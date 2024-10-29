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Самые грязные места в самолете назвала бортпроводник

Самые грязные места в самолете, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 18:06 Фото: pexels
Стюардесса из Далласа (штат Техас, США) рассказала своим подписчикам в TikTok о местах в самолете, соприкосновения с которыми лучше избегать из-за скопления микробов, сообщает Zakon.kz.

Девушка проработала бортпроводником пять лет. И самолеты, по ее словам, "ужасно грязные".

Лидирующие позиции самых грязных мест занимают общественный туалет и многочисленные варианты отделки интерьера воздушного судна, пишет New York Post.

Например, шторки иллюминаторов.

"За всю свою карьеру я ни разу не видела, чтобы шторы на окнах протирались. Представьте, сколько людей их трогают, и что их никогда не вытирают. Они грязные", – заявила бортпроводница в своем откровенном интервью.

Что касается туалетов, то девушка много раз видела, что их использовали не только по прямому назначению. Кого-то, например, очень сильно "укачивало".

"Так что если вы что-то туда уроните (в раковину – Прим. ред.), я бы сочла это потерей", – утверждает девушка.

Качеству воды она тоже не советует доверять.

"Вода из раковины, которой вы моете руки, тоже грязная. Ее нельзя пить, потому что в ней слишком много бактерий, так что мытье рук ею, вероятно, не очень хорошая идея", – заявила стюардесса.

Она даже пожаловалась, что эта вода делает ее ногти очень ломкими.

Ну и, конечно, не стоит надеяться на чистоту стульчаков унитазов в самолетах.

Далее девушка "прошлась" по полам в самолетах.

"Я думаю, мы все видели видео, как канализация течет по всему ковру. Я видела, как людей рвало на ковер, как они терли босые пальцы ног о него", – делится бортпроводница.

Высказалась она и о ремнях безопасности.

"Сам ремень безопасности, а не только пряжка, грязный", – рассказала Шер, добавив, что много раз видела лопающиеся на них подгузники.

Место для хранения вещей тоже грязное, утверждает стюардесса.

"Подумайте о людях, которые тащат свои сумки через туалеты в аэропортах, а затем кидают их туда... ... Никогда за всю свою карьеру я не видела, чтобы верхние багажные полки очищались", – сказала она.

Ранее мы писали о том, почему губки для мытья посуды разного цвета.

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