность слов, терминов и словосочетаний, соответствующих языковой норме, содержащихся в лексико-орфографических, терминологических, ономастических и других словарях, справочниках, Национальном корпусе казахского языка, средство сохранения языка как культурной ценности". Пп. 3-3 статьи 1 Закона

Тогда как в новой статье 24-4 Закона объясняется, что Национальный словарный фонд казахского языка является общедоступной государственной информационной системой, пользование которой осуществляется на добровольной и безвозмездной основах и без соответствующих разрешений. При этом:

"Национальный словарный фонд казахского языка служит источником данных для разработки и развития большой языковой модели казахского языка".

Итак, что из всего этого следует? Если коротко, рождение де-юре ИИ в Казахстане.

Унифицируется употребление казахского языка. Весь лексикон вносится в фонд. Который наряду с Национальным корпусом казахского языка – а это тексты во всех стилях и жанрах плюс система поиска и другие средства работы с текстом – составляют всеобъемлющий тезаурус казахского языка. То есть тот самый Национальный словарный фонд казахского языка.

Который, с одной стороны, предоставляет каждому доступ ко всей языковой сокровищнице (эдакий универсальный цифровой словарь). А во-вторых, служит базой для большой языковой модели, то есть обучающейся нейросети, которая, таким образом, со временем сделает использование такого словаря более функциональным для пользователей.

Это и генерация контента, и машинный перевод, и создание чат-ботов и персональных помощников, и программирование, и много что другое. Что уже сравнительно давно в нашем стремительно меняющемся мире возможно на других языках, а теперь вот станет доступным и на казахском.

Дело осталось за немногим: когда гении науки и практики смогут использовать появившиеся шансы. К слову, в Казахстане делаются шаги и к тому, чтобы поощрять молодежь заниматься наукой. Ранее Zakon.kz публиковал статью о том, что победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов получают новые возможности для обучения в лучших зарубежных вузах. И те, и другие новые правила появились в рамках Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры, образования и наставничества", который вводится в действие с 22 февраля 2025 года.