Эксперт назвал самые грязные места на кухне

Эксперт перечислил самые грязные места кухни и рассказал, как можно избавиться от вредных бактерий и микробов и сохранить здоровье, сообщает Zakon.kz.

Британец Даниэль Мейсон, создатель контента для уборки, который он продвигает в TikTok и Instagram, рассказал о самых негигиеничных местах кухни. Также эксперт дал советы, как избавиться от грязи и микробов простыми способами, пишет DailyMail.

Ручки и кнопки

Наиболее загрязненными на кухне становятся ручки и кнопки. Ручки дверей, шкафов, электроприборов, дверцы холодильника и духовки. А также любые кнопки на электроприборах и кухонных помощниках.

Дело в том, что во время готовки эти объекты часто трогают и используют, при этом руки могут быть не вымыты. Грязь или микробы, например, от сырого мяса или рыбы, остаются на предметах. Эксперт отмечает, что мыть их надо чаще. Желательно, с использованием специальных средств, которые помогут убить патогенную среду.

Ткани

Фартуки, одежда, в которой вы готовите, и кухонные полотенца также становятся разносчиками бактерий и микробов. Дэниэль Мейсон отмечает, что сам он каждый вечер отправляет весь кухонный текстиль на обработку со средством для отбеливания.

"Убедитесь, что текстиль, который вы используете на кухне, вы не применяете нигде больше в доме. Это может стать причиной перекрестного загрязнения", – отмечает эксперт.

Губки

Одним из самых грязных мест на кухне были и остаются губки. Дело в том, что губки, которые многие используют для мытья посуды, всегда остаются влажными, что способствует развитию в них кишечных палочек. При этом высокие температуры, например, обработка кипятком, не всегда помогут убить все микробы.

"По возможности откажитесь от использования губок", – советует эксперт.

Разделочные доски

Разделочные доски, особенно деревянные, могут стать пристанищем для бактерий. Мейсон настоятельно рекомендует держать в кухне разные доски для разных продуктов: для сырого, отваренного мяса, для фруктов, овощей и хлеба и так далее.

"Лучший способ мыть их – в посудомоечной машине, так как это помогает избавиться от всех микробов из-за очень высокой температуры. Если у вас нет посудомоечной машины, тогда вскипятите воду в чайнике и оставьте в ней разделочные доски. Я использую пароочиститель, так как он убивает 99,9% бактерий и не содержит химикатов", – говорит Мейсон.

Кухонная мойка

"Это огромный размножитель бактерий и грязи, особый микробиом находится в раковинах. В районе сантехники, которая находится под раковиной, были обнаружены микробные сообщества, в которых преобладала группа бактерий, называемых протеобактериями. Этот тип включает такие патогены, как сальмонелла и кишечная палочка, которые могут вызывать серьезные заболевания", – делится Мейсон.

К очищению раковины и стоков воды в ней нужно подходить ответственно, уверяет эксперт.

"Пищевая сода и уксус – лучший способ очистить раковину, можно использовать отбеливатель, но вы должны быть осторожны с отбеливателем, так как он может оставаться на дне раковины, в зависимости от материала, из которого он сделан. Я мою раковину каждый день", – говорит эксперт.

Холодильник

Генеральная уборка в холодильнике должна проходить каждые два месяца, советует Мейсон. При этом через день в холодильнике необходимо протирать полки с мыльным раствором.

"При любых неприятных запахах используйте пищевую соду, которая поглотит запах из холодильника. Холодильник – рассадник сальмонеллы, кишечной палочки и других бактерий", – продолжает Мейсон.

Мусорное ведро

"Лично я не держу мусорное ведро на кухне, я использую пакет и выношу его к концу дня, но если вы используете мусорное ведро, обязательно обрабатывайте его горячей водой из чайника, чтобы оно не пахло и оставалось чистым и свежим", – говорит эксперт.

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